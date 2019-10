Leute kompakt

Beatrice Egli sorgt sich um kranken Konzertbesucher

MÜNCHEN (dpa) - Die Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli (31, «Mein Herz») sorgt sich um einen Fan, der auf ihrem Konzert in München zusammengebrochen ist. «Vielleicht ist es sogar möglich, dass ich persönlich mit dem Menschen sprechen kann», sagte sie am Montag in einem Instagram-Video. Sie wandte sich an ihre Fans, die am Samstag live dabei waren: «Wir haben gemeinsam einen schlimmen Moment erlebt. Ich musste sofort das Konzert abbrechen, denn es ist jemand im Publikum zusammengebrochen, und die Notärzte kamen.» Es sei ein Moment voller Angst gewesen, «in dem Fall wirklich Todesangst». Nun hoffe sie, dass es der Person besser gehe.

Tim Mälzer ist Ehren-Schleusenwärter

HAMBURG (dpa) - Starkoch und Gastronom Tim Mälzer ist zum Ehren-Schleusenwärter ernannt worden. Er wurde vom Komitee der Alster-Schleusenwärter für seine besonderen Leistungen, mit denen er das Ansehen Hamburgs in die Welt transportiere, ausgezeichnet. «Sie haben mit allem, was Sie tun, den guten Namen der Freien und Hansestadt Hamburg in alle Welt gebracht, die norddeutsche Bodenhaftung aber nie verloren und damit die Schleusen für Hamburg weit geöffnet», sagte Gerd Spiekermann vom Komitee der Schleusenwärter am Dienstag in seiner Laudatio.

Tim Bendzko freut sich mit Union Berlin: «Wie eine Familie»

BERLIN (dpa) - Popsänger Tim Bendzko (34, «Nur noch kurz die Welt retten») fiebert mit seinem früheren Fußballverein Union Berlin in der ersten Bundesliga-Saison der Clubgeschichte mit. «Der Tag, an dem Union Berlin aufgestiegen ist, war absurd. Ich habe dort meine ganze Jugend verbracht, und das sehr gerne. Es ist wie eine Familie für mich», sagte Bendzko der Deutschen Presse-Agentur. Der in Berlin-Köpenick aufgewachsene Musiker spielte bis zu seiner Jugend bei dem Ost-Berliner Club und trainierte später eine Nachwuchsmannschaft.

Maischberger talkt in neuem Format

BERLIN (dpa) - Nach einer Probephase seit Sommer präsentiert Sandra Maischberger ab Mittwoch ihre politische Talkshow im Ersten (22.45 Uhr) künftig in einem neuen Format. Statt einem einzigen Thema geht es in der Sendung um mehrere Themen, die in der laufenden Woche aktuell sind, wie die Moderatorin der Deutschen Presse-Agentur sagte. Elemente seien ein Einzelinterview sowie eine Runde von Kommentatoren, die kontrovers diskutieren. Maischberger verwies darauf, dass sich die politischen Talkshows unter der Woche in der Vergangenheit oft «ins Gehege gekommen sind». Sie ergänzte: «Weil wir alle mehr oder weniger das gleiche Konzept hatten: das Thema der Woche mit den wichtigsten Köpfen der Woche.» Deshalb wolle sie hier ausbrechen.

Pakistan-Reise: William und Kate treffen politische Führer

ISLAMABAD (dpa) - Am ersten Tag ihres fünftägigen Besuchs in Pakistan treffen der britische Prinz William (37) und seine Frau Herzogin Kate (37) führende Politiker. Geplant sind Gespräche mit Premierminister Imran Khan und Präsident Arif Alvi, wie Behörden des südasiatischen Landes am Dienstag mitteilten. Weitere Einzelheiten zu den Treffen gab es aus Sicherheitsgründen nicht. Das royale Paar werde auch an einer Wohltätigkeitsveranstaltung für Jugendliche teilnehmen, erklärte Pakistans Außenministerium. Es werde erwartet, dass William und Kate bei dieser Gelegenheit eine Rede halten. Am Montagabend empfingen mehrere Minister, Diplomaten und Regierungsbeamte das Paar auf dem Luftwaffenstützpunkt Nur Khan.

Bewegende Dreharbeiten für Striesow - Serie über «Colonia Dignidad»

CANNES (dpa) - Die Sektengemeinschaft «Colonia Dignidad» in Chile war ein Ort des Grauens. Die neue Streaming-Serie «Dignity» erzählt über das Schreckensregime, das der Deutsche Klaus Schaefer dort mit Hilfe der chilenischen Militärdiktatur über Jahrzehnte aufrechterhalten konnte. Auf der weltgrößten TV-Messe Mipcom in Cannes stellten die Macher jetzt das Projekt in Anwesenheit der Hauptdarsteller vor. Im Dezember soll die Serie bei der neuen Plattform Joyn anlaufen. Für Schauspieler Devid Striesow (46) waren es wohl mit die bewegendsten Dreharbeiten seiner Karriere, denn die Produktion fand an den Originalschauplätzen statt. «Das Thema ist mir sehr nahe gegangen», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Südfrankreich. «Für mich war das ein ähnliches Erlebnis wie der Besuch in Buchenwald als Zwölfjähriger.»

