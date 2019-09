Leute kompakt

Britische Prinzessin Beatrice verlobt

LONDON (dpa) - Die britische Prinzessin Beatrice (31) hat sich mit dem Immobilienmogul Edoardo Mapelli Mozzi verlobt.



Das teilte der Buckingham-Palast am Donnerstag in London mit. Beatrice ist die Tochter von Prinz Andrew und seiner Ex-Frau Sarah - und damit eine Enkelin der 93-jährigen Königin Elizabeth II.. «Wir können es gar nicht abwarten, zu heiraten», zitierte der Palast das Paar. Sie hätten viele ähnliche Interessen und Werte.

Prinz Harry pflanzt Bäume mit Schülern in Botsuana

GABORONE (dpa) - Zu Beginn seines Besuchs in Botsuana hat der britische Prinz Harry (35) am Donnerstag gemeinsam mit 200 Grundschülern Bäume im Chobe-Nationalpark im Norden des Landes gepflanzt.



Die auch Baobab genannte Baumart sei in Afrika stark bedroht, hieß es in einem Post des Prinzen auf Instagram. Die Schüler hätten die Setzlinge in recycelten Dosen herangezogen und der Erde Dung aus einem Waisenhaus für Elefanten beigemischt. «Wenn du dich um die Natur kümmerst, kümmert sie sich um dich», wurde Harry zitiert.

Ottfried Fischer hält nicht viel von heutiger Comedy



PASSAU (dpa) - Der Kabarettist und Schauspieler Ottfried Fischer (65, «Der Bulle von Tölz») hat sein Leben in dem Buch «Heimat ist da, wo dir die Todesanzeigen etwas sagen» aufgearbeitet - und geht darin mit der heutigen Comedy-Szene scharf ins Gericht.



Statt Kabarett gebe es «mit Zehntausenden von Leuten überfüllte Riesenhallen und ausverkaufte Stadien, in denen Programme angeboten werden, die wild gewordene Hausfrauen für Theater halten». Das Kabarett sieht Fischer im Niedergang. «Unübersehbar, wie es schwächelnd sich suhlt im Parodiensumpf.» Das Fernsehen sei nicht in der Lage, das Kabarett würdig zu vermitteln.

Kanzlerin signiert «Kanzlerinnenente»

BERLIN (dpa) - Auf der Regierungsbank im Bundestag gehen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihre Minister schon mal dicke Mappen durch und zeichnen Akten ab.



Während der Plenarsitzung am Donnerstag zückte Merkel aus einem anderem Grund einen Stift: Sie signierte eine kleine Badeente. Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) hatte ihr die schwarz-rot-goldene «Kanzlerinnenente» zuvor überreicht, die mit den Gummiflügeln die typische «Raute» formt. Jemand aus dem heimischen Rheinland-Pfalz hatte sie darum gebeten, wie Klöckner der dpa auf Anfrage sagte.

Was Bestsellerautorin Tanja Kinkel in Bamberg gelernt hat

MÜNCHEN (dpa) - Die Schriftstellerin Tanja Kinkel verdankt ihr Interesse an historischen Romanen ihrer Geburtsstadt. «Wenn man wie ich in Bamberg geboren ist und aufwächst, dann ist einem die Vorliebe für Geschichte schon in die Wiege gelegt.



Schließlich ist unsere über tausendjährige Altstadt, durch die ich jeden Morgen auf dem Weg zur Schule lief, zum größten Teil intakt und daher auch Weltkulturerbe», sagte die Autorin der Deutschen Presse-Agentur in München anlässlich ihres 50. Geburtstages am Freitag (27. September). Feiern will die Bestsellerautorin nicht in München, wo sie mittlerweile lebt, sondern «wandernd in den Bergen, damit ich mir sagen kann, dass ich in Form bin für die nächste Jahrhunderthälfte».

Teil der Olive Street in Dallas in «Nowitzki Way» umbenannt

DALLAS (dpa) - Die Stadt Dallas hat zu Ehren von Basketball-Ikone Dirk Nowitzki einen Abschnitt ihrer Olive Street in «Nowitzki Way» umbenannt.



