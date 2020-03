BANGKOK: Nur weil das Dinieren in Restaurants in Bangkok im Kampf zur Eindämmung von COVID-19 bis zum 12. April 2020 gesetzlich verboten wurde, muss man noch lange nicht auf seine Lieblingsgerichte vom Old German Beerhouse verzichten.

Beide Filialen – Old German Beerhouse on 11 und Old German Beerhouse on 13 – bieten täglich von 08.00 bis 24.00 Uhr gleich drei Möglichkeiten, wie man auch in Zeiten sozialer Distanz in den Genuss bewährter deutscher Gerichte kommt:

Abholung im Restaurant

Drive-thru (die bestellten Gerichte werden zum Auto gebracht, ohne, dass man aus dem Wagen aussteigen oder das Restaurant betreten muss)

(die bestellten Gerichte werden zum Auto gebracht, ohne, dass man aus dem Wagen aussteigen oder das Restaurant betreten muss) Lieferung direkt nach Hause oder ins Hotel etc.

40 Prozent Rabatt auf alle Gerichte:

Und das Beste: Bei Abholung, Drive-thru und Lieferung bedankt sich das Team vom Old German Beerhouse bei seiner Kundschaft mit 40 Prozent Rabatt auf alle Gerichte, bei einem Mindestbestellwert von 500 Baht (bemessen am Originalpreis vor Rabattabzug)!

Speisebestellung:

Tel.: 02-126.6862 und 02-047.5911 (OGB on 11)

02-126.6862 und 02-047.5911 (OGB on 11) Tel.: 091-009.1391 und 02-168.7898 (OGB on 13

091-009.1391 und 02-168.7898 (OGB on 13 Facebook Messenger

LINE (ID: ogb13)

Lieferservice:

Online bei chefsXP oder per Hotline 1767 bestellen und die gewünschten Speisen bequem nach Hause oder ins Hotel etc. liefern lassen.

Zweimal im Herzen von Bangkok:

Old German Beerhouse on 11



Eleven Hotel Bangkok, 11 Sukhumvit Road Soi 11, Bangkok 10110. Standort auf Google Maps.

Old German Beerhouse on 13

The Trendy Building, 10/23 Sukhumvit Road Soi 13, Bangkok 10110. Standort auf Google Maps.