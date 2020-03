Von: Redaktion (dpa) | 04.03.20

KILCHBERG: Der Schweizer Schokoladenkonzern Lindt & Sprüngli erwartet ein weiter ungetrübtes Wachstum. Auch 2020 und in den Folgejahren rechne das Unternehmen mit einem Umsatzwachstum von fünf bis sieben Prozent pro Jahr, teilte die Firma am Dienstag in Kilchberg mit. Das Geschäftsjahr 2019 sei erfreulich verlaufen.

Der Umsatz erreichte 4,51 Milliarden Schweizer Franken (4,23 Milliarden Euro) - ein Plus von 4,5 Prozent. Unterm Strich verdiente Lindt mit Goldhasen, Lindor-Kugeln und anderen Süßwaren 512 Millionen Franken, 5,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Am höheren Gewinn sollen auch die Aktionäre teilhaben: Der Hauptversammlung werde eine um 75 Prozent erhöhte Sonderdividende vorgeschlagen. Das bedeute 1.750 Franken pro Namenaktie, hieß es.

Die rund 136.000 Lindt & Sprüngli-Namensaktien gehören zu den teuersten der Welt: Fast 86.600 Franken oder mehr als 81.000 Euro kostet eine Aktie derzeit. Die Papiere werden oft als Erbstück in Familien weitergereicht und selten an der Börse gehandelt.

Ein wichtiger Markt für das Traditionsunternehmen, das vor 175 Jahren in Zürich seinen Anfang nahm, ist Deutschland. Frühere Probleme mit dem US-Markt seien inzwischen überwunden, teilte das Unternehmen weiter mit. Produktion und Logistik seien nun effizienter aufgestellt. Lindt & Sprüngli gilt als führend bei Premiumschokolade. Die Produkte werden unter anderem in rund 500 eigenen Geschäften vertrieben. Das Unternehmen hat 14.500 Mitarbeiter.