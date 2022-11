BANGKOK: Seit Samstag (12. November) und noch bis zum 27. November können an sechs bekannten Orten entlang des Flusses Chao Phraya in Bangkok nächtliche Beleuchtungen, Lichtshows und Projektionsmapping genossen werden.

Das Lichtkunstfestival „Vijit Chao Phraya“ wird von der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) in Zusammenarbeit mit Partnern aus dem öffentlichen und privaten Sektor organisiert. Bis Sonntag, 27. November werden in den Abendstunden sechs bekannte Wahrzeichen entlang des Chao-Phraya-Flusses mit bezaubernder nächtlicher Beleuchtung, Lichtshows und Projektionsmapping visuell in Szene gesetzt.

Die Veranstaltung findet an der Rama VIII Bridge (Karte), am Wichai Prasit Fort (Karte), am Wat Kalayanamit (Karte), an der Phra Phuttha Yodfa Bridge (Karte), an der River City Bangkok (Karte) und am ICONSIAM (Karte) statt.

Es soll laut TAT das aufregende Ambiente und die farbenfrohe Atmosphäre der berühmten Wasserstraße hervorheben und Geschäftsmöglichkeiten für Dinner-Kreuzfahrten, Bootstouren, Hotels und Restaurants am Flussufer in der thailändischen Hauptstadt erhöhen.

Touristen können an diesen Orten oder auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses bezaubernde nächtliche Illuminationen, Lichtshows, Projektionen und kulturelle Darbietungen genießen oder eine Kreuzfahrt auf dem Fluss unternehmen.

Die TAT hat die Veranstaltung Vijit Chao Phraya in Zusammenarbeit mit der Bangkoker Metropolverwaltung (BMA), der Königlichen Thailändischen Marine, der Phra Racha Wang Derm Restoration Foundation, dem Department of Rural Roads, Wat Kalayanamit Woramahawihan, River City Bangkok und ICONSIAM organisiert.

Im Folgenden finden Sie die Aktivitäten und Showprogramme an jedem der sechs Standorte:

Rama VIII Bridge

Bunte Lichtdekorationen auf der Brücke und Lichtshows um 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00 und 21.30 Uhr.

Wichai Prasit Fort

Projektionsmapping und spezielle Lichteffekte auf der Fassade des Forts, die die Geschichte der Vergangenheit und Gegenwart des Chao-Phraya-Flusses um 19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 21.15 und 21.45 Uhr erzählen.

Wat Kalayanamit

Nang-Yai-Schattentheater und zeitgenössische kulturelle Darbietungen mit speziellen Techniken. Erzählt wird um 19.30, 20.30 und 21.30 Uhr die Geschichte der altehrwürdigen Traditionen des Chao-Phraya-Flusses.

Phra Phuttha Yodfa Bridge

Licht- und Tonshow, die ein Gefühl für angenehme und bedeutungsvolle Reiseerlebnisse vermitteln soll, z. B. in Zügen, Flugzeugen, auf Kreuzfahrten und Booten, sowie die thailändische Lebensweise, Küche und Musik als Urlaubserlebnis. Die Aufführungen finden um 19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 21.15 und 21.45 Uhr statt.

River City Bangkok

Projektionsmapping auf der Fassade, die die Geschichte des Flusses Chao Phraya erzählen und Touristen dazu einladen, Thailands Soft-Power-Fundamente in den Bereichen Essen, Film, Mode, Flug und Festival zu erleben. Die Aufführungen erfolgen um 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00 und 21.30 Uhr.

ICONSIAM

Lichtdekorationen, die mit sauberer Solarenergie betrieben werden und die Bemühungen für die Verringerung der Treibhausgasemissionen widerspiegeln, und „The Iconic Multimedia Water Feature“ – Südostasiens längste Wasserfontänen-Show – um 18.15, 19.15, 20.15 und 21.15 Uhr.