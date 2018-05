Von: Björn Jahner | 27.05.18

SUKHOTHAI: Bis September erstrahlen die Ruinen des Wat Sa Sri Sukhothai im UNESCO-Historienpark in Sukhothai im unteren Norden des Landes einmal pro Monat im ganz besonderen Glanz.

Bei den „Mini Light and Sound Shows“ können die Besucher tief in die spannende Geschichte der alten Königsstadt eintauchen. Auf der Panorama-Bühne agieren vor der farbenprächtig in Szene gesetzten Tempelanlage Frauen und Männer in traditionellen Kostümen, ausgestattet mit Requisiten der Sukhothai-Periode. Die Show wird am jeden zweiten Freitag des Monats um 19 Uhr veranstaltet und dauert ca. eineinhalb Stunden. Der Eintritt ist frei. Die nächsten Termine: 1. Juni, 6. Juli, 3. August, 7. September.