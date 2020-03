Liefer- und Abholservice Bei Otto

BANGKOK: Nur weil das Dinieren in Restaurants in Bangkok im Kampf zur Eindämmung von COVID-19 bis zum 12. April 2020 gesetzlich verboten wurde, muss man noch lange nicht auf seine Lieblingsgerichte vom Restaurant Bei Otto verzichten.

Das auch als Schwarzwaldstube bekannte deutsche Lokal in der Sukhumvit Road Soi 20 bietet täglich von 08.00 bis 22.00 Uhr zwei Möglichkeiten an, um auch in Zeiten sozialer Distanz in den Genuss bewährter deutscher Gerichte kommt:

Abholung

Alle Gerichte aus dem Onlinemenü können telefonisch unter der Rufnummer 02-259.4560 oder über den Messenger-Dienst LINE (ID: suk8985v) bestellt und im Deli Shop des Restaurant zur vereinbarten Uhrzeit abgeholt werden. Als Dankeschön erhalten die Kunden 20 Prozent Rabatt auf ihre Bestellung!

Lieferservice

Alle Gerichte können auch online bei chefsXP oder über die Hotline 1767 des Lieferdienstes sowie auch über LINE MAN bestellt werden. Die gewünschten Speisen werden dann bequem nach Hause oder ins Hotel etc. geliefert.

Deli Shop

Bei Ottos Deli Shop ist von der temporären Schließung nicht betroffen und hat täglich von 08.00 bis 22.00 Uhr geöffnet. Im Angebot stehen neben frischen Backwaren eine große Auswahl an deutschen Lebensmitteln, Frühstücksets und vieles mehr. Alle Lebensmittel aus Bei Ottos Deli Shop können auch bequem beim Online-Lieferdienst Happy Fresh bestellt werden.

Weitere Informationen und Onlinemenü auf der Webseite des Restaurants Bei Otto.

Bei Otto, Sukhumvit Road Soi 20, Bangkok. Standort auf Google Maps.