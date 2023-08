Foto: The Nation

BANGKOK: Vom heutigen Freitag (11. August 2023) bis Ende August werden im Bangkoker Benchasiri-Park anlässlich des Muttertags, der dieses Jahr auf einen Samstag (12. August 2023) fällt, Wasserspiele und Lichtshows zu sehen sein.

Die Shows werden von der Bangkok Metropolitan Administration (BMA) und der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) organisiert.

Der 12. August, der Geburtstag Ihrer Majestät Königin Sirikit, der Königinmutter, wird in Thailand jedes Jahr als Muttertag gefeiert. Die Königinmutter feiert in diesem Jahr ihren 91. Geburtstag.

Von heute bis zum 31. August können Besucher dreimal täglich – um 19.00, 20.00 und 21.00 Uhr – die Fontänenshow im Park genießen, der über die BTS-Skytrain-Station Prompong zu erreichen ist. Für Fahrgäste, die am 12. August in Begleitung ihrer Mütter kommen, bietet der Skytrain eine kostenlose Fahrt an.

Foto: The Nation

Der Gouverneur von Bangkok sagte bei der Eröffnungszeremonie am Donnerstag, dass der Springbrunnen ursprünglich das herausragende Merkmal des Parks war und die BMA beschlossen hat, ihn zu erweitern.

Gouverneur Chadchart kündigte an, dass eine Reihe von berühmten thailändischen Persönlichkeiten und Sängern am Eröffnungstag der Veranstaltung teilnehmen werden.

Außerdem wird es eine Ausstellung geben, die das Vermächtnis der Königinmutter und ihre Hingabe an das Land hervorhebt, fügte er hinzu.

Der 3 rai große Benchasiri-Park befindet sich im Herzen Bangkoks und wurde 1992 zum Gedenken an den fünften Zyklus (60. Geburtstag) von Königin Sirikit errichtet.