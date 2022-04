Litauens früheres Staatsoberhaupt ruft Deutschland zum Handeln auf

VILNIUS: Litauens früheres Staatsoberhaupt Vytautas Landsbergis hat Deutschland in einem offenem Brief an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzler Olaf Scholz dazu aufgerufen, ein Embargo gegen russisches Öl und Gas zu verhängen. Auch sollte die Bundesrepublik mehr Miltärhilfe an die Ukraine leisten, zitierten litauische Medien am Mittwoch aus einem Schreiben des 89-Jährigen, der nach der wiedererlangten Unabhängigkeit Litauen von der Sowjetunion 1990 an der Spitze des baltischen EU- und Nato-Landes stand.

«Jeden Tag, an dem Sie russisches Öl und Gas bezahlen, bezahlen Sie dafür, dass Putins Panzer durch das ukrainische Land fahren. Sie bezahlen dafür, dass er tötet, verstümmelt und zerstört», schrieb Landsbergis an Steinmeier und Scholz. Die EU habe der Ukraine bislang eine Milliarde Euro zugesagt, zahle aber zugleich «eine Milliarde Euro pro Tag für Russlands Öl und Gas, finanziert auf diese Weise den Kriegsverbrecher.»

Landsbergis fordert zugleich dazu die deutsche Führung auf, der Ukraine mehr benötigte Waffen zur Verfügung stellen. «Jeden Tag, an dem Ihre Regierung den Verkauf oder die Lieferung von deutschen Waffen, Panzern, Artillerie und Munition an die Ukraine zurückhält, unterstützen Sie die Aggression Moskaus», hieß es dem Brief weiter.

«Machen Sie sich nicht durch Untätigkeit, Gleichgültigkeit, Egoismus oder Angst an den Verbrechen mitschuldig. Lassen Sie sich nicht von Eigeninteressen lähmen», schrieb Landsbergis. Der Litauer beendete seinen eindringlichen Brief mit: «Unsere deutschen Freunde - wir vertrauen Ihnen, Ihrem Gewissen und Ihrem moralischen Gefühl.»

Landsbergis war Mitgründer der litauischen Freiheitsbewegung Sajudis. Der Pianist leitete am 11. März 1990 die Parlamentssitzung, mit der sich Litauen als erste Sowjetrepublik von Moskau unabhängig erklärte. Bis heute wird er in seiner Heimat als Freiheitsheld verehrt. Sein Enkel Gabrielius ist der amtierende litauische Außenminister.