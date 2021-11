Leute kompakt vom Wochenende

Joop wird nach frauenfeindlichen Äußerungen kritisiert (Foto-Archiv)

BERLIN: Der Modeschöpfer Wolfgang Joop hat wegen seiner Meinung zum früheren Umgang mit Models deutliche Kritik im Netz erhalten. Als «Verherrlichung von Gewalt und Demütigung von Frauen» bezeichnete etwa die Grünen-Europaabgeordnete Katrin Langensiepen auf Twitter die Äußerungen. In einem Interview des Nachrichtenmagazins «Spiegel» (Freitag) hatte Joop gesagt, er habe bei Karl Lagerfelds Tod geweint, «weil diese Welt so wunderbar frivol und frigide war. Alles war käuflich. Die Agenturen gaben die Schlüssel zu den Zimmern der Models, die nicht so viel Geld brachten, an reiche Männer. Und wenn sich ein Mädchen beschwerte, hieß es: Wir können auch auf dich verzichten.» Joop (76) stimmte auf Nachfrage im «Spiegel» zwar zu, dass dies fürchterlich sei. «Aber wirklich schön ist die Modewelt nur, wenn es auch die Sünde gibt.»

Bei Prochnow fließen auch im Film echte Tränen (Foto-Archiv)

BAD VILBEL: Schauspieler Jürgen Prochnow («Das Boot») vergießt auch beim Filmdreh echte Tränen. «Wenn ich weine, dann weine ich wirklich», sagte der 80 Jahre alte Hollywood-Star dem privaten Radiosender Hit Radio FFH. Der in Berlin lebende Prochnow drehte in Hessen für das Flüchtlingsdrama «Eine Handvoll Wasser» mit einem jungen Regisseur. «Es ist mir ein Bedürfnis, jungen Leuten zu helfen mit meiner Präsenz, weil ich weiß, wie schwer es ist, einen Film überhaupt auf die Beine zu stellen.» Er habe selbst Flüchtlingserfahrung. «Auch ich bin mit meiner Familie vor den Bomben in Berlin zu den Großeltern nach Pommern geflüchtet. Ich weiß, wie schlimm Krieg ist.»

Lettlands Regierungschef würdigt Merkels Kompromissfähigkeit (diese Meldung wurde auch im Ressort Politik gesendet)

RIGA: Lettlands Ministerpräsident Krisjanis Karins hat die Kompromissfähigkeit von Noch-Bundeskanzlerin Angela Merkel gewürdigt. «Sie tat nicht nur so, als würde sie jedem zuhören, ob groß oder klein, sondern sie hörte wirklich zu», sagte er mit Blick auf Merkels Rolle als Krisenmanagerin bei so manchem EU-Gipfel. «Das war auch die große Stärke von ihr und ihrem Land - die Fähigkeit, sich alle Ansichten anzuhören, ohne zwischen großen Ländern und kleinen Ländern zu unterscheiden.» Dadurch sei eine echte Gemeinschaft am Tisch des Europäischen Rates entstanden, sagte Karins am Samstagabend im lettischen Fernsehen.

Meret Becker verabschiedet sich langsam vom «Tatort» (Foto-Archiv)

BERLIN: Schauspielerin Meret Becker (52) verabschiedet sich langsam von ihrer Rolle als «Tatort»-Ermittlerin. An diesem Sonntag läuft ein neuer Film der Krimireihe, danach entsteht mit ihr noch ein letzter. «Klar könnte ich das theoretisch weitermachen. Aber mein Leben ist begrenzt», sagte sie dem «Tagesspiegel» (Samstagsausgabe). «Also muss ich irgendwann anfangen, das andere zu machen.» Sie habe das jetzt sieben Jahre gemacht - eine gute Zahl, sagte sie. «Mir war es wichtig, nicht nach 14, sondern nach 15 Folgen aufzuhören, weil das eine ungerade Zahl ist», so Becker. Sie habe in der Zeit wahnsinnig viel gelernt.

Peter Maffay: Habe zum Impfen eine sehr klare Position (Foto-Archiv)

BERLIN: Sänger Peter Maffay (72) hat zum Impfen gegen das Coronavirus eine klare Meinung. Nach seinem Gefühl werde in der Politik durchaus mit Angst gearbeitet, um Ziele zu erreichen und Weichen zu stellen. «Das ist für die Gesellschaft auf jeden Fall schwierig», sagte er der «Berliner Zeitung» (Samstagausgabe). «Ich habe zum Thema Impfen aber eine sehr klare Position: Ich bin Musiker, ich gehe unter Menschen. Wenn ich nicht geimpft bin, gefährde ich diese Menschen.» Weiter: «Und weil ich diesen Beruf habe, gibt es für mich zum Impfen eben keine Alternative», sagte Maffay. «Letztlich muss die Entscheidung, ob man sich impfen lässt oder nicht, jeder selbst treffen.» Er warnte auch davor, andere zu verurteilen. «Die Hintergründe, die einen dazu bewegen, es nicht zu tun, lassen sich von außen schwer beurteilen, man sollte das nicht gleich verurteilen.»

Comedian Ceylan schippert mit dem «Traumschiff» (Foto-Handout)

MAINZ/MANNHEIM: Comedian Bülent Ceylan hat eine Gastrolle in der ZDF-Serie «Traumschiff». Der 45-jährige Mannheimer ist bei der Fahrt nach Schweden dabei, die nach Senderangaben am zweiten Weihnachtstag (20.15 Uhr) ausgestrahlt werden soll. Laut «Bild» spielt Ceylan eine Küchen-Hilfskraft, die für Wirbel sorgt. Eingetütet hat das Ganze dem Bericht zufolge «Traumschiff»-Kapitän Florian Silbereisen höchstpersönlich: «Ich wollte unbedingt, dass Bülent mal aufs «Traumschiff» kommt», sagte der 40-Jährige dem Blatt (Samstag). «Aber leider hatte ich seine Telefonnummer nicht.» Helfen konnte demnach Silbereisens Ex-Freundin Helene Fischer (37): «Ich habe dann Helene gefragt. Die hatte sie glücklicherweise.»

