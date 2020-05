Von: Björn Jahner | 15.05.20

BANGKOK: Während die meisten Gewerbetreibenden unter den Folgen der neuen Corona-Welt leiden, in der sich die Menschen nicht mehr frei bewegen und ihre Shoppinggelüste ausleben können, ist die Zustellbranche so beschäftigt wie nie zuvor.

Damit ihre Lieferdienstmitarbeiter gesund bleiben, wenn sie von Haus zu Haus und von Büro zu Büro eilen, um bestellte Speisen auszuliefern, rufen zwei der größten Lieferdienste für Speisen in Bangkok ihre Kunden auf, auf jeglichen physischen Kontakt bei der Entgegennahme der Bestellung zu verzichten. Das bedeutet, dass die Kunden ihren Rechnungsbetrag online bereits bei der Aufgabe der Bestellung begleichen sollen, damit die Boten die bestellten Mahlzeiten vor die Haus-/ Wohnungstür oder in der Lobby hinterlegen können. Bezüglich der betriebsinternen Schutzmaßnahmen informiert Bangkoks Marktführer Foodpanda, dass alle Motorräder zur Auslieferung regelmäßig desinfiziert und die Transporttaschen der Fahrer sterilisiert werden, während den Mitarbeitern auferlegt wird, sich häufig die Hände zu waschen und unverzüglich einen Arzt aufzusuchen, wenn sie sich nicht wohl fühlen.

GrabFood praktiziert ebenfalls ein neues kontaktloses Auslieferungskonzept, bei dem Kunden und Boten per Notizsystem einen Ort ausmachen können, an dem die Bestellung hinterlegt wird, ohne dass Sender und Empfänger in physischen Kontakt treten. Der drittgrößte Akteur der Branche – Lineman – hat zwischenzeitlich angekündigt, sein Auslieferungskonzept ebenfalls zugunsten der Gesundheit seiner Fahrer umzustrukturieren.