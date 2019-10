Leute kompakt

Prinz William und Kate besuchen pakistanische Bergregion

ISLAMABAD (dpa) - Der britische Prinz William und seine Frau Herzogin Kate haben am dritten Tag ihres fünftägigen Besuchs in Pakistan vom Klimawandel getroffene Berggemeinden besucht. Bei der Ankunft in der nördlichen Bergstadt Chitral erhielt das Paar am Mittwoch einen traditionellen Hut und Gewänder. Kate zog sich einen weißen, mit einer Pfauenfeder geschmückten Hut an - ebenso wie ein gleichfarbiges, bunt besticktes Gewand samt Schal. Auch Prinz Williams Mutter, Prinzessin Diana, hatte 1991 bei einem Besuch in der Region einen solchen Hut und ein Gewand überreicht bekommen. William streifte sich einen weißen bestickten Mantel über.

Miranda Kerr freut sich über Söhnchen Myles

LOS ANGELES (dpa) - Das australische Model Miranda Kerr (36) ist zum dritten Mal Mutter geworden. «Wir sind überglücklich über die Ankunft von Myles und schätzen all die freundlichen Worte und Wünsche in dieser für uns so speziellen Zeit», schrieb Kerr am Mittwoch auf Instagram. «Wir könnten nicht aufgeregter sein, unseren schönen Sohn in unserer Familie willkommen zu heißen.» Zuvor hatten australische Medien über die Geburt berichtet. Das frühere Victoria's-Secret-Model und Snapchat-Gründer Evan Spiegel (29) sind bereits Eltern des einjährigen Sohnes Hart. Außerdem hat Kerr den achtjährigen Sohn Flynn aus der 2013 geschiedenen Ehe mit dem Schauspieler Orlando Bloom.

Sam Riley findet Brexit «sehr beunruhigend»

BERLIN (dpa) - Der in Berlin lebende britische Schauspieler Sam Riley (39) blickt mit Sorge auf den Brexit. «Es ist schon alles sehr beunruhigend», sagte Riley der Zeitung «B.Z.» (Mittwoch). «Mich macht das traurig.» Er habe immer in einem freien Europa leben wollen, sagte Riley, der mit der Schauspielerin Alexandra Maria Lara verheiratet ist. Seine Frau sei als Kind mit ihren Eltern auch nach Deutschland eingewandert, um vor dem Kommunismus in Rumänien zu fliehen. «Unser Sohn ist nun ein Deutscher, und ich kann nur sagen, dass ich mich in Berlin sehr willkommen fühle.» Er liebe Berlin, weil dort auch seine Frau lebe - «und es heißt, dort wo die Liebe ist, gehört auch dein Herz hin».

Prinz Harry kämpft bei Rede für kranke Kinder mit den Tränen

LONDON (dpa) - Prinz Harry (35) hat sich fünf Monate nach der Geburt seines ersten Sohnes Archie wieder tief gerührt gezeigt. Während einer Rede bei den «WellChild Awards» in London kämpfte der Herzog von Sussex mit seinen Emotionen. «Als meine Frau und ich das letzte Mal hier waren, wussten wir, dass wir unser erstes Kind erwarten. Sonst wusste das niemand», erklärte Harry am Dienstagabend, lachte verlegen und hatte Tränen in den Augen. Daraufhin sprang die Moderatorin der Veranstaltung dem 35-Jährigen zur Seite, das Publikum applaudierte. «Ich erinnere mich, wie fest ich Meghans Hand drückte und wir uns beide fragten, wie das Leben als Eltern sein würde», sagte Harry weiter. «Vor allem, wenn es gesundheitlich stark beeinträchtigt zur Welt kommen oder krank werden sollte.»

Marilyn Monroe war Inspiration für Blondie-Sängerin Debbie Harry

HAMBURG (dpa) - Blondie-Sängerin Debbie Harry (74) hat sich von den Filmikonen Marilyn Monroe und Marlene Dietrich inspirieren lassen. So habe sie sich für die 1974 in New York gegründete Band Blondie einen Charakter zugelegt, für den auch Monroe die Vorlage war, sagte die Sängerin am Dienstagabend in Hamburg. «Als Kind wollte ich Filmstar werden», so Harry. «Ich sah diese wundervollen Bilder der blonden Schauspielerinnen und fühlte mich davon angezogen. Von Marlene Dietrich zum Beispiel, die auch Sängerin war. Diese Frauen haben mich beeinflusst.» Harry stellte in Hamburg ihre Autobiografie «Face It» vor. Die Gruppe Blondie gilt als Pionier der amerikanischen New-Wave- und Punkbewegung der späten 1970er.

