Von: Björn Jahner | 22.06.23

Stadtsäuberungsaktion in Ayutthaya. Foto: National News Bureau Of Thailand

AYUTTHAYA: Der kürzliche Besuch von Lisa, einem Mitglied der bekannten K-Pop-Girlgroup BLACKPINK, in Ayutthaya hat für erhebliches Aufsehen gesorgt. Nach Abschluss ihrer aufsehenerregenden Konzertreihe in Bangkok begab sich die Sängerin in die historische Provinz. Ihre Social-Media-Fotos, auf denen sie in traditionellen thailändischen Gewändern vor den majestätischen Kulissen von Ayutthayas historischen Stätten und Touristenattraktionen posiert, haben bereits eine beträchtliche Wirkung auf die Besucherzahlen vor Ort.

Ayutthayas Provinzverwaltung erkannte schnell das Potenzial dieser prominenten Botschafterin und organisierte umgehend eine umfassende Reinigungsaktion am Bahnhof der Stadt, um den bevorstehenden Touristenstrom gebührend zu empfangen.

An der Spitze der groß angelegten Initiative zur Förderung der Sauberkeit standen Provinzgouverneur Niwat Rungsakhon und Watcharaphon Rungsakhon, der Leiter des Roten Kreuzes von Ayutthaya. Gemeinsam führten sie eine beeindruckende Anzahl von etwa 800 Freiwilligen aus öffentlichen Institutionen, der Privatwirtschaft und Bildungseinrichtungen an, um sich aktiv an der Aktion zu beteiligen. Die engagierten Teilnehmer widmeten sich der Müllsammlung, führten umfassende Reinigungsarbeiten durch und trugen maßgeblich zur Verschönerung des Stadtbildes entlang einer fünf Kilometer langen Bahnstrecke in Ayutthaya bei.

Die Initiative wurde durch gezielte Social-Media-Beiträge des PR-Teams der State Railway of Thailand (SRT) ins Rollen gebracht. Diese luden Reisende dazu ein, mit dem Zug von Bangkok nach Ayutthaya zu fahren und die bezaubernden Attraktionen der Provinz zu erkunden, die unlängst als Hintergrund für Lisas beeindruckende Fotomotive dienten.

Der Provinzgouverneur betonte, dass diese umfangreiche Reinigungsaktion sicherstellen werde, dass die Besucher von der außergewöhnlichen Sauberkeit Ayutthayas beeindruckt sein werden. Darüber hinaus kündigte er an, dass ab sofort jeden zweiten Mittwoch im Monat eine ähnlich umfangreiche Reinigungsaktion stattfinden wird, bei der Freiwillige aus sämtlichen Bereichen herzlich willkommen sind.

Er wies auch darauf hin, dass in der Nähe des Bahnhofs der Stadt Ayutthaya große Mengen Müll gefunden wurden. Aufgrund der vor kurzem durchgeführten Entfernung von Dickicht war es zuvor äußerst schwierig gewesen, den Müll zu beseitigen, der sich darunter angesammelt hatte. Ein Teil der Abfälle wurde bereits mit Maschinen entfernt.

Gouverneur Niwat unterstrich die Bedeutung der Verschönerung des Bahnhofsumfelds, da es der erste Anlaufpunkt für Besucher ist, die in die Provinz reisen. Er appellierte auch an die Einheimischen, aktiv zur Sauberkeit der Stadt beizutragen, die als UNESCO-Weltkulturerbe ausgezeichnet ist, um sicherzustellen, dass Ayutthaya stets bereit ist, Besucher herzlich zu empfangen.