Litauens Geheimdienst warnt vor Spionage durch Russland und China

Von: Redaktion DER FARANG | 05.02.20

VILNIUS (dpa) - Litauens Geheimdienste haben vor Spionage und versuchter Einflussnahme durch Russland und China gewarnt.



Demnach stellt Moskaus Außen- und Sicherheitspolitik die größte Bedrohung für die nationale Sicherheit des baltischen EU- und Nato-Landes dar, wie es in dem am Dienstag vorgestellten Jahresbericht weiter hieß. Aber auch Peking versuche, seinen geopolitischen Einfluss auszuweiten. China habe seine Aktivitäten in Litauen verstärkt. Böswillig nutzen beide Großmächte dafür dem Bericht zufolge auch ihre Fähigkeiten im Cyberspace.

Russische und chinesische Dienste versuchten demnach, litauische Bürger für Spionageaktivitäten zu rekrutieren. Während Moskau seinen Einfluss auch über russische Landsleute in Litauen ausbauen wolle, lade Peking dazu Vertreter aus Wissenschaft, staatlicher Verwaltung und dem Verteidigungssektor zu Reisen nach China ein.

Die Geheimdienste vermerkten überdies einen kontinuierlichen Ausbau der militärischen Präsenz Russlands im benachbarten Kaliningrad. Moskau plane, seine in der Ostsee-Exklave zwischen Litauen und Polen stationierten Einheiten weiter zu verstärken, hieß es in dem Bericht.