Liberale Neos wollen Neustart für Österreich ohne Sebastian Kurz

WIEN: Nach den Korruptionsvorwürfen gegen Österreichs konservativen Kanzler Sebastian Kurz fordern die liberalen Neos einen Neustart für das Land. «So kann es nicht weitergehen», sagte die Chefin der Oppositionspartei, Beate Meinl-Reisinger, am Donnerstag. Das Land brauche eine saubere Regierung. Neuwahlen seien dafür nicht nötig. Kanzler Kurz schade mit seiner Weigerung zurückzutreten dem Land und dem Amt. «Es gibt eine klare Amtsunfähigkeit von Kurz», sagte die Neos-Chefin weiter. Sie begrüßte das Angebot der Grünen, die sich mit den anderen Parlamentsparteien beraten wollen. Die Grünen als Koalitionspartner der ÖVP hatten am Vormittag ebenfalls die Handlungsfähigkeit von Kurz infrage gestellt.

Laut der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) stehen enge Mitstreiter von Kurz im Verdacht, sich günstige Berichterstattung in einem Medienunternehmen erkauft zu haben, um Kurz ab 2016 den Weg an die Parteispitze und in das Bundeskanzleramt zu ebnen. Dafür soll Geld aus dem Finanzministerium zweckentfremdet worden sein. Die Ermittler sehen in Kurz einen Beteiligten an den Verbrechen der Untreue und Bestechlichkeit. Kurz hat alle Anschuldigungen zurückgewiesen.