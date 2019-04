Leute von heute

Von: Redaktion DER FARANG | 12.04.19

Harry und Meghan wollen Pläne rund um Baby-Geburt privat halten

LONDON (dpa) - Fans des britischen Königshauses fiebern der Geburt des ersten Kindes von Prinz Harry (34) und Meghan (37) entgegen - den Hoffnungen auf schnelle Details hat das Paar jetzt aber einen Dämpfer verpasst.



Der Herzog und die Herzogin von Sussex haben «die persönliche Entscheidung getroffen, die Pläne rund um die Geburt privat zu halten», wie der Buckingham-Palast am Donnerstag mitteilte. «Der Herzog und die Herzogin freuen sich darauf, die aufregenden Neuigkeiten mit allen zu teilen, sobald sie die Gelegenheit gehabt haben, dies im Privaten als neue Familie zu feiern», hieß es. Auch wenn die Angaben des Palastes mit «Frühjahr 2019» vage blieben, wird der Nachwuchs in den kommenden Wochen erwartet.

David Hasselhoff fragt Alexa angeblich nach sich selbst

HAMBURG (dpa) - David Hasselhoff (66) neckt sich gerne mit seiner Frau - und der Sprachassistenz-Software von Amazon.



««Alexa, wer ist David Hasselhoff?» Das frage ich jeden Tag. «David Hasselhoff ist ein Superstar!», lautet die Antwort. Meine Frau ist total genervt, wenn ich das mache», sagte der frühere Serienstar Hasselhoff («Baywatch», «Knight Rider») und Musiker («Looking For Freedom») der Zeitschrift «Gala». «Dann frage ich: «Alexa, wer ist Hayley Roberts?» Antwort: «Keine Ahnung.» Haha!» Hasselhoff und das britische Model Roberts sind seit dem vergangenen Sommer verheiratet. Es ist Hasselhoffs dritte Ehe.

Udo Lindenberg und Tom Schilling versuchen umweltfreundlich zu leben

BERLIN (dpa) - Zwei Generationen, ein Ziel: Rocksänger Udo Lindenberg (72) und Schauspieler Tom Schilling (37) bemühen sich um ein umweltgerechtes Leben.



«Ich schaue schon, was ich da machen kann. Im Urlaub fahre ich zum Beispiel auch mal Rad», sagte «Panik-Udo» der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Und noch etwas findet er wichtig: «Dass die Kids freitags auf die Straße gehen und was zur Klimapolitik sagen. Das ist wichtig und das finde ich super!», lobte Lindenberg die jungen Teilnehmer der «Fridays For Future»-Demos. Schilling versucht derweil, zuhause kein einziges Lebensmittel zu verschwenden. Außerdem benutze er ganz selten ein Auto, dafür öfter das Rad und öffentliche Verkehrsmittel.

Kim Kardashian möchte Anwältin werden

LOS ANGELES (dpa) - US-Fernsehstar Kim Kardashian West (38, «Keeping Up with the Kardashians») möchte Anwältin werden.



Ihre beruflichen Pläne offenbarte die mit Rapper Kanye West verheiratete dreifache Mutter in einem Interview der US-Zeitschrift «Vogue». Bereits im vergangenen Sommer habe sie eine auf vier Jahre angelegte Ausbildung bei einer Kanzlei in San Francisco begonnen. 2022 möchte Kardashian die Anwaltsprüfung ablegen, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Artikel. «Ich habe mir das sehr genau überlegt», sagt Kardashian über ihre Entscheidung. Der Anstoß dafür sei ihr Engagement für Reformen im Strafvollzug gewesen.

Suzanne von Borsody gruselt sich gern beim Krimigucken

HAMBURG (dpa) - Die Schauspielerin Suzanne von Borsody (61, «Die kleine Hexe», «Männertreu») sieht privat gerne Krimis - vor allem die etwas schlichteren.



«Ich fürchte mich manchmal ganz gern. Wenn es mir aber zu gruselig wird, stelle ich den Ton ab - oder ich spule vor», sagte von Borsody der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Sie lasse sich eben gefühlsmäßig sehr mitreißen. Am besten gefalle ihr das 08/15-Strickmuster amerikanischer Serien wie «CSI: Miami», erklärte der Fernsehstar. Nur wenn sie sehr gut gemacht seien, schätze sie auch anspruchsvolle Thriller.

Popsänger Adel Tawil: «Bin ein Papa»

BAD VILBEL (dpa) - Popsänger Adel Tawil hat sein Vater-Geheimnis gelüftet.



