Von: Björn Jahner | 08.10.20

BANGKOK: Im Goethe-Institut Thailand, 18/1 Soi Goethe, Sathon, wird am Samstag, 17. Oktober um 17.00 Uhr „Liebe nach Fahrplan“ (CS 1966, Regie: Jiří Menzel) gezeigt.

Die tschechoslowakische Filmkomödie basiert auf dem gleichnamigen Roman des tschechischen Schriftstellers Bohumil Hrabal. Die Geschichte spielt zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, einer Zeit, in der sich menschliche Qualitäten gleichermaßen äußern wie in Friedenszeiten, jedoch werden sie vor den Hintergründen des Krieges anders beleuchtet. Der junge Miloš Hrma arbeitet während der deutschen Besatzung an einem kleinen Bahnhof. Die Herausforderungen eines heranwachsenden Mannes verflechten sich dort mit den Verläufen des Krieges.

Sprache: Originalfassung mit englischen Untertiteln. Eintritt frei. Auskunft unter der Rufnummer 02-108.8231/2. Mehr Infos hier.