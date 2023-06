Von: Björn Jahner | 18.06.23

Foto: Khaosod/National News Bureau Of Thailand

RATCHABURI: Lalisa „Lisa“ Manoban von der weltweit bekannten K-Pop-Gruppe Blackpink hat mit einem Instagram-Video, in dem sie mit Freunden tanzt und dabei Milch der Marke Nongpho genießt, einen neuen viralen Trend in Thailand ausgelöst.

In dem Clip ist Lisa zu sehen, wie sie einen Beutel Nongpho-Milch mit Schokoladengeschmack in der Hand hält, mit der Bildunterschrift „drink milk before bed“. Ihre Fans und die thailändischen Medien wurden schnell aufmerksam und hoben den Soft-Power-Effekt hervor, den Lisa auf die Gegenstände und Produkte ausübt, mit denen sie kommuniziert.

Die Bauern, die für die Nongpho Ratchaburi Cooperative Limited (unter königlicher Schirmherrschaft) arbeiten, waren hocherfreut über Lisas Vorliebe für Nongpho-Milch. Thongsuk Chantharada von der Ko Kiat Farm und Bancha Wongwatthanatrakun von der Bancha Farm drückten ihre Freude aus, als sie das Video sahen.

Thongsuk und Bancha sind stolz darauf, einen Beitrag zur Erzeugung hochwertiger Milch zu leisten, und wiesen darauf hin, dass die Milchviehhaltung eine große Herausforderung darstellt, die ihnen Pause erlaube. Sie brachten auch ihren Wunsch zum Ausdruck, dass Lisa ihre Höfe besuchen möge, wenn sie jemals die Gelegenheit dazu hat. Sie hoffen, ihr die Hingabe und die harte Arbeit zeigen zu können, die hinter der Produktion der im Handel erhältlichen Milch steckt.

Die Nongpho-Kooperative hat eine bemerkenswerte Geschichte, die bis ins Jahr 1968 zurückreicht. Sie wurde gegründet, um die Milchbauern in Ratchaburi zu unterstützen, die aufgrund eines Überangebots an Rohmilch auf dem Markt mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatten.



Seine Majestät der verstorbene König Bhumibol Adulyadej der Große wurde aktiv und gab den Bau einer Milchpulverfabrik im Unterbezirk Nong Pho des Bezirks Photharam in der Provinz Ratchaburi in Auftrag. Die Fabrik, die den Namen „Nong Pho Powdered Milk Factory“ trägt, wurde 1972 fertiggestellt. Sie wurde als Gesellschaft mit beschränkter Haftung betrieben, deren Gewinne in einen Bildungsfonds für die Kinder der Mitglieder der Nongpho Cooperative flossen. Schließlich wurden die Vermögenswerte auf die Genossenschaft übertragen, die bis zum heutigen Tag weiterbesteht.