Norwegens Kronprinzenpaar in Frankfurt eingetroffen

BERLIN/KÖLN (dpa) - Zur Eröffnung der Frankfurter Buchmesse ist auch die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit angereist. Die 46-Jährige kam am Dienstagnachmittag mit ihrem Mann, Thronfolger Haakon, am Frankfurter Hauptbahnhof an. An Bord ihres Literaturzugs waren mehrere norwegische Schriftsteller, darunter Maja Lunde («Die Geschichte der Bienen») und Jostein Gaarder («Sofies Welt»). Am Bahnhof wurde das Kronprinzenpaar mit Musik und Blumen empfangen. Norwegen ist in diesem Jahr Ehrengast der Frankfurter Buchmesse.

Belgisches Königspaar reist per Zug zum Staatsbesuch nach Luxemburg

LUXEMBURG/BRÜSSEL (dpa) - Das belgische Königspaar ist am Dienstag aus Umweltschutzgründen mit dem Zug zu einem Staatsbesuch ins benachbarte Luxemburg gereist. Die Anreise per Bahn sei «eine Premiere in der jüngsten Geschichte der Staatsbesuche», teilte das belgische Außenministerium am Dienstag in Brüssel mit. König Philippe (59) und Königin Mathilde (46) hätten sich «aus Rücksicht auf die Umwelt und um eine nachhaltige Mobilität zu fördern» für den Zug entschieden. Das royale Paar wurde am Luxemburger Hauptbahnhof offiziell begrüßt. Nach einer Empfangszeremonie vor dem Palast von Luxemburgs Großherzog Henri standen Gespräche, ein Spaziergang auf dem Flanierweg Corniche und ein Galadinner auf dem Programm.

Sarah Wiener kann sich Ministeramt in Österreich vorstellen

WIEN (dpa) - Die frühere TV-Köchin Sarah Wiener, die für die Grünen im Europaparlament sitzt, hat sich als mögliche Ministerin in der künftigen Regierung Österreichs ins Spiel gebracht. «Beim Landwirtschaftsministerium würde ich nicht Nein sagen», sagte Wiener (57) dem Fernsehsender «oe24.tv». Begrüßen würde sie nach eigenen Worten eine Koalition der Grünen mit der konservativen ÖVP. Die beiden Parteien treffen sich am Freitagvormittag (10.00 Uhr) zu Sondierungsgesprächen über ein mögliches Bündnis. «Die Erwartungen will ich aber eigentlich nicht zu hoch hängen. Die Unterschiede sind enorm», sagte Parteichef Werner Kogler. Wiener gehört nicht zum Sondierungsteam der Grünen.

Deutsche Nationalmannschaft gratuliert Özil zum Geburtstag

BERLIN (dpa) - Ob Mesut Özil mit diesen Glückwünschen gerechnet hat? Die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft gratulierte am Dienstag dem früheren Nationalspieler via Twitter zu seinem 31. Geburtstag. «Happy Birthday, #Weltmeister!», schrieb die Mannschaft. Özil war mit der DFB-Elf 2014 in Brasilien Weltmeister geworden. Doch im Juli 2018 trat der Mittelfeldspieler des englischen Premier-League-Clubs FC Arsenal im Unfrieden mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) zurück. Zuvor hatte es eine große Kontroverse um den 92-maligen Nationalspieler wegen eines Fotos mit dem umstrittenen türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, die auch die WM 2018 überschattete, gegeben.

Tim Raue: Currywurst grenzt an Körperverletzung

BERLIN (dpa) - Der Berliner Spitzenkoch Tim Raue (45) ist kein Fan der Currywurst - im Gegenteil. «So eine Currywurst hat doch nahezu kein Fleisch mehr in sich. Das grenzt an Körperverletzung», sagte er der «Bild»-Zeitung. Es sei wichtig, umzudenken und zu versuchen, sich vornehmlich vegetarisch oder vegan zu ernähren. «Fleischlose Ernährung hat früher die Gladiatoren stark gemacht. Die fleischhaltige, industriell gefertigte Nahrung hat uns all diese Allergien und Unverträglichkeiten beschert», sagte er. Er selbst habe «alles, was man so haben kann: Gluten-Allergie, Laktose- und Histaminintoleranz».

