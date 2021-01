Von: Björn Jahner | 31.01.21

CHIANG RAI: Im Singha Park in Chiang Rai im hohen Norden des Landes lockt derzeit das größte Lichterfestival der ASEAN-Region zum Besuch.

Mit einer Million Lichtern sowie atemberaubenden Klang- und Lichtshows verwandelt das „Village of Illumination Festival“ eine über 16 Hektar große Fläche in einen magischen Ort, an dem mit Kunst, Musik und Technik in sieben Lichtzonen eine visuelle Erlebniswelt geschaffen wird.

Die sehenswerte Veranstaltung wird von der Elektrizitätsbehörde der Provinz und lokalen Unternehmen noch bis zum 14. Februar 2021 unter strikter Einhaltung der Covid-19-Präventionsmaßnahmen ausgerichtet. Die Anzahl der Besucher ist auf 6.500 pro Tag begrenzt. Mehr auf Facebook.