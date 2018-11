Leute kompakt

Heidi Klum und Tom Kaulitz an Halloween als Fiona und Shrek

LOS ANGELES/NEW YORK (dpa) - Heidi Klum und ihr Freund Tom Kaulitz haben Halloween als das grüne Oger-Paar Shrek und Fiona verkleidet gefeiert. Kurz vor Beginn ihrer traditionellen Halloweenparty am Mittwochabend lüftete das deutsche Model auf Instagram das Geheimnis um ihr diesjähriges Kostüm.

Die 45-jährige postete Fotos und Videos von der Verwandlung in die dicklichen, knallgrünen Figuren aus den «Shrek»-Animationsfilmen. Ein Team von Maskenbildner hat Knollnasen, Pausbacken, Oger-Öhrchen und für Klum auch noch ein üppiges Plastik-Dekolleté geschaffen. Shrek und Fiona, begeisterten sich Follower in Kommentaren auf dem Instagram-Account.

Jenny Schily erinnert sich nur diffus an RAF-Terror

MÜNCHEN (dpa) - Die Schauspielerin Jenny Schily (51) verkörpert im neuen ZDF-Zweiteiler «Der Mordanschlag» eine Terroristin bei der Roten Armee Fraktion (RAF).

Als Tochter des Rechtsanwalts und Politikers Otto Schily (SPD) hat sie einen persönlichen Bezug zu dem Thema: Ihr Vater vertrat ab 1968 die RAF-Terroristin Gudrun Ensslin. Sie habe jedoch keine konkreten Erinnerungen an diese Zeit. «Das war ja die erste Generation der RAF, und ich war damals noch ein Kind», sagte Schily der Deutschen Presse-Agentur in München. «Ich habe das emotional mitbekommen, aber auch nur sehr diffus.» Der Zweiteiler wird am 5. und 7. November ausgestrahlt.

Eddie Redmayne: Ich hatte einen wunderbaren Lehrer

BERLIN (dpa) - Der Schauspieler Eddie Redmayne erinnert sich gern an einen wunderbaren Lehrer zurück.

«Das war noch in der Schule, er heißt Simon Dormandy, ein ehemaliger Schauspieler, der sich später ganz aufs Unterrichten verlegt hat. Er behandelte uns Teenager im Internat damals wie Erwachsene, und dieser Respekt, den er uns gegenüber zeigte, hat mich sehr geprägt», sagte der 36-Jährige im Interview mit dem «Lufthansa Magazin» (November-Ausgabe). «Überhaupt verdanke ich ihm in Sachen Ausbildung alles, ich habe ja auch danach nie eine Schauspielschule besucht.»

Wahlaufruf durch Promi-Gala mit Jane Fonda und Amy Schumer

LOS ANGELES (dpa) - Dutzende US-Stars, darunter die Schauspielerinnen Jane Fonda und Amy Schumer, wollen kommende Woche bei einer Promi-Gala zur Beteiligung an der Kongresswahl aufrufen.

Die Pläne für den «Telethon for America» wurden am Mittwoch von dem Komödianten und Initiator der Aktion, Ben Gleib, bekannt gegeben. Am kommenden Montag, dem Vortag der Zwischenwahlen in den USA, sollen bei einem Online-Telethons Bürger dazu aufgerufen werden, am 6. November zur Wahlurne zu gehen. Die Star-besetzte zweistündige Aktion wird unter anderem in sozialen Netzwerken wie YouTube und Facebook Live gestreamt. Dutzende Schauspieler und Komödianten sind dabei, darunter Judd Apatow, Tiffany Haddish, Charlize Theron und Jessica Alba.

Prinz Harry und Meghan nach Pazifik-Tour auf dem Heimflug

WELLINGTON (dpa) - Nach ihrer 16-tägigen Tour durch Pazifikstaaten haben sich Prinz Harry und seine Frau Meghan auf den Heimweg gemacht.

Das Paar, das im Frühjahr 2019 sein erstes Kind erwartet, startete am Donnerstag in Neuseeland zurück nach London. Der Flug dauert fast einen gesamten Tag. Für Harry (34) und Meghan (37), die im Mai geheiratet hatten, war die Tour ans andere Ende der Welt die bislang längste offizielle Auslandsreise. Zum Abschluss hatten der Herzog und die Herzogin von Sussex noch vier Tage Station in Neuseeland gemacht. Zuvor waren sie in Australien sowie auf den Fidschi- und Tonga-Inseln.

