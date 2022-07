Von: Björn Jahner | 03.07.22

Foto: The Nation

KHON KAEN: Eine Aktivistengruppe der LGBTQ+-Community in Khon Kaen veranstaltete am Samstag eine Kundgebung unter dem Motto „Naruemit Pride“ am Demokratiedenkmal im Bezirk Mueang (Khon-Kaen-Stadt) ab und demonstrierte für die queere Gleichstellung der Ehe.

Die Gruppe hatte sich versammelt, um das von der Partei Move Forward vorgeschlagene Gesetz zur Gleichstellung der Ehe zu unterstützen, das zusammen mit dem vom Kabinett verabschiedeten Gesetz zur zivilen Partnerschaft am 15. Juni 2022 die erste Lesung durchlaufen hatte.

Der prominente Aktivist Attapon „Kru Yai“ Buapat sagte, die beiden Gesetzesentwürfe seien sehr unterschiedlich und das Lebenspartnerschaftsgesetz biete LGBTQ+ Menschen nicht so viele Rechte wie das Gesetz zur Gleichstellung der Ehe. Er hofft, dass das Gesetz zur Gleichstellung der Ehe die zweite und letzte Lesung im Repräsentantenhaus durchlaufen wird.

Foto: The Nation

„Wir wollen, dass das Gesetz zur Gleichstellung der Ehe verabschiedet wird“, forderte er und fügte hinzu, dass es umso länger dauern wird, bis die Menschen ihre Rechte in Anspruch nehmen können, je länger das Gesetz verzögert wird.

Das Gesetz zur Gleichstellung der Ehe soll gleichgeschlechtlichen Paaren die gleichen Rechte gewähren wie heterosexuellen Paaren, während das Gesetz zur zivilen Partnerschaft zwar viele Rechte gewährt, aber nicht alle, da es gleichgeschlechtliche Partnerschaften nicht als Ehen betrachtet.

An der Kundgebung, die unter Polizeiaufsicht stattfand, nahmen auch sechs gleichgeschlechtliche Paare teil, die ihre Partnerschaft registriert haben, obwohl sie rechtlich nicht bindend ist.

LGBT ist eine aus dem englischen Sprachraum übernommene Abkürzung für Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender. Zunächst kam im Englischen LGB auf als Zusammenschluss von Personen mit den entsprechenden sexuellen Orientierungen im Kampf gegen Diskriminierungen.