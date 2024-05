Von: Redaktion DER FARANG | 31.05.24

BERLIN: Ein neues Kapitel im Leben aufschlagen. Das wollen - oder müssen - mehrere Figuren in der kunterbunten Komödie «Sweet Disaster». In den Hauptrollen überzeugen Friederike Kempter, Florian Lukas sowie die aufstrebende, bereits vielfach ausgezeichnete Jungschauspielerin Lena Urzendowsky. Regie führte die Finnin Laura Lehmus, das Drehbuch stammt von Ruth Toma. Arte zeigt den Kinofilm aus dem Jahr 2021 am Freitag, 31. Mai, um 20.15 Uhr. 2022 war «Sweet Disaster» für den Max Ophüls Preis nominiert.

Nach einem Verwandtenbesuch in Finnland lernt Frida am Flughafen in Berlin den Piloten Felix kennen. Der ertränkt an einer Bar seinen Liebeskummer in Champagner. Frida, die sich -- nach einigen zähen Rolltreppenszenen - zu ihm gesetzt hat, zeigt ihre offene und fröhliche, aber auch etwas kindisch-nervige Art. Mit «Links-Zwo-Drei-Vier, Links-Zwo-Drei-Vier» dirigiert sie Felix schließlich aus dem Flughafen und später über eine Wiese.

Frida und Felix haben eine Affäre, und zumindest aus Sicht von Frida ist es etwas Festes. Schnell ist klar, dass Felix das anders sieht. Doch dann ist Frida plötzlich schwanger. Sie träumt schon vom Kinderbett, Felix macht sich dennoch davon. Frida ist fassungslos.

Ablenkung findet sie bei ihrem Job im Kindergarten. Da kann sie ihre künstlerische Ader beim Malen ausleben. Busfahrer Jack (Lasse Myhr), der die Kinder in die Tagesstätte fährt, lässt sie unterwegs «Baywatch»-Folgen mit David Hasselhoff gucken. Ein kurzer Gastauftritt des Kult-Serienstars ist zwar sympathisch, aber letztlich so unbedeutend, dass es sich für Fans deswegen nicht lohnt, den Film zu schauen.

Außerdem hat sich Frida inzwischen mit Nachbarstochter Yolanda angefreundet. Die Jugendliche - erfrischend dargestellt von Lena Urzendowsky - ist ein Technikfreak, sie langweilt sich in der Schule und fühlt sich von ihrer Mutter eingeengt.

Mit ihrer Drohne hilft die Schülerin der Schwangeren, ihren Ex-Freund Felix zu verfolgen. Denn Frida will Felix unbedingt zurück. Sie startet etliche absurde Aktionen, die den Piloten jedoch nur noch mehr abschrecken. Frida, die inzwischen ihren Job verloren hat, verhält sich Felix gegenüber aufdringlich und penetrant, unreif und nervig.

In ihrer Fantasie malt sich Frida das Leben schön bunt aus, so bunt wie ihre Wohnung und ihr Kleidungsstil. Oder sie hat Angst. Die Szenen von Fridas Traumwelten unterbrechen, teils in Zeitlupe, die Handlung - ohne aber dabei den Erzählfluss des Filmes zu stören. Einen Hauch Drama verleihen der Geschichte Episoden wie die eines Kindergartenkindes, das daheim offensichtlich nicht genug zu essen bekommt. Frida versucht der Familie zu helfen und geht dabei etwas ungeschickt vor.

Helfen will sie auch Yolanda und verschlimmert zunächst nur den Ärger. Zum Schluss möchte Frida den Schaden, den sie in ihrem Umfeld angerichtet hat, wieder beheben. Mit der Geburt ihres Babys startet sie ein neues Lebenskapitel.