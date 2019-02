JAKARTA: Livemusik auf Flügen der indonesischen Airline Garuda fand in den sozialen Netzwerken keine wohlklingende Resonanz.

Auf Facebook, Twitter und Instagram stellten viele User klar, was sie auf Flügen erwarten: Ruhe, über ihre Smartphones Musik ihrer Wahl zu hören, bei der Bordunterhaltung eine größere Filmauswahl sowie technisch bessere Kopfhörer. Andere fragten spöttisch, ob in Zukunft die Flugbegleiter nach den Konzerten in luftiger Höhe mit der Sammelbüchse durch die Kabine gehen würden? Seit Mitte Januar lässt Garuda auf ausgewählten Flügen für 10 bis 15 Minuten Livemusiker auftreten. Den Anfang machte Garuda am 9. Januar mit einem Sänger und einem Gitarrenspieler auf einem Flug von Jakarta nach Bali.