Tim Bendzko liebt es minimalistisch

HAMBURG (dpa) - Der Singer und Songwriter Tim Bendzko erzählt davon, wie er sein Leben entrümpelt hat. «Ich brauche nicht zwei Flaschenöffner, Rasierer, Feuerzeuge, Scheren, Vasen», sagte der 34-Jährige der «Gala». Auch seinen Klamotten ging es an den Kragen: «Abgesehen von Hosen, Unterhosen und T-Shirts, wo es ein paar mehr sein dürfen, habe ich nichts mehr doppelt. Ich hätte nie gedacht, wie gut es sich anfühlt, wenn man nur noch mit leichtem Gepäck im Leben unterwegs ist.» «Je mehr Besitz ich anhäufte, desto mehr fühlte sich alles wie Ballast an. Stattdessen wollte ich einen Zustand von Leichtigkeit und Flexibilität», sagte Bendzko.

Heike Makatsch fand Udo Jürgens als Jugendliche uncool

WIEN (dpa) - Schauspielerin Heike Makatsch (48), die ab Donnerstag im Kino in dem Udo-Jürgens-Musical «Ich war noch niemals in New York» zu sehen ist, fand den inzwischen verstorbenen Entertainer früher nicht so gut. «In meiner Jugend war er für uns natürlich nicht cool - und selbst für meine Eltern nicht», sagte Makatsch in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Mittlerweile habe sie Jürgens Lieder schätzen und lieben gelernt. «Das Potenzial für einiges an Udo-Liebe bei nachfolgenden Generationen ist also vorhanden», sagte Makatsch. Das Musical-Original, auf dem der Film «Ich war noch niemals in New York» aufbaut, hat Makatsch nach eigenen Angaben noch nie gesehen. «Ich wollte an den Film ganz frei herangehen. Er ist ja doch ein ganz eigenes Werk, deshalb wollte ich mir nichts abschauen.» Irgendwann werde sie das aber bestimmt mal nachholen.

Blogger Sascha Lobo setzt auf gesellschaftliche Einsicht

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Blogger und Kolumnist Sascha Lobo fürchtet sich vor den gesellschaftlichen Folgen einer zunehmenden digitalen Überwachung. Ähnlich dem Sozialkredit-System in China würden auch in Deutschland und Europa bereits Menschen gemessen und bewertet. «Wir wähnen uns sicher vor solchen Mechanismen, weil wir denken, wir haben ja eine liberale Demokratie», sagte der 44-Jährige am Mittwoch in Frankfurt bei der Buchmesse. Dies sei jedoch ein folgenschwerer Trugschluss. «Die Menschen blenden die schlechten Folgen für sich selbst aus und schauen nur auf die vermeintlich guten Folgen.» Diese seien jedoch lediglich ein Ersatz für verlorengegangene zivilgesellschaftliche Konventionen. Immerhin: «Ich glaube aber in einer liberalen Demokratie an das Prinzip der Freiwilligkeit und der Einsicht», sagte der Autor mit der markanten Irokesen-Frisur.

Bodo Ramelow lässt sich von seiner Ehefrau einkleiden

MÜNCHEN (dpa) - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (63) setzt auf den Modegeschmack seiner Frau. «Sie berät mich modisch. Ich verlasse das Haus nicht ohne ihre Stilberatung, ich werde ausgestattet», sagte er dem Magazin «Bunte». «Als ich einmal nach Hause kam, war ein Großteil meiner Anzüge weg. Sie sagte zu mir, meine Klamotten kenne sie schon aus den Sechzigerjahren.» Germana Alberti vom Hofe, die dritte Ehefrau des Linken-Politikers, mit der er seit 13 Jahren verheiratet ist, stammt aus Italien. «Ich liebe an ihr, dass sie mir am Morgen eine leckere Tasse italienischen Kaffee macht. Und ich durch sie klüger werde, sie bietet mir ihren gesamten Lebensschatz an Erfahrungen an und fünf Sprachen: Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Englisch, Französisch.» Außerdem kümmere sich die ehemalige Buchhalterin um seine Steuern. Sie studiert Heilpädagogik.

Filmtrophäe für «Gundermann»-Regisseur Andreas Dresen in den USA

SAN FRANCISCO (dpa) - Eine weitere Filmtrophäe für «Gundermann»-Regisseur Andreas Dresen, diesmal in den USA: Der 56-Jährige, der mit seinem Porträt über den DDR-Liedermacher Gerhard Gundermann im Mai beim Deutschen Filmpreis sechs Lolas gewann, ist in San Francisco mit einem Ehrenpreis für seine Filmkarriere ausgezeichnet worden. Im Rahmen von «Berlin & Beyond», dem größten deutschsprachigen Filmfestival in den USA, nahm er die Trophäe in der Nacht zum Mittwoch entgegen. Zuvor hatte «Gundermann» das «German Currents Film Festival» in Los Angeles eröffnet. In den USA tourt Dresen durch mehrere Städte, davor war er in Japan unterwegs, wo er auch einen Verleih gefunden hat.