«Es gab ja schon viele Gerüchte darüber, und das kann ich bestätigen, ich bin auf jeden Fall Papa», sagte der 40-Jährige am Donnerstag dem privaten Sender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. Das genaue Alter des Kindes verriet er nicht, auch nicht, wer die Mutter ist. Auf Nachfrage, ob es ein Junge oder Mädchen sei, sagte Tawil: «Haha, das werde ich nicht sagen, Papa Adel reicht.» An diesem Freitag erscheint seine neue Single «Tu m'appelles».

Oscar-Preisträger Rush gewinnt Klage gegen australische Zeitung

SYDNEY (dpa) - Der australische Oscar-Preisträger Geoffrey Rush (67) hat nach einem Zeitungsbericht über die angebliche sexuelle Belästigung einer Schauspielerin umgerechnet 540 000 Euro Schadenersatz zugesprochen bekommen.



Ein Gericht in Sydney urteilte am Donnerstag, dass der australische «Daily Telegraph» 2017 nicht mit der erforderlichen Sorgfalt gearbeitet habe. Der zuständige Richter Michael Wigney sprach von «rücksichtlosem und unverantwortlichem Sensationsjournalismus der übelsten Art».

Marco Kreuzpaintner will keine Remakes drehen - mit einer Ausnahme

BERLIN (dpa) - Der deutsche Regisseur Marco Kreuzpaintner (42, «Krabat», «Beat») hat kein Interesse daran, alte Stoffe neu zu verfilmen - mit einer Ausnahme.



«Ich finde Remakes generell nicht so spannend und habe auch nicht vor, eins zu drehen. Die einzige Ausnahme wäre «Die unendliche Geschichte»», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Mit dem Fantasy-Film und den Bavaria Filmtours sei er groß geworden. Allerdings habe er, was ein Remake des Jugendbuch-Klassikers angeht, dann doch Bedenken: «Die Gefahr, damit zu scheitern, ist so riesengroß, dass man das eigentlich nicht machen darf.»

Pelé bleibt im Krankenhaus - Harnleitersteine sollen entfernt werden

SÃO PAULO (dpa) - Die brasilianische Fußball-Legende Pelé bleibt vorerst im Krankenhaus.



Bei einer Untersuchung seien Harnsteine im linken Harnleiter entdeckt worden, die noch während dieses Klinikaufenthaltes entfernt werden sollten, teilte das Hopital Albert Einstein in São Paulo am Mittwoch (Ortszeit) mit. Ein Termin für die Entfernung stehe noch nicht fest. Pelé sei stabil und befinde sich aus klinischer Sicht in einem guten Allgemeinzustand. Der 78-Jährige war erst am Dienstag aus Frankreich zurückgekehrt, wo er fünf Tage im Krankenhaus lag.

Spaniens Ex-König Juan Carlos an der Wange operiert

MADRID (dpa) - Der frühere spanische König Juan Carlos ist erneut operiert worden.



Der 81-Jährige habe sich einer vorbeugenden Entfernung einer Hautverletzung an der linken Wange unterzogen, berichtete die spanische Nachrichtenagentur Europa Press am Mittwoch unter Berufung auf das Königshaus in Madrid. Die Verletzung sei von übermäßiger Sonneneinstrahlung verursacht worden und inzwischen «vollkommen geheilt». Bei einem öffentlichen Auftritt am 22. März in Madrid war ein Bluterguss unter dem linken Auge von Juan Carlos aufgefallen. Das habe mit der Operation zu tun gehabt, so das Königshaus. Wann der Eingriff stattfand, wurde nicht mitgeteilt.

Doppel-Olympiasiegerin Steffen: Comeback nur bei Millionen denkbar

BERLIN (dpa) - Doppel-Olympiasiegerin Britta Steffen würde ein Schwimm-Comeback nur bei der Aussicht auf eine siebenstellige Summe in Erwägung ziehen.



«Es müsste gut bezahlt sein», sagte die ehemalige Weltklasseschwimmerin Britta Steffen in einem Interview der «Sächsischen Zeitung» (Donnerstag). Sie sprach auch über die Amerikanerin Dara Torres, die sie bei den Sommerspielen 2008 in Peking besiegt hatte. Torres war damals 41 Jahre alt und bereits Mutter. «Warum nicht? Dara Torres hat ja nur noch einmal am Tag trainiert. Du kannst ja mit 40 noch richtig gut aussehen und körperlich aufpumpen. Ich würde es ja mit einer gewissen Lockerheit und Reife machen. Ein paar Millionen müssten schon drin sein, sonst hätte ich keine Lust. Aber alles hat seine Zeit», sagte sie.