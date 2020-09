Litauens Außenminister: Lukaschenkos Amtseinführung ist «Farce»

VILNIUS: Litauens Außenminister Linas Linkevicius hat die Amtseinführung des umstrittenen belarussischen Staatschefs Alexander Lukaschenko als «Farce» bezeichnet. «Gefälschte Wahlen. Gefälschte Amtseinführung», schrieb Linkevicius am Mittwoch auf Twitter. «Seine Illegitimität ist eine Tatsache mit allen daraus resultierenden Folgen.» Lukaschenko hatte sich zuvor in einer Geheimoperation in Minsk zum sechsten Mal ins Präsidentenamt einführen lassen.

Litauen erkennt wie alle EU-Staaten das Ergebnis der von massiven Fälschungsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl in Belarus am 9. August nicht an. Der autoritär regierende Lukaschenko hatte sich zum sechsten Mal in Folge zum Staatschef der Ex-Sowjetrepublik erklären lassen - mit 80,1 Prozent der Stimmen.

Seit der Wahl kommt es zu historischen Massenprotesten in Belarus gegen Lukaschenko. Die Demokratiebewegung mit seiner Herausforderin Swetlana Tichanowskaja an der Spitze fordert seinen Rücktritt und eine Neuwahl ohne seine Teilnahme. Tichanowskaja hatte sich nach der Präsidentenwahl ins Exil in Litauen in Sicherheit gebracht.

Litauen unterstützt die Forderungen der Demokratiebewegung. In seiner Rede bei der UN-Generaldebatte appellierte Staatspräsident Gitanas Nauseda an die Vereinten Nationen, bei der Führung in Minsk auf einen friedlichen Machtübergang in Belarus zu drängen.