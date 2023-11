Von: Björn Jahner | 15.11.23

PATTAYA: Die Dive Bar in der Soi Chaiyapoon, wegen ihrer vielen Schlaglöcher auch als „Soi Pothole“ bekannt, ist eine deutschsprachige Bar im Herzen von Pattaya, in der alles passieren kann, aber nichts muss!

Verantwortlich zeichnen die Thailänderin Pekky, die in den letzten 15 Jahren in Österreich in der Gastronomie tätig war und Kurt, der seit über 30 Jahren in Wien eine Mikrobrauerei mit Gasthof betreibt. Bei einem gemeinsamen Urlaub im Mai 2023, haben sie die Dive Bar entdeckt und gekauft.

Chefin Pekky ist die gute Seele der Dive Bar. Sie hat 15 Jahre in Österreich gearbeitet und spricht fließend Deutsch. Foto: Dive Bar Pattaya

Die Dive Bar zeichnet sich besonders für ihre ungezwungene Atmosphäre aus, so achten Pekky und Kurt genau darauf, dass die Servicemädels die Kunden nicht zum Getränkekauf drängen, sondern der Kunde bestimmt, was er möchte.

In der Dive Bar können die Besucher kostenlos Pool spielen. Foto: Dive Bar Pattaya

Im klimatisierten Gastraum werden alle internationalen Sport-Übertragungen gezeigt, die Gäste können kostenlos mit den Mädels Pool spielen und sich an den günstigen Getränke-Specials erfreuen. So wird an jedem Tag ein neues Getränkeangebot offeriert.

Und nicht vergessen: Anlässlich des Loy-Krathong-Festes erhalten alle Gäste am 25. und 26. November 2023 ein Begrüßungsgetränk kostenlos!

Living the Dream – in der Dive Bar in der Soi Pothole (Karte)! Mehr erfahren Sie unter Dive Bar Pattaya auf Facebook.