Lisa befeuert erneut Thai-Soft-Power

Von: Björn Jahner | 08.06.23

Lisa verhilft traditionellen Thai-Kleidern zu großer Beliebtheit. Foto: The Nation

BANGKOK: In einer eindrucksvollen Darbietung thailändischer Soft Power hat Lalisa „Lisa“ Manoban von der weltweit bekannten K-Pop-Gruppe Blackpink erneut großes Interesse geweckt, indem sie ihre thailändischen Wurzeln zur Schau stellte.

Nach ihrem Erfolg mit „Lalisa“ wirft Lisa auch weiterhin ein Schlaglicht auf die thailändische Kultur. Ein kürzlich veröffentlichter Instagram-Post, der sie in traditioneller thailändischer Kleidung in einem Tempel in Ayutthaya zeigt, hat zusammen mit ihrer früheren Empfehlung von „Buriram-Fleischbällchen“ einen Popularitätsschub ausgelöst und ihre 94,5 Millionen Follower von der thailändischen Soft Power überzeugt.

Lesen Sie auch: K-Pop-Superstar Lisa löst Hype um Fleischbällchen aus

Die Fotos zeigen Lisa in landestypischer Kleidung, während sie im Wat Mahathat des historischen Parks von Ayutthaya ihre Ehrerbietung erweist. Die Bilder zeigen auch ein bekanntes thailändisches Wahrzeichen – einen Buddhakopf, der sich in den Wurzeln eines Bodhi-Baums verfangen hat. Der Beitrag hat bei den Fans ein großes Echo ausgelöst, von denen viele sagen, dass sie nun in ihre Fußstapfen treten wollen.

Diana Flipo, eine prominente Schauspielerin und enge Freundin von Lisa, postete ebenfalls Fotos von Lisa in thailändischem Outfit im Wat Maenangpleum in Ayutthaya mit Freunden.

Diese Beiträge weckten bei vielen die Neugierde, woher die von Lisa getragenen thailändischen Stoffe stammen. Nach sorgfältigen Recherchen fanden die Fans heraus, dass der Stoff, der in Udon Thani hergestellt wurde, von einem Geschäft geliefert wurde, das Dianas Mutter gehörte. Seitdem ist die Nachfrage nach den Stoffen enorm, so dass die Kollektion ausverkauft ist und die Kunden auf einer Warteliste für den nächsten Bestand stehen, der in mühevoller Handarbeit gewebt wird.

Das Institut zur Förderung des thailändischen Kunsthandwerks hat ebenfalls über Lisas Kleid berichtet und es als den berühmten „lehmgefärbten Baumwollstoff“ beschrieben – eine geschätzte Handwerkskunst aus Udon Thani.