Böhmermann geht am Freitag mit «Lass dich überwachen!» auf Sendung

STUTTGART (dpa) - TV-Satiriker Jan Böhmermann hält bei seiner Show «Lass dich überwachen!» seinen Zuschauern Peinlichkeiten aus sozialen Netzwerken vor Augen.

An diesem Freitag ist er damit ab 23 Uhr im ZDF auf Sendung. Die Redaktion scannt nach Angaben des Senders vor der Show die Social-Media-Aktivitäten des Studiopublikums. «Wir finden immer mehr Sachen heraus», sagte Böhmermann gegenüber all4radio, das im Auftrag des ZDF ein Interview mit dem Grimme-Preisträger führte. «Das Geile sind ja nicht nur die einfachen Sachen, wie Facebook, Twitter, Instagram.» Die Leute posteten auch ihre Marathonstrecke bei Runtastic, ihre YouTube-Playliste oder Bewertungen bei TripAdvisor. Richtig spannend werde es, wenn man diese Fäden dann verknüpfe.

US-Kaffeehaus betreibt Senioren-Filiale in Mexiko-Stadt

MEXIKO-STADT (dpa) - Latte Macchiato serviert mit Lebensweisheit: In Mexiko-Stadt arbeiten ausschließlich Senioren in einer Filiale der US-Kaffeehaus-Kette Starbucks.

Es sei die erste Filiale dieser Art im Unternehmen, nach Angaben von Starbucks ist auch die erste in dieser Form in Lateinamerika. Das Alter war Einstellungsvoraussetzung, denn das Café ist Teil eines Programms, mit dessen Hilfe ältere Menschen wieder ins Arbeitsleben integriert werden sollen. Alle Mitarbeiter des Kaffeeladens, der Anfang September im Stadtteil Del Valle Sur eröffnet wurde, sind älter als 60 Jahre. «Am Anfang fiel mir die Arbeit als Barista nicht leicht, aber mittlerweile liebe ich es», sagte Miguel Ángel Martínez Sarmiento der Deutschen Presse-Agentur.

Magdalena Brzeska: Tumor bei Blinddarm-OP entdeckt

BERLIN (dpa) - Die frühere Profi-Turnerin Magdalena Brzeska (40) musste bange Tage überstehen, nachdem bei einer Blinddarm-Operation zufällig ein Tumor entdeckt worden war. Mitte Mai sei sie mit Verdacht auf Blinddarmentzündung ins Krankenhaus gekommen. «Ich weiß wirklich nicht, ob ich noch während der OP - was ich mir nicht vorstellen kann - oder im Aufwachraum lag und habe dieses Wort «Tumor» gehört», sagte sie den Sendern der RTL-Gruppe. Bei der Visite danach habe der Arzt zu ihr gesagt: «Es sollte eine ganz normale Blinddarm-OP werden, wir mussten viereinhalb Stunden operieren. Wir haben einen Tumor entfernt.»

Neil Young bestätigt Hochzeit mit Daryl Hannah in politischem Post

LOS ANGELES (dpa) - Der kanadische Rockmusiker Neil Young (72) hat beiläufig bestätigt, die US-Schauspielerin Daryl Hannah (57, «Kill Bill») geheiratet zu haben.

«Meine Ehefrau Daryl und ich haben dieses Video zusammengestellt, damit ihr darüber nachdenken könnt», schrieb Young am Mittwoch (Ortszeit) auf seiner Internetseite zu einem Video des Crosby, Stills, Nash & Young-Songs «Ohio», den er erneut aufgenommen hat. Der Song handelt von vier Studenten, die 1970 bei Protesten gegen den Vietnam-Krieg von Mitgliedern der US-Nationalgarde erschossen wurden. Young schrieb dazu: «Ohne echte Gesetze, die uns vor Waffen schützen, und mit Politikern, die die (Waffenlobby) NRA unterstützen, weil sie von der NRA unterstützt werden, sind wir nicht gut repräsentiert.»

Ruby O. Fee erhält New Faces Award Style

MÜNCHEN (dpa) - Die Preisträgerinnen des New Faces Award Style des Magazins «Bunte» stehen fest. Ausgezeichnet werden Schauspielerin Ruby O. Fee, Designerin Lilly Ingenhoven und Bloggerin Nina Schwichtenberg.

