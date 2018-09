„Little Thailand“ am Unteren See

BÖBLINGEN: Das aus der Schweiz bekannte Thai Food & Culture Festival überschritt erstmals in seiner zehnjährigen Geschichte die Landesgrenzen und war vom 31. August bis zum 2. September im baden-württembergischen Böblingen zu Gast. Im Gepäck hatten die erfahrenen Veranstalter von Mai Thai Entertainment alle Zutaten, um den deutschen Thailand-Fans das Land des Lächelns von seiner besten Seite zu präsentieren.

Auch wenn der Wettergott nicht so mitspielte, strömten viele interessierte Besucher zum Veranstaltungsort am Unteren See und erfreuten sich an einem kleinen aber feinen Festival mit viel thailändischem Charme. Mit Kulturvermittlung als Ziel gelang es Tom Mahiphund, Veranstalter und Gründer von Mai Thai Entertainment, den Einwohnern von Böblingen die thailändische Kultur näherzubringen und in Deutschland lebenden Thais einen Treffpunkt zu bieten, an dem sie sich drei Tage lang ganz wie zuhause fühlen durften. An rund 30 Marktständen konnten die Besucher ihre Geschmacksknospen mit exotischen thailändischen Speisen in Wallung bringen und sich mit Produkten und Souvenirs aus dem Königreich eindecken. Neben der Fluggesellschaft Thai Airways International war auch das Thailändische Fremdenverkehrsbüro mit einem Stand vertreten und informierte mit illustren Broschüren über die Vorzüge des beliebten Urlaubslandes. Mit viel Musik, kulturellen Darbietungen und Muay-Thai-Shows wurde ebenso für Stimmung gesorgt wie mit in Strömen fließenden Singha-Bier.

Der FARANG-Medienstand entpuppte sich als beliebter Treffpunkt für Thailand-Fans aus dem ganzen Land, die großes Interesse an der Sonderausgabe FA17/2018 zeigten, sich über die Produkte und Dienstleistungen der Anzeigenkunden des Magazins informierten und angeregte Gespräche mit den Zeitungsmachern aus Pattaya City führten.