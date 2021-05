Lindner als deutscher FDP-Vorsitzender im Amt bestätigt

BERLIN: Die Liberalen drängt es zurück in die Regierung in Berlin. Nach der deutschen Bundestagswahl im Herbst soll kein Weg mehr an ihnen vorbeiführen.

Der deutsche FDP-Chef Christian Lindner ist als Parteivorsitzender im Amt bestätigt und zum Spitzenkandidaten der Liberalen für die Bundestagswahl im Herbst gewählt worden.

Bei einem digitalen Parteitag stimmten am Freitag 534 von 576 Delegierten für den 42-Jährigen. Es gab 31 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen. Das Ergebnis muss nun noch durch eine Briefwahl bestätigt werden.

In seiner Rede hatte Lindner die Liberalen zuvor auf ein gutes zweistelliges Ergebnis bei der Wahl am 26. September und eine anschließende Regierungsbeteiligung eingeschworen. «Unser Wahlziel ist, so stark zweistellig zu werden, dass sowohl schwarz-grüne als auch grün-rot-rote Mehrheitsbildungen ausgeschlossen sind», sagte er. «Unser Ziel ist es, dass Deutschland weiter aus der Mitte regiert wird.» Liberale Ideen müssten den weiteren Weg Deutschlands mitprägen.

Lindner hatte den Vorsitz der deutschen Liberalen Ende 2013 kurz nach einer für die FDP desaströsen Bundestagswahl übernommen. Im September 2013 war die Partei des langjährigen Außenministers Hans-Dietrich Genscher (1927-2016) nach dem Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde erstmals in ihrer Geschichte aus dem nationalen Parlament geflogen.

Unter Lindners Führung schaffte die FDP 2017 mit einem zweistelligen Ergebnis den triumphalen Wiedereinzug in die Volksvertretung in Berlin. Vielfach kritisiert wurde Lindner wegen des Rückzugs der FDP aus den Sondierungen für eine mögliche «Jamaika»-Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grünen im November 2017.

Der stellvertretende Parteichef Wolfgang Kubicki gab als Ziel für die Bundestagswahl aus, das 2017er Ergebnis von 10,7 Prozent zu übertreffen. Sein persönliches Ziel sei es, dass die Freien Demokraten drittstärkste Kraft werden. «An unsere Sportfans: Wir wollen aufs Treppchen», sagte er.

Derzeit liegt die FDP in den Umfragen bei elf bis zwölf Prozent und damit nicht mehr weit weg von der SPD, die bei etwa 15 Prozent steht. Die stärksten Kräfte sind Christdemokraten und Grüne mit jeweils deutlich über 20 Prozent.

Die FDP war in der alten Bundesrepublik als eine Art Scharnierpartei in wechselnden Bündnissen mit Christ- und Sozialdemokraten fast immer an den jeweiligen Bundesregierungen in Bonn beteiligt. Seit dem Ende der Ära von Kanzler Helmut Kohl (CDU, 1982-1998) hat sie nur noch in der Legislaturperiode 2009 bis 2013 in einer schwarz-gelben Koalition unter Angela Merkel (CDU) mitregiert.