Leute kompakt

Sarah Lombardi: «Manchmal will man einfach nur Sarah sein»

BERLIN (dpa) - Popmusikerin Sarah Lombardi (27) sieht andauernde Gerüchte über ihr Privatleben mit gemischten Gefühlen. «Es ist natürlich schon schön, wenn man weiß, dass sich viele Menschen für einen interessieren», sagte Lombardi der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Aber: «Manchmal will man einfach nur Sarah sein. Ich bin nicht immer nur die, die in der Öffentlichkeit steht. Ich bin halt einfach auch Sarah.» Nach der Trennung von ihrem Ex-Freund Roberto Ostuni Ende 2019 gab es immer wieder Gerüchte um einen neuen Partner. «Ich habe gelernt, gewisse Dinge privat zu behalten und fahre damit ganz gut», erklärte Lombardi.

Thomas Hermanns: «Heute sehen Männer schöner aus»

BERLIN (dpa) - Moderator Thomas Hermanns (56) empfindet Männer von heute attraktiver als früher. «In meiner Jugend sahen die gleichaltrigen Männer bei weitem nicht so gut aus wie heute. Heute sehen Männer schon schöner aus, genauso wie Frauen», sagte Hermanns der Deutschen Presse-Agentur. «Wir hatten fettige Haare, Cordhosen und Jeansjacken - das sah alles nicht schön aus.» In den vergangenen 20 Jahren habe sich in Sachen Styling und Körperkult einiges geändert. «Man muss nur aufpassen, dass es nicht in Narzissmus umschlägt.»

Channing Tatum: Interesse an meinem Privatleben besorgniserregend

BERLIN (dpa) - Hollywood-Star Channing Tatum (39, «Magic Mike») ist immer wieder überrascht über das Interesse an seinem Liebesleben. «Finde ich es besorgniserregend, wenn die Leute sich um mein Privatleben Gedanken machen? Ja! Verstehe ich es total, wenn Leute vor ihrem eigenen Privatleben flüchten wollen und sich lieber um andere kümmern? Ich weiß es nicht», sagte Tatum am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. In den vergangenen Wochen hatten US-Medien über das Ende der Beziehung zu Sängerin Jessie J (31, «Price Tag») und eine neue Liebe berichtet. Der US-Schauspieler hat die Meldungen bislang nicht kommentiert.

Til Schweiger: Nachts habe ich sehr gute Ideen

BERLIN (dpa) - Seine eigenen Filme rauben Til Schweiger den Schlaf. «Wenn ich einen Film drehe, schlafe ich selten mehr als drei Stunden», sagte der Schauspieler, Regisseur und Produzent bei Barbara Schönebergers Radio-Talk «Mit den Waffeln einer Frau». Das liege nicht nur an den frühen Drehzeiten, sagte der 56-Jährige. «Das Problem ist, wenn ich nachts aufwache, dann geht es sofort wieder los im Kopf. Das ist ja nicht so, dass ich denke, dass alles schrecklich ist, sondern ich hab nachts oft sehr gute Ideen. Und dann stehe ich auf und schreibe das auf.»

Heiner Lauterbach: Deutscher Film hat kein Frauenproblem

MÜNCHEN (dpa) - Schauspieler Heiner Lauterbach (66) findet nicht, dass es im deutschen Film zu wenige Frauen gibt. «Mittlerweile dürften wir mehr Kommissarinnen als Kommissare im deutschen Fernsehen haben. Ich finde das gut ausgeglichen», sagte Lauterbach im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Er habe seine Karriere zum großen Teil Frauen zu verdanken. Einen zu geringen Frauenanteil in der deutschen Filmbranche gibt es seiner Meinung nach nicht: «Das mit den Quoten ist immer ein bisschen gefährlich.» Laut einer im letzten Sommer veröffentlichten Studie der Universität Rostock sind Frauen im deutschen Film und Fernsehen stark unterrepräsentiert. Sie kommen danach außerdem nicht in den Rollen und in der Vielfalt vor, die sie im echten Leben einnehmen.

