Von: Redaktion DER FARANG | 13.05.19

VILNIUS (dpa) - Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen um das Präsidentenamt. Die absolute Mehrheit verfehlten jedoch beide Kandidaten. Eine Stichwahl in zwei Wochen soll nun Klarheit bringen.

Im baltischen EU- und Nato-Land Litauen gehen zwei Ökonomen in eine Stichwahl um das Präsidentenamt. Nach Auszählung aller Wahlbezirke konnten die ehemalige Finanzministerin Ingrida Simonyte und der unabhängige Wirtschaftsexperte Gitanas Nauseda die meisten Stimmen auf sich vereinen. In einem Kopf-an-Kopf-Rennen verfehlten beide aber die absolute Mehrheit. Gewählt wird in Litauen am 26. Mai - parallel zur Europawahl.

Nach vorläufigen Angaben der staatlichen Wahlkommission in Vilnius vom Montag erhielt Simonyte 31,13 Prozent der Stimmen - und zog damit auf der Zielgeraden noch an dem lange vorne liegenden Nauseda vorbei. Der 54-jährige kam auf 30,95 Prozent und lag nur 2.647 Stimmen hinter seiner zehn Jahre jüngeren Konkurrentin.

Auf Rang drei folgte mit 19,72 Prozent der amtierende Regierungschef Saulius Skvernelis, der sein Amt mit dem Wahlausgang verknüpfte und für Juli seinen Rücktritt ankündigte.

Insgesamt hatten sich neun Kandidaten um die Nachfolge von Dalia Grybauskaite beworben, die verfassungsgemäß nach zwei fünfjährigen Amtszeiten nicht noch einmal antreten durfte. Wahlberechtigt waren knapp 2,5 Millionen Menschen. Die Beteiligung lag bei 56,3 Prozent.