Bürgermeister Eric Johnson bestätigte die Entscheidung des Stadtrats am Mittwoch (Ortszeit) bei Twitter, der Antrag war bereits vor Monaten bekanntgeworden. Der Nowitzki Way führt die Fans in Richtung der Spielstätte der Dallas Mavericks, mit denen der inzwischen 41 Jahre alte Nowitzki 2011 die Meisterschaft in der nordamerikanischen Profiliga NBA gewonnen hatte. Nowitzki spielte insgesamt 21 Jahre für die Texaner.

Kylie Jenner sagt Pariser Modenschau ab: «Ich bin echt krank»

LOS ANGELES (dpa) - US-Unternehmerin Kylie Jenner (22) hat ihren für Freitag geplanten Auftritt bei der Pariser Fashion Week abgesagt. «Ich bin unglücklicherweise echt krank und bin nicht in der Lage zu reisen», twitterte Jenner am Mittwoch (Ortszeit). Sie sei sehr traurig, die Show zu verpassen.



In Paris wollte die 22-Jährige ihre gemeinsame Make-up-Kollektion mit dem französischen Modeschöpfer Olivier Rousteing präsentieren. Jenner hatte bereits ihren Auftritt bei der Emmy-Verleihung am vergangenen Wochenende abgesagt. Nach einem Bericht des Promi-Magazins «TMZ.com» soll sie mit grippeähnlichen Symptomen in einem Krankenhaus in Los Angeles liegen.

Schauspieler Ben Becker: «Judas - das sind wir alle»

SPEYER (dpa) - Schauspieler Ben Becker (54) sieht in allen Menschen ein Stück des Jesus-Verräters Judas.



«In jedem von uns steckt der Verräter. Judas - das sind wir alle», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Wir wollen einerseits das Klima retten, andererseits freuen wir uns, wenn es der Wirtschaft gut geht. Da ist jeder irgendwie ein Verräter», sagte Becker vor der 100. Aufführung seines Ein-Personen-Stücks «Ich, Judas» an diesem Freitag in Speyer (Rheinland-Pfalz). «Das Stück setzt sich damit auseinander, dass jeder ein Verräter ist. Und da identifizieren sich die Leute mit dieser Figur und sind ein bisschen ertappt und ein wenig traurig.»

Heidi Klum: «Bewundere die Drag-Kunst seit Jahren»

LOS ANGELES/UNTERFÖHRING (dpa) - Die Dreharbeiten zur neuen ProSieben-Show «Queen of Drags» mit Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitz sowie zehn Dragqueens aus Deutschland, Österreich und der Schweiz laufen jetzt in Los Angeles.



Die Ausstrahlung ist noch für diesen Herbst geplant, wie ProSieben am Donnerstag mitteilte. Ein genaues Datum steht aber noch nicht fest. Mit «Dragqueens» werden Männer bezeichnet, die künstlerisch und humoristisch als Frau auftreten. «Ich liebe und bewundere die Drag-Kunst seit Jahren», sagte Heidi Klum laut Mitteilung. «In «Queen of Drags» werden wir die kreativen Facetten der Drag-Welt zeigen.»

Katja Burkard über ihre Wechseljahre: «zur fiesen Furie entwickelt»

KÖLN (dpa) - Fernsehmoderatorin Katja Burkard (54) hat sich in den Wechseljahren eigenen Angaben zufolge zu einer «fiesen Furie» entwickelt.



«Ich war so dünnhäutig und impulsiv, hatte manchmal das Bedürfnis, um mich zu schlagen», sagte sie der «Bild»-Zeitung (Donnerstag). «Mike Tyson war ein Schmusebärchen gegen mich.» Die langjährige Gastgeberin des RTL-Nachrichtenmagazins «Punkt 12» erklärte, sie sei immer wieder grundlos wütend und zerstreut gewesen. «Ich war gestresst, ungeduldig, unausstehlich.» An Wechseljahre als Ursache habe sie lange Zeit nicht gedacht. «Ich habe mich zu einer fiesen Furie entwickelt, aber als ich nach rund neun Monaten endlich erkannt hatte, was mir fehlt, und zum Arzt gegangen bin, ging es mir schon nach zwei Wochen wieder gut.» Burkard hat über ihre Erfahrungen das Buch «Wechseljahre? Keine Panik!» geschrieben, das am kommenden Montag erscheint.

