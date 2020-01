Leute kompakt

Erster Schultag für dänische Kronprinzkinder in der Schweiz

KOPENHAGEN (dpa) - Am meisten freuen sie sich aufs Skifahren: Für die Kinder des dänischen Kronprinzen Frederik (51) und der Kronprinzessin Mary (47) hat eine zwölfwöchige Schulzeit in der Schweiz begonnen. Am Montag stapften Prinz Christian (14), Prinzessin Isabella (12) und die Zwillinge Josephine und Vincent (beide 8) durch den Schnee, wie ein Video des dänischen Rundfunks zeigte. Gemeinsam mit ihren Eltern waren sie auf dem Weg zu ihrem ersten Tag an einer internationalen Schule in dem Ort Verbier. Prinz Christian freue sich darauf, ein neues Land und Menschen aus verschiedenen Staaten kennenzulernen - «und selbstverständlich auch, ein wenig mehr auf Skiern zu stehen». Seine Schwester Isabella geht davon aus, dass sich die Englisch- und Französisch-Kenntnisse der Geschwister verbessern werden.

Bill Hader macht Beziehung mit Kollegin Rachel Bilson öffentlich

LOS ANGELES (dpa) - US-Schauspieler Bill Hader (41, «Barry») hat sich zum ersten Mal mit seiner Freundin, Schauspielkollegin Rachel Bilson (38, «Take Two»), gezeigt. Bei den 77. Golden Globe Awards lief das Paar am Sonntagabend gemeinsam über den roten Teppich in Beverly Hills. Bereits im Dezember 2019 hatte das US-Portal «TMZ» berichtet, Hader und Bilson hätten sich mit Haders Familie getroffen. Beide Schauspieler standen 2013 zusammen für den Film «Die To-Do Liste» vor der Kamera. Regisseurin war Haders damalige Frau Maggie Carey. Das Ex-Paar hat drei gemeinsame Kinder, Bilson hat zusammen mit Ex-Partner und Kollege Hayden Christensen eine Tochter. Seit 2018 spielt Hader in der US-TV-Serie «Barry» mit. Bilson war zuletzt 2018 in der US-TV-Serie «Take two» zu sehen.

Michelle Williams kämpft bei Golden Globes für Recht auf Abtreibung

LOS ANGELES (dpa) - Schauspielerin Michelle Williams (38) hat bei den Golden Globes ein Plädoyer zum Recht auf Abtreibung gehalten. Ihre Karriere wäre nicht möglich gewesen, hätte sie nicht entscheiden dürfen, wann und mit wem sie Kinder haben wollte, sagte Williams in der Dankesrede für ihren Preis als beste Hauptdarstellerin in einer Mini-TV-Serie für «Fosse/Verdon». «Frauen zwischen 18 und 118: Wenn es Zeit ist, zur Wahl zu gehen, dann entscheidet in eurem eigenen Interesse. Männer machen das seit Jahren, weshalb die Welt so sehr nach ihnen aussieht», sagte Williams am Sonntag in Los Angeles mit Blick auf die anstehenden US-Präsidentschaftswahlen. Konservative Abgeordnete der Republikaner hatten jüngst dafür plädiert, ein wegweisendes Urteil zum Recht auf Abtreibung zurückzunehmen.

Schauspieler Russell Crowe nutzt Sieg bei den Globes für Klima-Appell

LOS ANGELES (dpa) - Der australische Schauspieler Russell Crowe (55) hat seine Dankesrede bei den Golden Globes für einen eindringlichen Appell zur weltweiten Klimapolitik genutzt. «Die Tragödie in Australien basiert auf dem Klimawandel», ließ Crowe von Laudatorin Jennifer Aniston verlesen. Sie erklärte, er sei wegen der Buschbrände bei seiner Familie in Australien geblieben. «Wir müssen auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse handeln, weltweit unsere Arbeitskraft auf erneuerbare Energien umstellen und unseren Planeten als den einzigartigen und wunderbaren Ort respektieren lernen, der er ist», zitierte Aniston ihn weiter. Crowe gewann am Sonntagabend in Los Angeles den Preis als bester Hauptdarsteller in einer Mini-Serie oder einem Fernsehfilm für «The Loudest Voice».

Moderator Ricky Gervais führt bissig durch Golden Globes

LOS ANGELES (dpa) - Komiker Ricky Gervais (58) hat bei seiner fünften Moderation der Golden Globes am Sonntag in Los Angeles mit vielen kontroversen Sprüchen durch den Abend geführt. «Es war ein großes Jahr für Pädophilie-Filme. «Surviving R. Kelly», «Leaving Neverland», «The Two Popes»», sagte Gervais zu Beginn der Verleihung zu Filmen über R. Kelly, Michael Jackson und die Katholische Kirche. Der britische Komiker kritisierte die Anwesenden zudem für ihre Zusammenarbeit mit Apple, Amazon und Disney. «Wenn ISIS einen eigenen Streamingdienst starten würde, würdet ihr euren Agenten anrufen.» Sie seien nicht in einer Position, die Öffentlichkeit über irgendetwas belehren zu können. «Die meisten von euch haben weniger Zeit in der Schule verbracht als Greta Thunberg.»

«Black Panther»-Star Chadwick Boseman beeindruckt von der Polizei

LONDON (dpa) - Schauspieler Chadwick Boseman hat für die Dreharbeiten zum Thriller «21 Bridges» ein Training bei der New Yorker Polizeibehörde NYPD absolviert. «Es war definitiv eine lehrreiche Erfahrung, und ich habe eine neue Wertschätzung für das, was die Polizei tut», sagte der 42-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in London. «Die Ermittler geben einen Teil ihres Lebens auf, um Fälle zu lösen. Die verbringen zwei oder drei Tage am Stück ohne ihre Familien, leben praktisch in ihrem Revier und ernähren sich von Kaffee.» Der «Black Panther»-Star spielt in «21 Bridges» (Kinostart: 6. Februar) einen Polizisten, der, nachdem mehrere seiner Kollegen ermordet wurden, nur eine Nacht hat, um die Täter zu schnappen.

Ex-Astronautin Sharman: Außerirdische könnten schon auf der Erde sein

LONDON (dpa) - Die erste britische Astronautin, Helen Sharman, glaubt an Außerirdische im All. «Außerirdische existieren, es gibt keinen Zweifel daran. Es gibt so viele Milliarden von Sternen da draußen im Universum, dass es alle möglichen Arten von Lebensformen geben muss», sagte die Wissenschaftlerin der Zeitung «The Observer». Diese Lebensformen müssten nicht unbedingt aus Kohlenstoff und Stickstoff bestehen wie Menschen. «Es ist möglich, dass sie schon hier sind und wir sie einfach nicht sehen können.» Sharman hatte 1991 an einer Mission zur Raumstation Mir teilgenommen, die von der Sowjetunion gebaut worden war. Sie war der erste Mensch aus Großbritannien im All. Die 56-jährige Chemikerin arbeitet inzwischen am Imperial College in London.