Vor dem Brexit: Tänzerin Nikeata Thompson hat jetzt deutschen Pass

BERLIN (dpa) - Die in Großbritannien geborene Tänzerin und Choreografin Nikeata Thompson (39) freut sich über ihren neuen, deutschen Pass. «Ich habe ihn wegen des Brexits beantragt, weil ich nicht weiß, wohin es geht und ich in Deutschland mehr arbeite als in England», sagte Thompson der Deutschen Presse-Agentur. «Ich finde es total schön, weil ich mich als Deutsche fühle und hier großgeworden bin. Ich mag deutsches Essen, deutsche Sprüche und ich träume deutsch». Ihren britischen Pass wolle sie aber behalten. Die frühere Leichtathletin mit jamaikanischen Wurzeln kam mit sechs Jahren nach Deutschland. In den vergangenen Jahren war sie in mehreren Castingshows als Coach und Jurorin zu sehen, etwa bei «Germany's Next Topmodel» oder «Masters of Dance».

Dagmar Wöhrl: Regeln für wohltätige Lotterien zu kompliziert

NÜRNBERG (dpa) - Dagmar Wöhrl (65), ehemalige Miss Germany und frühere Bundestagsabgeordnete, hält die gesetzlichen Hürden für wohltätige Lotterien in Deutschland für zu hoch. Eine Weihnachtstombola ihrer Emanuel Wöhrl Stiftung wäre beinahe gescheitert, weil das Dickicht der Lotteriegesetze in den einzelnen Bundesländern schier undurchdringlich gewesen sei, sagte Wöhrl am Freitag in Nürnberg. Die in den Wöhrl-Kaufhäusern in den Wochen vor dem Fest durchgeführte Weihnachtstombola spielte einen Ertrag von 292 344 Euro ein. Damit soll der Bau einer Kindereinrichtung in Nürnberg unterstützt werden. Namensgeber der Stiftung ist Wöhrls erster Sohn Emanuel, der 2001 im Alter von zwölf Jahren beim Sturz vom Dach der Familienvilla ums Leben gekommen war.

Rapper Eminem veröffentlicht neues Album

BERLIN (dpa) - US-Rapper Eminem hat überraschend ein neues Album veröffentlicht. Auf Twitter präsentierte der 47-Jährige am Freitag das Cover der Scheibe «Music To Be Murdered By». «Es ist deine Beerdigung», schrieb er dazu. Auf dem Cover ist zu sehen, wie sich Eminem eine Axt und einen Revolver an den Kopf hält - eine Reminiszenz an ein Motiv mit Regisseur Alfred Hitchcock. «Inspiriert vom Meister, Onkel Alfred», twitterte Eminem dazu. Eminem hatte zuletzt 2018 das Album «Kamikaze» veröffentlicht. Die neue Platte umfasst 20 Songs. Als Gäste sind unter anderen Ed Sheeran und der kürzlich gestorbene Rapper Juice Wrld zu hören.

Schriftstellerin Sibylle Berg erhält Bertolt-Brecht-Preis 2020

AUGSBURG (dpa) - Die Schriftstellerin Sibylle Berg erhält den Bertolt-Brecht-Preis 2020 der Stadt Augsburg. «Sibylle Berg ist eine Virtuosin der literarischen Kälte und der Klarheit, eine Meisterin des nüchternen Blickes und der illusionslosen Analyse», hieß es in der Jurybegründung am Freitag. Der mit 15.000 Euro dotierte Preis soll ihr am 18. Februar im Rahmen des Brechtfestivals in Augsburg verliehen werden. Berg wurde 1962 in Weimar geboren und lebt seit mehr als 20 Jahren in Zürich. Seit den 1990er Jahren veröffentlichte sie eine große Zahl an Romanen, Essays, Hörspielen, Kurzprosa und Theaterstücken. Hinter der leidenschaftlichen Wildheit ihrer Stücke und Romane stehe ein «gar nicht so geheimer Humanismus und ein inständiger Wunsch nach Besserung», erklärte die Jury weiter.

