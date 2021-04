liegt ein Übersetzungsfehler vor. Prinz Hamsa hat lediglich König Abdullah II seine Loyalität bekräftigt. Sie erhalten in Kürze eine berichtigte Neufassung. ZURÜCKZIEHUNG - Jordaniens Prinz Hamsa soll Verwicklung in Komplott bestätigt haben

Von: Redaktion (dpa) | 06.04.21

AMMAN: ZURÜCKZIEHUNG - Jordaniens Prinz Hamsa soll Verwicklung in Komplott bestätigt haben

Jordaniens ehemaliger Kronprinz Hamsa hat nach Angaben des Hofes seine Verwicklung in ein Komplott gegen die Sicherheit und Stabilität des Königreiches bestätigt. Das Königshaus teilte am Montagabend mit, Prinz Hamsa habe eine entsprechende Erklärung unterzeichnet. Der Prinz steht eigenen Angaben zufolge seit Samstag in Zusammenhang mit der angeblichen Verschwörung gegen König Abdullah II. - er ist sein Halbbruder - unter Hausarrest.

«Die Interessen des Heimatlandes müssen über allem stehen, und wir alle stehen hinter Seiner Majestät dem König in seinen Bemühungen, Jordanien und seine nationalen Interessen zu schützen», hieß es in der Erklärung, die Hamsa unterzeichnet haben soll.

Prinz Hamsa war bis 2004 Thronfolger des Königshauses, doch dann setzte der König ihn ab. Er hatte Prinz Hamsa wenige Jahre zuvor zunächst für das Amt bestimmt. Abdullah II. ernannte später seinen eigenen Sohn zum neuen Kronprinzen.

Die britische BBC veröffentlichte zuletzt ein Video, das der 41 Jahre alte Prinz Hamsa aus seinem Arrest aufgenommen haben soll. Darin erhebt er schwere Vorwürfe gegen König Abdullah II. Der jordanische Außenminister Aiman al-Safadi sagte am Sonntag, Untersuchungen hätten ergeben, dass Leute aus dem Umfeld des Prinzen zu «destabilisierenden» Kräften in Kontakt stünden.