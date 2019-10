Ben Affleck ist wieder auf Partnersuche

LOS ANGELES (dpa) - Hollywood-Star Ben Affleck (47, «Gone Girl») hat zugegeben, wieder auf Partnersuche zu sein. Auf Instagram schrieb er am Sonntag: «Ha, ihr habt mich erwischt. Ich habe Dates.» Damit spielte er auf Gerüchte an, er habe die Dating-App «Raya» verwendet. Affleck nutzte seinen medienwirksamen Instagram-Eintrag, um auf die Hilfsorganisation «Midnight Mission» hinzuweisen, die alkoholkranken Menschen hilft, ihre Sucht zu bekämpfen. Er schrieb: «Ich bin seit über einem Jahr im Genesungsprozess und Teil dieses Programms.» Er habe gerade Geld gespendet für Menschen, die ihre Alkohol- oder Drogensucht loswerden wollen, aber nicht über die nötigen Hilfsmittel verfügen. Er lud die «Raya»-Macher ein, sich an dem Projekt zu beteiligen. «Raya» funktioniert ähnlich wie «Tinder», ist jedoch nicht für jeden nutzbar und nicht kostenfrei, weshalb sie auch gern als «Promi-App» bezeichnet wird.

Cathy Hummels verpasst New-York-Marathon - und setzt auf Crosstrainer

BERLIN (dpa) - Moderatorin Cathy Hummels (31) verpasst den New Yorker City-Marathon am 3. November verletzungsbedingt - nun will sie sich stattdessen auf einem Crosstrainer für Spendengelder abstrampeln, die sie eigentlich bei dem Marathon erlaufen wollte. Auf Instagram schrieb die Ehefrau von Fußball-Profi Mats Hummels am Sonntag: «Wie ihr immer schon mitverfolgen konntet, hatte ich wirklich fleißig trainiert, bis mir diese verdammte Sehnenansatzentzündung einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.» Sie habe täglich 14 Kilometer absolviert, aber seit Juli Schmerzen beim Laufen und schnellen Walken verspürt. Damit die Entzündung nicht chronisch werde, habe ihr Arzt ihr vom Marathon abgeraten. Sponsoren, die nach Hummels Angaben bereits 100.000 Euro Kilometergeld zugesagt hatten, habe sie «angefleht», für das Geld stattdessen auf dem Crosstrainer aktiv werden zu dürfen - mit Erfolg.

«Tagesschau»-Sprecher Thorsten Schröder mag keine Krawatten

HAMBURG (dpa) - Thorsten Schröder (51), seit 19 Jahren Sprecher bei der «Tagesschau», trägt nicht gerne Krawatten. «Mir ist das einfach zu eng, ich fühle mich damit eingeschnürt», sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Deswegen seien die knapp 100 Exemplare auch alle in seinem Büro aufbewahrt, zu Hause habe er keine Krawatten. «Kurz vor der Sendung wird die festgezurrt, nach der Sendung mache ich sie ganz schnell wieder ab», sagte der Hamburger, der in seiner Freizeit gerne Triathlon läuft. Den Ironman auf Hawaii 2017 beendete Schröder erfolgreich nach 10:56 Stunden.

Roger Federer über die Tränen: Ich bin halt einfach so

BASEL (dpa) - Ein Sieg, Musik, Ballkinder, Applaus - das treibt Tennis-Legende Roger Federer auch nach 20 Jahren Profi-Tennis noch die Tränen in die Augen. So erklärt der gebürtige Baseler seinen Gefühlsausbruch nach dem zehnten Titelgewinn bei den Basel Indoors am Sonntag. «Ich kann es nicht kontrollieren», sagte der 38-Jährige der Boulevardzeitung «Blick». Er versuche gleichzeitig, die Emotionen zurückzuhalten und ihnen freien Lauf zu lassen. «Zehn Titel in Basel hätte ich so nicht erwartet. Da kam die Fassade runter. Ich bin halt einfach so. Ich mache das nicht extra.»

David Hasselhoff übernimmt Rolle im Dolly-Parton-Musical

LONDON (dpa) - «Baywatch»-Star David Hasselhoff kehrt auf die Musical-Bühne zurück. Der 66-Jährige spielt ab Dezember im Londoner West End in «9 to 5» mit, einem Musical mit Musik von Country-Star Dolly Parton. Der Schauspieler und Sänger, der gerade erst eine Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz abgeschlossen hat, übernimmt bis Anfang Februar die Rolle des frauenfeindlichen Chefs Franklin Hart Jr. «Ich habe die Show im Juni gesehen und fand es Hoff-tastisch», wurde Hasselhoff in der Zeitung «Evening Standard» zitiert. «Da wurde mir klar, dass ich da mitmachen will. Franklin Hart Jr wird eine spaßige Rolle für mich.» «9 to 5» basiert auf dem gleichnamigen Film von 1980, mit dem deutschen Titel «Warum eigentlich... bringen wir den Chef nicht um?». 2009 feierte das Musical am Broadway in New York seine Premiere.

Thomas Gottschalk sucht Kandidaten für «Wetten, dass..?»

OFFENBURG (dpa) - Showmaster Thomas Gottschalk (69) sucht Wettkandidaten für die vom ZDF geplante einmalige Neuauflage von «Wetten, dass..?». Die Unterhaltungsshow mit Gottschalk als Moderator werde am 7. November nächsten Jahres aus Offenburg in Baden-Württemberg kommen, teilte das ZDF mit. Gesucht würden nun Wetten, Kandidaten könnten sich bewerben. Laut Gottschalk handelt es sich um ein einmaliges Comeback der Samstagabendshow, die er bis Dezember 2011 moderiert hat. «Wetten, dass..?» kam 1981 mit Frank Elstner ins Fernsehen, 1987 übergab Elstner an Gottschalk. Dieser moderierte, mit Unterbrechung, 151 Ausgaben in 24 Jahren. Mit Nachfolger Markus Lanz wurde die Fernsehshow im Dezember 2014 eingestellt. Gottschalk wird im Mai nächsten Jahres 70 Jahre alt.

«Alles Gute und so weiter» - Schöneberger geht 2020 wieder auf Tour

BERLIN (dpa) - Moderatorin, Sängerin und Entertainerin Barbara Schöneberger (45) geht im kommenden Jahr wieder auf Tour. Unter dem Motto «Alles Gute und so weiter» startet Schöneberger («Männer muss man loben») ihre Konzertreise im Oktober 2020 in Halle/Saale. «Die Tournee Anfang 2019 hat solchen Spaß gemacht, dass mein Team und ich direkt beschlossen haben, auch 2020 wieder durch Deutschland zu reisen», kündigte die Moderatorin an. «Ich verspreche uns allen wieder einen hohen Spaßfaktor!» Auf der Bühne singe Schöneberger dann nicht nur Lieder - unter anderem aus ihrem Album «Eine Frau gibt Auskunft». Sie wolle auch Anekdoten aus ihrem Leben erzählen, hieß es. Insgesamt sind elf Auftritte geplant.