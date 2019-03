Von: Redaktion DER FARANG | 28.03.19

PHUKET: Liegestuhlverleiher am Strand Patong haben die Behörden aufgefordert, ihnen mehr Sandflächen und einen neuen Abschnitt zu überlassen.

Ampien Tientin, Leiter des Patong Sunbed Club, hat den formellen Antrag gegenüber der Bürgermeisterin Chalermluck Kebsup und Oberstleutnant Surasak Peungyeam vom 25. Military Circle der thailändischen Armee begründet. Behörden und Armee sollten der Forderung für die Hochsaison, also in den Monaten November bis April, nachgeben, weil Touristen nicht ausreichend Liegen zur Verfügung stünden. Zudem würden die Verleiher die zusätzlichen Flächen und den neuen Abschnitt täglich sauber halten. Die Provinzregierung hatte im Jahr 2015 mit Rückendeckung des Militärs entschieden, dass die Liegestuhlverleiher nur 10 Prozent der Sandfläche besetzen dürfen. In Patong gibt es fünf 10-prozentige Zonen mit 180 Sonnenschirmen und 360 Liegestühlen in jeder Zone.