Von: Björn Jahner | 22.03.22

BANGKOK: Das Handelsministerium warnt Onlinedienstleister und Lebensmittel-Lieferplattformen vor einer Gebührenanhebung aufgrund der weltweiten Energiekrise und den steigenden Lebenshaltungskosten.

Das Department of Internal Trade (DIT) des Handelsministeriums führte kürzlich Gespräche mit den Onlinedienstleistern Shopee, Lazada, Grab Food, Lineman, Foodpanda, Robinhood und AirAsia Food, weil sie befürchteten, dass die Liefergebühren mit den steigenden Kraftstoffpreisen steigen würden.

„Bei den Gesprächen betonten alle Betreiber, dass sie die Liefergebühren nicht erhöht haben und dies auch in naher Zukunft nicht in Betracht ziehen werden“, sagte der Generaldirektor des DIT Wattanasak Sueaiam am Montag der Presse.

Khun Wattanasak sagte, er habe die Betreiber gebeten, ihre aktuellen Liefergebühren nicht zu erhöhen, da die Energiepreiskrise und die Pandemie die Abhängigkeit der Menschen von Lieferdiensten erhöht hat.

Er erklärte auch, dass Onlinehandelsplattformen ihre Produktpreise, Spezifikationen, Liefergebühren und alle anderen Gebühren, die bei der Lieferung erhoben werden, deutlich und transparent anzeigen müssen. Andernfalls liegt ein Verstoß gegen das Gesetz über Preise für Waren und Dienstleistungen vor, der mit einer Geldstrafe von bis zu 10.000 Baht geahndet wird.

„Wenn Sie unfaire Preisanpassungen oder Verstöße in Bezug auf Produktpreise, Qualität oder Quantität melden möchten, wenden Sie sich bitte an die Hotline 1569 des Ministeriums für Binnenhandel“, fügte er hinzu.