Leute kompakt

Camila Cabello triumphiert bei MTV Europe Music Awards

BILBAO (dpa) - Die kubanisch-amerikanische Sängerin Camila Cabello hat bei den MTV Europe Music Awards im nordspanischen Bilbao abgeräumt.



Die 21-Jährige gewann bei der Mega-Show in der Bizkaia Arena in den wichtigen Kategorien Bester Song (für ihren Hit «Havana»), Beste Künstlerin sowie Bestes Video. Strahlend nahm Cabello in einer roten Abendrobe die Preise entgegen und richtete dabei einen Gruß an ihre Mitbewerberin und gute Freundin Ariana Grande, die ebenfalls nominiert war - aber leer ausging. Das junge Publikum in der Arena kreischte oft und laut - speziell bei den Auftritten von Superstar Nicki Minaj, die sich mal im sexy pinken Outfit, mal im silbernen Abendkleid präsentierte und auch in den Kategorien Bester Hip-Hop-Act und Bester Look gewann. Den «Global Icon»-Award erhielt die US-Pop-Queen Janet Jackson, die seit mehr als 40 Jahren im Showbusiness ist und bis heute elf Studio-Alben mit zahlreichen Nummer-1-Hits veröffentlicht hat.

US-Kultrocker Axl Rose liest Trump die Leviten

WASHINGTON (dpa) - Kultrocker Axl Rose ist sauer auf die Republikaner von US-Präsident Donald Trump, weil sie ohne Genehmigung Musik seiner Band Guns N' Roses während des Wahlkampfes spielen.



Es gebe jemanden im Weißen Haus, der wenig Achtung vor der Wahrheit, Moral oder Empathie jeder Art habe, twitterte Rose am Sonntag. In einer Reihe weiterer Tweets ließ der Frontmann von Guns N' Roses seinem Frust freien Lauf, weil die Republikaner Schlupflöcher suchten, um ohne Genehmigung Musik der Gruppe auf politischen Veranstaltungen zu spielen. Es sei schon eine Art Ironie, dass Trump-Unterstützer der «Anti-Trump-Musik» zuhörten, spottete der Sänger. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass viele von ihnen das verstehen oder sich darum scheren.»

Andrea Bocelli landet mit «Sì» erstmals auf Platz eins der US-Charts

NEW YORK (dpa) - Mit seinem Album «Sì» hat Star-Tenor Andrea Bocelli (60) erstmals den Sprung auf Platz eins der US-Albumcharts geschafft.



Das gab das US-Musikblatt «Billboard» am Sonntag bekannt. Demnach ist die Platte das erste Klassik-Album seit zehn Jahren, das auf der Spitzenposition gelandet ist. Der italienische Musiker hatte mit zwei seiner früheren Alben bereits den zweiten Rang belegt. Das Ende Oktober veröffentlichte Album, auf dem Bocelli unter anderem mit den britischen Künstlern Ed Sheeran und Dua Lipa singt, hat es auch in Großbritannien erstmals auf den ersten Platz der Charts geschafft. In Deutschland stieg es auf der zwölften Position ein. Hier hatte Bocelli 1995 sein bislang einziges Nummer-Eins-Album.

Luis Fonsi singt zum 90. Geburtstag von Micky Maus

LOS ANGELES (dpa) - Der Reggaeton-Sänger Luis Fonsi («Despacito») hat Micky Maus zum 90. Geburtstag ein Ständchen gesungen.



Bei einer am Sonntag vom US-Sender ABC ausgestrahlten Sendung stand Fonsi im Shrine Auditorium in Los Angeles auf der Bühne, sang sein neues Lied «Imposible» («Unmöglich») und tanzte mit Micky- und Minnie-Figuren. «Heute singe ich für das Geburtstagskind», schrieb Fonsi auf Instagram zu einem Foto, das ihn mit Micky zeigt. Die neue Single «Imposible» wurde am 19. Oktober veröffentlicht. Die Zeichentrickfigur Micky Maus kam am 18. November 1928 mit der Premiere des ersten amerikanischen Animationsfilms «Steamboat Willie» auf die Leinwand.

Josh Brolin ist Vater geworden: «Ein Prachtstück durch und durch»

LOS ANGELES (dpa) - US-Schauspieler Josh Brolin (50) und Model Kathryn Boyd (31) sind Eltern einer kleinen Tochter geworden.



«Mama Kathryn war während dieses Wunders einer Geburt herausragend, und Bean ist ein makelloses Prachtstück durch und durch», schrieb Brolin am Sonntag (Ortszeit) auf Instagram. Dazu postete er ein kurzes Video der Kleinen beim Schlafen. Sie hört auf den Namen Westlyn Reign und wird von ihren Eltern Bean genannt. Das Paar ist seit September 2016 verheiratet. Für den Hollywood-Star («American Gangster», «No Country for Old Men») ist es die dritte Ehe. Er hat bereits zwei erwachsene Kinder. Brolin war zuletzt im Drogenthriller «Sicario 2» und dem Superheldenfilm «Deadpool 2» in den Kinos zu sehen.