Swetlana Tichanowskaja mit Lothar-Kreyssig-Friedenspreis geehrt (diese Meldung wurde auch im Ressort Politik gesendet)

MAGDEBURG: Die belarussische Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja ist am Samstag in Magdeburg mit dem Lothar-Kreyssig-Friedenspreis geehrt worden. Stellvertretend für die Demokratiebewegung in Belarus solle der Mut der Oppositionspolitikerin ausgezeichnet werden, hieß es seitens des Kuratoriums. Die 39-Jährige selbst war bei der Preisverleihung in der Johanniskirche nicht anwesend, sie bedankte sich aber in einer Videobotschaft. Stellvertretend nahm einer ihrer Mitarbeiter die Auszeichnung entgegen. Im entscheidenden Augenblick sei Tichanowskaja bereit gewesen, ein hohes persönliches Risiko für ihre Überzeugungen einzugehen, hieß es in der Begründung weiter. Mit der Präsidentschaftskandidatur gegen Amtsinhaber Alexander Lukaschenko habe sie in ihrem Land und in Osteuropa die Rolle der Frauen gestärkt und unzählige von ihnen ermutigt, friedlich auf die Straße zu gehen.

Königin Margrethe II. gefällt München gut (Foto-aktuell vom 13.11.)

MÜNCHEN: Der dänischen Königin Margrethe II. hat ihr Besuch in Bayern nach eigenen Angaben gut gefallen. «Es war sehr nett», sagte sie am Samstag in der Akademie der bildenden Künste in München. Sie sei schon einmal in München gewesen - «aber das ist eine sehr lange Zeit her» und es sei auch sehr kurz gewesen. «Darum hatte ich nur vage Erinnerungen an meinen ersten Besuch hier und es war schön, mehr zu sehen.» Am Vormittag ließ sie sich durch die Kunstakademie führen und verschiedene Kunstwerke und die Werkstätten zeigen.

Philippinen: Duterte-Tochter kandidiert für Vizepräsidentenamt (diese Meldung wurde auch im Ressort Politik gesendet)

MANILA: Die Tochter des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte will bei den Wahlen 2022 für das Vizepräsidentenamt kandidieren. Die Politikerin Sara Duterte-Carpio ließ sich am Samstag als Kandidatin der Mitte-Rechts-Partei Lakas-CMD registrieren, der sie erst zwei Tage zuvor beigetreten war, wie eine Sprecherin der 43-Jährigen bestätigte. Angaben Duterte-Carpios oder der Partei dazu, wer für das Präsidentenamt kandidieren werde, gab es zunächst nicht. Dafür haben die Parteien noch bis zum 15. November Zeit. Duterte-Carpio war nach Ankündigung ihres Vaters, sich im kommenden Jahr aus der Politik zurückzuziehen, als mögliche Kandidatin für die Präsidentschaftswahl am 9. Mai 2022 gehandelt worden. Der umstrittene Duterte hätte der Verfassung nach nicht mehr für das Präsidentenamt antreten können. Zudem schloss er aus, für das Amt des Vizepräsidenten zu kandidieren. Duterte steht international vor allem wegen seines Feldzugs gegen Drogenkriminalität in der Kritik, weil dabei mutmaßlich Menschen ermordet wurden.

Diane Kruger: Deutschland bleibt meine Heimat (Foto-Archiv vom 10.11.)

BERLIN: Schauspielerin Diane Kruger (45) hat auch nach vielen Jahren im Ausland noch eine emotionale Verbindung zu Deutschland. «Für mich bleibt das nach wie vor meine Heimat», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur am Telefon. Ihre Wurzeln seien dort. «Und ich will natürlich auch, dass meine Tochter damit aufwächst». Sie spreche mit ihr zum Beispiel Deutsch. Gerade die Weihnachtszeit verbinde sie mit Deutschland und ihrer eigenen Kindheit. Kruger ist im niedersächsischen Algermissen aufgewachsen. Später ging sie als Model nach Frankreich. Heute lebt sie in New York. Derzeit ist sie im Kurzfilmprojekt «H24 - 24 Frauen, 24 Geschichten» von Arte zu sehen.

Kabarettist Alfons hat Corona-Zeit für Schlagzeug-Lernen genutzt (Foto-Archiv)

HAMBURG: Der deutsch-französische Kabarettist Emmanuel Peterfalvi (54, «Alfons») hat die ruhigere Zeit seit Ausbruch der Corona-Pandemie genutzt, um ein neues Musikinstrument zu lernen. Unmittelbar an dem Lockdown-Tag im März 2020 habe er sich ein Schlagzeug gekauft, sagte Peterfalvi der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. «Ich war schon länger in Verhandlungen mit meiner Frau, ob ich mir ein Schlagzeug kaufe oder nicht. Die Verhandlung lief noch, aber ich habe es trotzdem bestellt.» Seine Frau sei auch ein wenig verwundert gewesen, gibt er mit einem Lachen zu. «Seitdem übe ich wie ein Verrückter Schlagzeug. Ich bin nicht gut. Ich bin ein Anfänger. Aber das macht total Spaß. Und klar, im Lockdown hatte ich viel Zeit.»