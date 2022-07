Liverpool-Spieler erreichen Thailand

Von: Björn Jahner | 11.07.22

BANGKOK: Die Spieler des Liverpool Football Club sind in Thailand eingetroffen, um am Dienstag (12. Juli) im Rajamangala-Stadion ein Freundschaftsspiel gegen Manchester United zu bestreiten.

Die thailändischen Liverpool-Fans waren überglücklich, als die Spieler am Sonntag in Bangkok eintrafen. Unter der Leitung von Liverpools Trainer Jürgen Klopp traf die erste Gruppe mit Virgil Van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Naby Keïta, Curtis Jones, Diogo Jota, Joël Matip, Thiago Alcântara, Luis Díaz und dem neuen Spieler Darwin Núñez ein. Weitere Spieler, darunter Alisson Becker und Mohamed Salah, werden in Thailand erwartet und stoßen später zur Mannschaft, die sich auf das Spiel am Dienstag (12. Juli 2022) vorbereitet.

Während der offiziellen Pressekonferenz sagte der Liverpooler-Trainer, dass dies seine zweite Reise nach Thailand sei, und fügte hinzu, dass jeder Spieler der Mannschaft die Chance haben werde, in diesem Vorbereitungsspiel zu spielen, aber dass dies in erster Linie von ihrer Fitness vor dem bevorstehenden Spiel abhängen werde. Er bekräftigte außerdem, dass das Hauptaugenmerk der Reds in dieser Saison auf dem Gewinn des Premier-League-Titels liegt.

Liverpool wird am Montag (11. Juli 2022) von 19.30 bis 21.00 Uhr eine öffentliche Trainingseinheit im Rajamangala-Stadion durchführen. Das Spiel zwischen den beiden Mannschaften wird am Dienstag um 20.00 Uhr angepfiffen