Von: Redaktion DER FARANG | 05.02.19

VILNIUS (dpa) - Chinesische Geheimdienste weiten ihre Aktivitäten in Litauen nach Angaben der Nachrichtendienste des baltischen Staates immer mehr aus.



«Mit zunehmenden wirtschaftlichen und politischen Ambitionen Chinas in Litauen und anderen Nato- und EU-Ländern werden die Aktivitäten der chinesischen Geheim- und Sicherheitsdienste zunehmend aggressiver», heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten gemeinsamen Jahresbericht der litauischen Geheimdienste. Chinesische Dienste versuchten demnach, litauische Bürger für Spionageaktivitäten zu rekrutieren und Litauens Standpunkte zur Unabhängigkeit Tibets und Taiwans zu beeinflussen.

Die litauischen Geheimdienste vermerken in dem Bericht weiter einen Ausbau der militärischen Präsenz Russlands im benachbarten Kaliningrad. Moskau verbessere und verstärke demnach in der Ostsee-Exklave zwischen Litauen und Polen seine Militärinfrastruktur und die dort stationierten Einheiten und deren Ausstattung. «Die wachsenden Verteidigungskapazitäten der baltischen Staaten und die in der Region stationierten Militärkontingente der Nato verringern jedoch erheblich die Möglichkeiten, dass Russland militärische Mittel gegen die baltischen Staaten einsetzen würde», heißt es in dem Bericht.