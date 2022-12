BANGKOK: Seit Freitag (16. Dezember 2022) verwandeln Lichtinstallationen und -projektionen einen der ältesten Stadtteile Bangkoks in eine aufregende, illuminierte Erlebniswelt. Das Festival „Awakening Bangkok“ wird noch bis zum ersten Weihnachtstag (25. Dezember 2022) täglich von 18.00 bis 23.00 Uhr stattfinden.

Die Veranstalter verwandeln im Rahmen des Festivals das Charoen Krung–Talad Noi im Bezirk Samphanthawong in eine herrlich illuminierte Leinwand. Es umfasst 40 Kunstinstallationen und Lichtprojektionen auf historischen Gebäuden. Zu dem Gebiet gehört auch Yaowarat, Bangkoks Chinatown.

Foto: Awakening Bangkok

Die Lichtkunstinstallationen erzählen dieses Jahr auf ikonischen Gebäuden in der Charoen Krung Road die Geschichte der Nachhaltigkeit des Viertels und der Anpassung seiner Bewohner an die Veränderungen in Bangkok. Unter den historischen Gebäuden, die in einem ganz neuen Licht erstrahlen, gehören das Patina Café, das East Asiatic Building im Renaissancestil und das Swan Hotel im Stil der 80er Jahre.

Foto: Awakening Bangkok

Das Festival ist Teil der Kampagne „Colourful Bangkok“ der Metropolverwaltung Bangkok (BMA), im Rahmen derer interessante Festivals in den verschiedenen Vierteln der Stadt veranstaltet werden.

Foto: Awakening Bangkok