Japans Literaturstar Murakami vermacht seiner Universität Manuskripte

TOKIO (dpa) - Der japanische Bestseller-Autor Haruki Murakami («1Q84») vermacht seiner Alma Mater Manuskripte seiner Bücher und Übersetzungen.



Zu diesem Zweck plant der 69-Jährige eine Bibliothek an der Elite-Universität Waseda in Tokio, wie japanische Medien am Montag berichteten. «Ich bin mehr als glücklich, wenn diese Materialien für jene von Nutzen sein können, die meine Arbeiten studieren möchten, egal ob sie Japaner oder Nicht-Japaner sind», sagte Murakami auf seiner ersten Pressekonferenz seit 37 Jahren. Murakami gilt sein langem als Kandidat für den Literaturnobelpreis. Er zählt zu den bekanntesten Autoren der Gegenwartsliteratur Japans. Die Bibliothek solle ein Ort der internationalen Begegnung werden, so Murakami. Sie werde auch eine große Sammlung von Musik enthalten, die seine Werke beeinflusst habe.

Belgischer Ex-König Albert zu Vaterschaftstest verurteilt

BRÜSSEL (dpa) - Der frühere belgische König Albert II. soll sich nach einem Richterspruch im Streit mit seiner möglichen unehelichen Tochter einem Vaterschaftstest unterziehen.



Das entschied das Brüsseler Berufungsgericht, wie die Nachrichtenagentur Belga am Montag unter Berufung auf beteiligte Anwälte meldete. Die Richter setzten demnach eine Frist von drei Monaten. Die Entscheidung ist ein Etappensieg für die Künstlerin Delphine Boël, die seit 2013 um die Anerkennung als Kind des ehemaligen Monarchen kämpft. Die heute 50-Jährige sagt, ihre Mutter, die Baronin Sybille de Sélys Longchamps, und Albert II. hätten vor Jahrzehnten eine längere Affäre gehabt. Der ehemalige König (84) bestreitet die Vaterschaft. Er könnte sich nach einem Bericht des Senders RTBF vor dem obersten Gericht des Landes gegen den Gentest wehren.

US-Reality-Star Kenya Moore bringt mit 47 Jahren Baby zur Welt

LOS ANGELES (dpa) - Das amerikanische TV-Sternchen Kenya Moore («The Real Housewives of Atlanta») ist mit 47 Jahren erstmals Mutter geworden.



«Ich habe viel Blut verloren und bin sehr schwach», twitterte die Schauspielerin nach der Geburt am Sonntag (Ortszeit). Ihr Töchterchen Brooklyn Doris sei «perfekt und stark». Die ehemalige Miss USA brachte ihr Baby dem «People»-Magazin zufolge per Kaiserschnitt zur Welt, nachdem es Komplikationen bei der Schwangerschaft gab. Moore, die mit dem New Yorker Restaurantbesitzer Marc Daly verheiratet ist, war durch künstliche Befruchtung schwanger geworden.

US-Regisseur Anderson als eigenwilliger Kurator - Schau in Wien

WIEN (dpa) - Der für seine eigenwilligen Filme («Grand Budapest Hotel», «Isle of Dogs») bekannte US-Regisseur Wes Anderson und seine Lebensgefährtin Juman Malouf haben eine besondere Schau im Kunsthistorischen Museum (KHM) Wien zusammengestellt.



Unter dem Titel «Spitzmaus Mummy in a Coffin and other Treasures» hat Anderson aus den mehr als vier Millionen Objekten des Museums rund 420 ausgesucht, von denen 350 aus den Depots des Hauses stammen. Es sei kein akademischer Blick auf die Schätze des Museums, vielmehr zeige die Auswahl einen «ganz subjektiven Blickwinkel», sagte KHM-Generaldirektorin Sabine Haag am Montag zur Eröffnung. Der mit 22 Zentimetern gar nicht so kleine, 2.500 Jahre alte Sarg einer Spitzmaus aus dem alten Ägypten steht im Mittelpunkt.

Jahrhundert-Fußballer Prohaska als «Weinmensch» ausgezeichnet

WIEN (dpa) - Erst Jahrhundert-Kicker, jetzt Weinkenner: Der frühere österreichische Fußballer und Trainer Herbert Prohaska ist in Wien von einem Wirtshausführer als «Weinmensch 2019» ausgezeichnet worden.



Das klare Bekenntnis zum Genuss und die Leidenschaft für große Weine machten den 63-Jährigen zum idealen Preisträger, hieß es in der Begründung. 2004 wurde «Schneckerl» zu Österreichs Fußballer des 20. Jahrhunderts gewählt. Prohaska erklärte, dass er in seiner Zeit als Profi bei Inter Mailand und AS Rom die Liebe zum Wein entdeckt habe. «Dort waren alle anderen Getränke außer Wasser verpönt - nur Wein gab es immer!»

Gerüchte gehen weiter: «Alf»-Stimme Tommi Piper ins Dschungelcamp?