Marvel-Produzent Kevin Feige arbeitet an «Star Wars»-Film

LOS ANGELES (dpa) - Marvel-Erfolgsproduzent Kevin Feige (46) mischt künftig auch im «Star Wars»-Universum mit. Feige und Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy arbeiten einem Medienbericht zufolge zusammen an einem entsprechenden Projekt.



Man werde eine «neue Ära» in Angriff nehmen, teilte Alan Horn von den Walt Disney Studios dem «Hollywood Reporter» mit, wie dieser am Mittwoch (Ortszeit) berichtete. «Star Wars»-Schöpfer George Lucas hatte seine Firma Lucasfilm vor mehreren Jahren an Disney verkauft. Das Studio hat somit auch die Rechte an der Science-Fiction-Saga. Im Dezember erscheint der letzte Teil der aktuellen Trilogie mit dem Titel «Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers». Wie genau es danach weitergehen soll, ist bislang nicht bekannt.

«Jurassic Park»-Stars treten im neuen Film wieder gemeinsam auf

LOS ANGELES (dpa) - Fans der Filmreihe «Jurassic Park» dürfen sich auf ein Wiedersehen freuen: Die Schauspieler des Originalstreifens, Sam Neill, Laura Dern und Jeff Goldblum, werden für den sechsten Teil wieder gemeinsam vor der Kamera stehen.



Das teilte Regisseur Colin Trevorrow auf einem Fantreffen mit, wie mehrere Medien am Mittwoch (Ortszeit) berichteten. Der Actionfilm über die Erschaffung von Dinosauriern in einem Freizeitpark kam erstmals 1993 auf die Leinwand und basiert auf einem Roman von Michael Crichton. Es folgten zwei weitere Teile, bevor die Reihe 2015 mit «Jurassic World» und Chris Pratt in der Hauptrolle fortgeführt wurde. Auch hier ist eine Trilogie geplant. Neill, Dern und Goldblum hatten zwar immer wieder Gastauftritte in der Filmreihe, waren aber nach dem Originalfilm nie mehr zusammen zu sehen.

Dieter Eilts über Grundschul-Job: «Möchte nicht mehr weg»

BREMEN (dpa) - Der frühere Fußball-Europameister Dieter Eilts hat als Erzieher an einer Bremer Schule sein Glück gefunden.



Die Aufgabe gebe ihm «hohe Befriedigung», sagte der 54-Jährige dem «Kicker» (Donnerstag) und fügte hinzu: «Es ist der Platz, von dem ich nicht mehr weg möchte.» Der langjährige Profi von Werder Bremen hatte nach Stationen als U21-Nationaltrainer und Coach des FC Hansa Rostock sowie als Leiter der Werder-Fußballschule den Job an einer evangelischen Grundschule übernommen. «Mit Kindern oder Jugendlichen zu arbeiten, bereitet mir große Freude», sagte Eilts. Zu den Aufgaben des Ex-Nationalspielers gehören die Pausen-Aufsicht und die Hausaufgabenbetreuung.

Schalke-Trainer Wagner: «Ich mag den Pott»

GELSENKIRCHEN (dpa) - Schalke-Trainer David Wagner fühlt sich dem Ruhrgebiet eng verbunden. «Ich mag den Pott und die Menschen hier.



Die sind klar und geradeaus, das gefällt mir und passt zu mir», sagte der 47 Jahre alte Fußballlehrer dem «Sportbuzzer». Schon als Schalker Spieler habe er deshalb einst auch in Gelsenkirchen gewohnt, als Trainer lebt er erneut mitten in der Stadt. Wagner hatte den Bundesligisten zur neuen Saison übernommen und zuletzt drei Siege in Serie gefeiert. Davor hatte er als Coach den Außenseiter Huddersfield Town überraschend in die englische Premier League geführt.