Zoe Kravitz wird in «Batman»-Film Catwoman spielen

LOS ANGELES (dpa) - Die amerikanische Schauspielerin Zoe Kravitz (30, «Mad Max: Fury Road») wird Halle Berry, Michelle Pfeiffer und Anne Hathaway als «Catwoman» nacheifern. Die Tochter des Musikers Lenny Kravitz und der Schauspielerin Lisa Bonet hat den Zuschlag für die Rolle in dem geplanten «Batman»-Film unter der Regie von Matt Reeves («Planet der Affen») erhalten, wie die US-Branchenblätter «Hollywood Reporter» und «Variety» am Montag berichteten. Reeves verlinkte auf Twitter ein Gif-Motiv von Kravitz und hieß sie mit der Beschriftung «Hello» willkommen. «Twilight»-Star Robert Pattinson übernimmt in «The Batman» die ikonische Rolle des Fledermausmannes. Der Film soll im Sommer 2021 in die Kinos kommen und die Jugendgeschichte des Superhelden erzählen.

Ai Weiwei mag Deutschland und will dennoch weg

PASSAU (dpa) - Der chinesische Künstler Ai Weiwei (62) hat ein gespaltenes Verhältnis zu Deutschland. Er kritisiert an seiner bisherigen Wahlheimat ein System aus übermäßiger Ordnung und Effizienz. «Ich mag Deutschland», sagte er am Montagabend in Passau. Dennoch werde er von Berlin nach England ziehen - und dann aber als Gast immer wieder gerne zurückkommen. Deutschland sei zu fest in der eigenen Denktradition verwurzelt. «Ich arbeite immer etwas gegen die Ordnung. Deswegen muss ich weg.» Hierzulande stehe die Effizienz häufig über der Menschlichkeit. Andererseits bezeichnete er Deutschland als eine idealistische Gesellschaft und würdigte das Engagement des Landes in der Flüchtlingsfrage. Ai Weiwei bekam bei seinem Besuch in Niederbayern den «Menschen in Europa»-Kunst-Award der Verlagsgruppe Passau verliehen.

Nobelpreisträgerin Tokarczuk: nicht glücklich über PiS-Sieg

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die neue polnische Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk ist «nicht besonders glücklich» über den Sieg der Nationalkonservativen bei der Parlamentswahl in Polen am Sonntag. «Mich beunruhigt der Versuch einer historischen Erinnerungspolitik», sagte die Autorin am Dienstag bei der Eröffnungspressekonferenz der Frankfurter Buchmesse. Sie sehe die Auswirkungen einer zweiten Legislaturperiode mit absoluter Mehrheit für die Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) vor allem als bedrohlich für Theater und Museen, die häufig in staatlicher Hand seien. Die Lage für Schriftsteller werde dadurch weniger verändert, meinte die Autorin. «Wir brauchen nur einen Computer oder sogar nur einen Bleistift, und die meisten Verlage sind in privater Hand.» Eine Zensur für Schriftsteller gebe es nicht in Polen.

Wohl ältester Deutscher feiert 114. Geburtstag

HAVELBERG (dpa) - In Sachsen-Anhalt hat der wohl älteste Mann Deutschlands seinen 114. Geburtstag gefeiert. Bürgermeister Bernd Poloski besuchte Jubiliar Gustav Gerneth am Dienstag zu Hause in Havelberg und sagte anschließend: «Er isst nach wie vor gern Süßigkeiten.» So brachte das Stadtoberhaupt neben Grüßen des Ministerpräsidenten und des Landrats einen Präsentkorb mit Gerneths Lieblingssüßigkeiten und natürlich Blumen mit. Wie in den Vorjahren habe der nun 114-Jährige im kleinen Kreis gefeiert - bei einem Frankfurter Kranz, einer ringförmigen Buttercremetorte. Über Gerneth sagte Poloski: «Er ist nach wie vor interessiert, insbesondere an Fußball.» Gerneth ist gelernter Maschinist und wurde am 15. Oktober 1905 in Stettin, dem heutigen polnischen Szczecin, geboren.

Europäischer Kulturpreis für Neo Rauch und René Pape

WIEN/DRESDEN (dpa) - Der Maler Neo Rauch und der Opernsänger René Pape gehören in diesem Jahr zu den Gewinnern des Europäischen Kulturpreises «Taurus». Bei einer Gala in der Wiener Staatsoper werde die undotierte Auszeichnung am kommenden Sonntag überreicht, teilte das Europäische Kulturforum mit Sitz in Dresden am Dienstag mit. Geehrt werden außerdem die schwedische Sopranistin Nina Stemme, ihr Kollege Thomas Hampson aus den USA, der italienische Filmstar Sophia Loren, Designerin Vivienne Westwood, die australische Dirigentin Simone Young, der Komponist und Mäzen Gordon Getty (USA) und die Umweltinitiative R20 Austrian World Summit, die von Arnold Schwarzenegger mitbegründet wurde. Die junge Komponistin Alma Deutscher aus Großbritannien erhält den Nachwuchspreis. Die Staatsoper in Wien gehört gleichfalls zu den Geehrten und gestaltet das musikalische Programm der Gala.