KÖLN (dpa) - Die deutsche Stimme des 80er-Jahre-Zottelviehs «Alf», Tommi Piper, soll laut «Bild»-Zeitung im kommenden Jahr bei der RTL-Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» mitmachen.



Der 77-jährige Synchronsprecher lieh dem TV-Außerirdischen zwischen 1986 und 1990 seine Stimme. Die Gerüchteküche um die neuen Dschungelcamp-Teilnehmer brodelt schon seit Wochen. Laut «Bild»-Zeitung sollen es auch Selfmade-Millionär Bastian Yotta (41) und «Bachelor»-Kandidatin Evelyn Burdecki (30) im australischen Urwald mit Kakerlaken und Co. zu tun bekommen. Der Kölner Privatsender verwies - wie immer - darauf, sich nicht an Spekulationen beteiligen zu wollen. Die «Bild»-Zeitung hatte bereits vor drei Wochen die ersten Namen für die neue Dschungelcamp-Staffel ins Spiel gebracht: «Eis am Stiel»-Star Sibylle Rauch (58) und «Bachelor in Paradise»-Kandidat Domenico De Cicco (35).

Verona Pooth steigt für «Dr. Klein» aus der Torte

STUTTGART (dpa) - TV-Entertainerin und Schauspielerin Verona Pooth (50) gibt ein kleines Gastspiel in der ZDF-Vorabendserie «Dr. Klein». Für die fünfte Staffel drehte sie in Stuttgart eine Szene im «King's Club», bei der sie aus einer Geburtstagstorte als Überraschungsgast stieg.



In der Serie spielt sie nach Angaben der Produktionsfirma eine Bankerin aus Frankfurt, die auf ihren Ex-Freund (Simon Licht) trifft. Sie hat den Auftrag, dessen aktuelle Beziehung zu zerstören. Die Vorabendserie spielt an einer Stuttgarter Kinderklinik. ChrisTine Urspruch (48) verkörpert darin die leitende Oberärztin Valerie Klein. Pooth ist kein Schauspielneuling: Sie stand bereits für mehrere TV- und Filmproduktionen vor der Kamera. Bekannt wurde sie einst durch ihre Kurzehe mit Musiker Dieter Bohlen und ab 1996 durch die Moderation des RTL-II-Erotikmagazins «Peep!».

Margarethe von Trotta verrät ihre neuen Projekte nicht

MÜNCHEN (dpa) - Filmregisseurin Margarethe von Trotta («Die bleierne Zeit») verrät nicht, woran sie gerade arbeitet.



«Da bin ich abergläubisch», sagte sie am Rande der Verleihung des Deutschen Regiepreises in München. Drei Projekte habe sie im Kopf. Die Regisseurin wurde mit dem Preis des Bundesverbandes Regie am Sonntag für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Von Kollegen geehrt zu werden, sei etwas besonderes, sagte die 76-Jährige dazu. «Ich hoffe aber, dass ich damit nicht gestorben bin.» Bei Lebenswerk-Preisen werde häufig gedacht, das Lebenswerk sei abgeschlossen. Danach fühle sie sich noch nicht.

Tschechiens Präsident spielt Klavier für Xi Jinping und Medwedew

PRAG/SHANGHAI (dpa) - Der tschechische Präsident Milos Zeman hat bisher unbekannte Musizierkünste zum Besten gegeben.



Zur Unterhaltung seines chinesischen Kollegen Xi Jinping setzte er sich am tschechischen Stand auf der Import-Messe in Shanghai ans Klavier und spielte einige Takte. Der Jazz-Standard «Sentimental Journey» sei das Lieblingslied Zemans, teilte sein Sprecher am Montag per Twitter mit. Wie auf einem Video zu sehen war, konnte sich der russische Ministerpräsident Dmitri Medwedew ein Schmunzeln nicht verkneifen. Zeman ist für einen viertägigen Besuch in China. Konservative Kritiker halten dem 74-Jährigen immer wieder seine Russland- und China-freundliche Position vor.

Aiman Abdallah moderiert Rugby-WM-Qualifikation

BERLIN (dpa) - Aiman Abdallah, seit bald 20 Jahren Aushängeschild des ProSieben-Wissensmagazins «Galileo», darf für den Spartensender ProSieben Maxx das Ressort wechseln: Im November moderiert der 53-Jährige das Rahmenprogramm von drei WM-Qualifikationsspielen der deutschen Rugby-Nationalmannschaft.



Das teilte der Münchner Privatsender am Montag mit. Nach eigenen Angaben hat Abdallah selbst 15 Jahre Rugby gespielt. Er war in der U-21-Nationalmannschaft aktiv und spielte für den Berliner SV sowie den Berliner Rugby Club, mit dem er 1989 deutscher Vizemeister wurde. Jan Lüdeke soll die Spiele gegen Hongkong, Kanada und Kenia am 11. 17. und 23. November kommentieren. «Galileo» wird am 30. November 20 Jahre alt.