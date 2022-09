Von: Björn Jahner | 10.09.22

Foto: Living In Bangkok

BANGKOK: Expats in Bangkok aufgepasst – heute wird zum 22. Mal die Veranstaltung „Living in Bangkok 2022“ veranstaltet.

Die Messe, auf der über 70 Aussteller Produkte und Dienstleistungen präsentieren, die sich an Expats richten, findet dieses Jahr von 16.00 bis 21.00 Uhr im British Club (Karte) in Bangkok statt. Über 70 Aussteller werden dort ihre Produkte und Dienstleistungen für die in Bangkok und Umgebung lebende Expat-Gemeinschaft vorstellen.

Weitere Informationen auf Facebook.