Kritik an Handke-Nobelpreis aus Österreichs neuer Regierung

WIEN (dpa) - Österreichs neue Kultur-Staatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) hat sich kritisch zur Vergabe des Literaturnobelpreises an Peter Handke (77) geäußert. «Die Entscheidung für den Nobelpreis an Peter Handke konnte ich nicht wirklich nachvollziehen», sagte Lunacek der Tageszeitung «Der Standard» (Freitag). «Ich habe früher einiges von ihm gelesen, hat mir auch sehr gut gefallen, aber diese Art, sich zu politischen Themen zu äußern, wo zigtausenden Menschen großes Leid zugefügt wurde - das habe ich nicht verstanden», so Lunacek weiter.

Nagelsmann zum Spagat zwischen Trainer-Job und Rolle als Ehemann

BERLIN (dpa) - Julian Nagelsmann (32) hat gewürdigt, dass seine Ehefrau großes Verständnis für seinen zeitraubenden Job aufbringt. «Es ist mein eigener Anspruch, der Vaterrolle und auch der Rolle des Ehemanns gerecht zu werden», sagte der Fußball-Coach von Bundesliga-Tabellenführer RB Leipzig in einem Interview von RTL/ntv. «Trotzdem weiß meine Frau auch, dass man natürlich den ein oder anderen Euro mit Fußball verdient und dementsprechend viel Zeit aufbringen muss für diesen Beruf und eine große Verantwortung hat. Damit kommt sie gut klar», fügte er hinzu.

Hannings schräge Klamotten beim Handball - Was trägt er als Nächstes?

WIEN (dpa) - Was Bob Hanning beim nächsten EM-Spiel der deutschen Handballer am Samstag gegen Kroatien tragen wird, weiß er noch nicht. «Ich bin noch nicht ganz sicher, für welches Outfit ich mich entscheide. Das mache ich ganz spontan», sagte der Vizepräsident des Deutschen Handballbundes (DHB) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Ziemlich sicher ist nur: Der 51-Jährige wird höchstwahrscheinlich wieder mit grellen Farben auffallen. Beim 31:23-Erfolg gegen Weißrussland hatte er am Donnerstagabend mit einem pinkfarbenen Jackett überrascht. «Das habe ich im Second-Hand-Laden gekauft», erzählte er am Freitag. Bislang trug Hanning zu jedem EM-Spiel der deutschen Mannschaft ein anderes Oberteil und sorgte damit wie schon bei der Heim-WM vor einem Jahr für optische Höhepunkte.

Millionär gewinnt 1,37 Millionen beim Automatenspiel in Österreich

SEEFELD (dpa) - Er kam mit dem eigenen Hubschrauber und flog um 1,37 Millionen Euro reicher wieder nach Tschechien zurück: Der 46-jährige Leon Tsoukernik, selbst Besitzer eines Hotels mit Kasino, hat beim Automatenspiel im Casino Seefeld in Österreich einen Mega-Gewinn abgeräumt, teilte Casinos Austria am Freitag mit. Der Gewinner erzählte laut «Tiroler Tageszeitung», dass er eigentlich pokern wollte. Dort habe er aber kein Glück gehabt und sich stattdessen mit einem Glas Wein an einen Automaten gesetzt. Er hat pro Spiel nach eigenen Worten 1.000 Euro riskiert und wohl rund 10.000 Euro eingesetzt. So gewann er zahlreiche Freispiele und der Gewinn schaukelte sich immer mehr auf. Die Glückssträhne hielt der Millionär auf Video fest. Seinen Gewinn wolle er unter anderem in Kunst investieren, sagte der 46-Jährige. Den Angestellten des Kasinos spendierte er 54.000 Euro.