BANGKOK: Das Innenministerium und andere Behörden wollen eine Liste der „einflussreichen Persönlichkeiten“ Thailands erstellen, kündigte der stellvertretende Innenminister Chada Thaiseth am Montag (18. September 2023) an. Dieser Schritt gilt als Antwort auf die Ermordung eines Autobahnpolizisten am 6. September während einer Party im Haus von Praween Chankhlai, bekannt als „Kamnan Nok“, einer einflussreichen Persönlichkeit in der Provinz Nakhon Pathom.

Minister Chada sagte, dass sein Ministerium einen Ausschuss eingerichtet habe, der die Namen von Personen registrieren soll, die in verschiedenen Teilen des Landes „Einfluss“ ausüben. Der Ausschuss wird von Innenminister Anutin Charnvirakul geleitet.

Ziel sei es, eine Liste einflussreicher Persönlichkeiten zu erstellen und die Gebiete, in denen sie Macht haben, farblich zu kennzeichnen, erklärte er. Die Zonen sollen rot oder gelb markiert werden, fügte er hinzu.

Nach Aussage von Khun Chada sollen alle Dorfvorsteher und Politiker überprüft werden, insbesondere diejenigen, die sich in der Vergangenheit durch Fehlverhalten hervorgetan haben.

Er wies darauf hin, dass es verschiedene Formen von einflussreichen Persönlichkeiten gebe, z. B. solche, die keine offizielle Position innehätten, aber Einfluss auf Politiker ausüben.

Er fügte hinzu, dass die Liste aufgrund rechtlicher Beschränkungen wie dem Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten nicht veröffentlicht werden kann. Jedes Durchsickern der Namen könne zu rechtlichen Konsequenzen führen, betonte er.

Nach Aussage von Khun Chada seien bereits die Daten in Uthai Thani und einigen anderen Provinzen gesammelt worden. Insgesamt sei der Prozess zu etwa 30 Prozent abgeschlossen, so der Minister.

Auf die Frage, ob jemand den Prozess behindern könnte, antwortete er: „Wer auch immer größer ist als ich.“