Die Trophäen in Form eines roten Panthers werden ihnen am 15. November in Berlin überreicht. Die 22-jährige Ruby O. Fee wird als Style Icon gewürdigt. Ingenhoven erhält den Preis in der Kategorie Young Fashion Designer. 2013 gründete sie ihr eigenes Label, das nach Angaben der Award-Organisatoren «für puristische, weibliche Mode aus hochwertigen Stoffen» steht. Die 27 Jahre alte Schwichtenberg wird als Style Influencer ausgezeichnet.

Polizistin als schönste Frau Baden-Württembergs ausgezeichnet

RHEINSTETTEN (dpa) - Die neue Miss Baden-Württemberg ist eine Polizistin und heißt Nadine Berneis. Sie ist 28 Jahre alt und kommt aus Stuttgart.

Berneis gewann am Mittwochabend den Wettbewerb am Rande einer Verbrauchermesse in Rheinstetten bei Karlsruhe. Die 28-Jährige setzte sich gegen 16 Konkurrentinnen durch und ist Nachfolgerin von Anahita Rehbein aus Stuttgart. Bei den Männern gewann Alexander Speiser (20) aus Karlsruhe unter zehn Teilnehmern. Er folgt auf Giuliano Lenz aus Konstanz.

Lily Allen ist krank - Konzert in den USA kurzfristig abgesagt

CHICAGO/CASTLEFORD (dpa) - Die britische Popsängerin Lily Allen (33, «Hard out Here») ist krank und hat deswegen ein geplantes Konzert in Chicago kurzfristig absagen müssen.

«In Kürze werde ich Euch mehr Einzelheiten berichten», schrieb die Künstlerin am Mittwoch auf Twitter und bestätigte Angaben des Vic Theatre. «Es tut mir für alle so leid, aber ich kämpfe damit schon seit dem 16. Oktober.» Fans der Britin zeigten in sozialen Medien Enttäuschung, aber auch vollstes Verständnis und wünschten Lily Allen eine schnelle Genesung.

Danny Glover sorgt sich um Schwarze in Brasilien

MONTEVIDEO (dpa) - Nach dem Sieg des Rechtspopulisten Jair Bolsonaro sorgt sich der US-Schauspieler und Menschenrechtsaktivist Danny Glover (72) um die Schwarzen in Brasilien.

«In den Vereinigten Staaten haben wir unter rechten Regierungen viel verloren, jetzt fürchte ich die Folgen, die die neue Regierung auf die schwarze Bevölkerung in Brasilien hat», sagte der Schauspieler («Lethal Weapon») am Mittwoch in Montevideo. Rund die Hälfte der Brasilianer hat afrikanische Wurzeln. Der ultrarechte Ex-Militär Bolsonaro hatte im Wahlkampf immer wieder mit rassistischen Kommentaren provoziert.

Gerhard Richter spendet Werke für Kölner Obdachlose

KÖLN (dpa) - Der Künstler Gerhard Richter hat einer Obdachloseninitiative 15 handsignierte Drucke im Wert von 200.000 Euro geschenkt.

Dies sei bereits die siebte Spende des 86-Jährigen, teilte der Verein «Kunst hilft geben» am Mittwoch mit. Das Geld unterstütze das Integrationsprojekt «Casa Colonia», bei dem Obdachlose zusammen mit Künstlern und Studenten in einem Haus leben sollen. Richter spendet immer wieder an Obdachlosenprojekte. 2016 konnte die Düsseldorfer Obdachlosenhilfe «fiftyfifty» mit dem Verkauf von sechs Bildern des Malers ein Haus für Flüchtlinge finanzieren.

Boris-Johnson-Figur soll bei Leuchtfeuer zum Guy-Fawkes-Day brennen

EDENBRIDGE (dpa) - Eine rund zehn Meter hohe Figur des ehemaligen britischen Außenministers Boris Johnson soll zum traditionellen Leuchtfeuer in dem englischen Städtchen Endenbridge brennen.

Das teilte das zuständige Komitee am Mittwoch mit. Bei dem Feuer zum Guy-Fawkes-Day am Samstag wird seit mehr als 20 Jahren neben der Figur des Verschwörers Guy Fawkes auch das Abbild eines Prominenten abgefackelt. Im vergangenen Jahr hatte es den wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe in Verruf geratenen Hollywood-Moguls Harvey Weinstein getroffen. Die Figur des Brexit-Vorkämpfers Johnson ist in Hawaii-Boxershorts und mit einem Fahrradhelm dargestellt.