Autorin Maja Lunde: Schreiben ist fast wie Meditation

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Autorin Maja Lunde («Die Geschichte der Bienen») kann an vielen Orten arbeiten. «Ich schreibe überall», sagte die Norwegerin der Deutschen Presse-Agentur. Das Schreiben sei für sie ein Rückzugsort, es sei fast wie Meditation. «Ich muss es einfach machen. Wenn ich nicht schreibe, werde ich traurig.» Ihre Bücher «Die Geschichte der Bienen» (2017) und «Die Geschichte des Wassers» (2018) wurden Bestseller in Deutschland. Nun erscheint ihr neues Buch «Die Letzten ihrer Art». Zum Schreiben habe sie überall ihren Computer dabei, sagte Lunde. Sie ist zur Frankfurter Buchmesse in Deutschland, dort ist Norwegen diesmal Ehrengast.

Der verliebte Tod: Drehstart für Bully Herbig und Hape Kerkeling

MÜNCHEN (dpa) - Hape Kerkeling und Michael Bully Herbig stehen seit rund zwei Wochen für eine teuflische Komödie vor der Kamera. «Der Boandlkramer und die ewige Liebe» erzähle, wie sich der Tod unsterblich verliebt und sich deshalb auf einen Deal mit dem Teufel einlässt, teilte Universum Film am Mittwoch in München mit. Die Folge: Totales Chaos im Himmel wie auf Erden. Kerkeling («Der Junge muss an die frische Luft») gibt den Teufel. Herbig spielt den personifizierten Tod, Hannah Herzsprung («Babylon Berlin») ist als seine irdische Liebe Gefi zu sehen. Im Herbst 2020 soll die turbulente Liebeskomödie von Regisseur Joseph Vilsmaier («Schtonk!», «Comedian Harmonists») ins Kino kommen. Laut Universum wird noch bis Ende November in Bayern und Österreich gedreht.

Suche nach Paul McCartneys alter Bass-Gitarre gestartet

ERLANGEN (dpa) - 50 Jahre nach dem Verschwinden von Paul McCartneys Bass-Gitarre sucht der fränkische Gitarrenhersteller Höfner weltweit nach diesem wohl meistvermissten Musikinstrument der Pop-Geschichte. Der Beatle hat das Instrument vom Typ Höfner 500/1 im Jahr 1961 in Hamburg gekauft und zwei Jahre lang als sein Hauptinstrument gespielt - auch bei den Aufnahmen für die ersten beiden Beatles-Alben. «Höchstwahrscheinlich ist der Bass gestohlen worden», sagt Nick Wass vom Gitarrenhersteller Karl Höfner in Baiersdorf bei Erlangen. «Er ist jetzt 50 Jahre lang verschwunden. Es ist an der Zeit, ihn zu finden.» In der Szene seien zahlreiche Gerüchte über den Verbleib des Instruments im Umlauf. «Aber es sind eben nur Gerüchte.»

Bei Trash-TV schaltet Leipzig-Coach Nagelsmann vom Alltag ab

LEIPZIG (dpa) - Fußball-Trainer Julian Nagelsmann steht zum Abschalten auf Trash-TV. «Da kann ich dann dasitzen, muss über nichts nachdenken und kann einfach nur grinsen», sagte der 32-Jährige vom Bundesligisten RB Leipzig in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Im Trainerteam schauen das einige und dann schicken wir uns während der Sendungen gern mal Sprachnachrichten und feiern ab.» Ansonsten beliebt: Tier-Dokumentationen - und natürlich viel Fußball. Daheim hält es sich damit allerdings in Grenzen: Ehefrau Verena hat andere Interessen und legt ihr Veto ein.

Cuba Gooding Jr. weist Belästigungsvorwurf vor Gericht zurück

LOS ANGELES/NEW YORK (dpa) - Oscar-Preisträger Cuba Gooding Jr. hat am Dienstag vor Gericht in New York die Belästigungsvorwürfe zweier Frauen zurückgewiesen. Sein Mandant habe auf «nicht schuldig» plädiert, sagte Goodings Anwalt Mark Heller nach der Anhörung vor dem Gerichtsgebäude. Der Schauspieler sei «vollkommen unschuldig», die Vorwürfe bezeichnete Heller als unglaubwürdig. Bereits im Juni hatte eine Frau Gooding vorgeworfen, er habe sie bei einer Feier in einer Bar in Manhattan unsittlich berührt. Der Schauspieler wies dies damals schon vor Gericht zurück. Hinzu kommen jetzt Vorwürfe einer weiteren Frau, die eine angebliche Belästigung in einem New Yorker Restaurant im vorigen Oktober vorbrachte, wie der Sender CNN berichtete. Die Anklage will in einem Verfahren die Aussagen weiterer Frauen einbringen, die ähnliche Belästigungen durch Gooding seit 2001 an verschiedenen Orten, auch in Kalifornien und Texas, geltend machen.