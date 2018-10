Leute kompakt

Prinz Harry verliert Gummistiefel-Werfen gegen Meghan

WELLINGTON (dpa) - Auf ihrer gemeinsamen Pazifik-Reise hat sich Prinz Harry (34) bei einem kuriosen Wettbewerb seiner Ehefrau Meghan geschlagen geben müssen.



Der Herzog von Sussex verlor am Dienstag beim Gummistiefel-Werfen in Neuseelands größter Stadt Auckland deutlich gegen die Herzogin. Die 37-Jährige kam mit ihrem Stiefel einen Meter näher ans Ziel als ihr Mann. Harry wurde von Zuschauern, darunter auch viele Kinder, aber dafür gelobt, dass seine Technik besser gewesen sei. Das Gummistiefel-Werfen («Welly Wanging») ist in Neuseeland durchaus verbreitet. Die Angelegenheit wird aber nicht unbedingt sehr ernst genommen. Das Paar aus London bekam bei der Gelegenheit auch ein weiteres Geschenk für sein erstes Kind überreicht, das im Frühjahr zur Welt kommen soll: ein Paar Gummistiefel.

Erdbeben erschüttert Neuseeland - Harry und Meghan merken nichts

WELLINGTON (dpa) - Ein Erdbeben der Stärke 6,2 hat am Dienstag die Nordinsel Neuseelands erschüttert.



Der Erdstoß um 15.14 Uhr Ortszeit (3.14 MEZ) dauerte etwa eine halbe Minute. Das Zentrum lag in einer Tiefe von etwa 200 Kilometern in der Nähe von Taumarunui. Nach Angaben der Behörden gab es keine größere Schäden. Der britische Prinz Harry (34) und seine Frau Meghan (37), die sich gerade in Auckland im Norden des Landes aufhielten, bekamen von dem Beben nach Medienberichten nichts mit. Neuseeland ist für das Paar die letzte Station einer zweiwöchigen Pazifik-Reise.

Heidi Klum an Halloween mit klobigem Fuß? Model lässt Fans raten

LOS ANGELES (dpa) - Kurz vor Halloween gibt Heidi Klum (45) mit einer weiteren Kostprobe von ihrem diesjährigen Kostüm Rätsel auf.



«Irgendwelche Vermutungen?!», schrieb das deutsche Model am Montag auf Instagram zu einem kurzen Video von einem modellierten, grauen, klobigen Fuß. «Ihr werdet es bald herausfinden!», fügte Klum mit dem Hashtag «#TwoMoreDays #CantWait» hinzu. Am Mittwoch richtet die vierfache Mutter in einem New Yorker Club ihre 19. Halloween-Party aus. Seit Wochen gibt sie in ihren sozialen Medien kleine Einblicke in die Vorbereitungen. Ein Fuß mit Thrombose, King Kong, Zombie, Fiona, Freiheitsstatue, Big Foot oder Baby-Klum, rätselten Follower in Kommentaren auf dem Instagram-Account.

Annette Hess arbeitet nach ihrem Debütroman schon am zweiten

BERLIN (dpa) - Annette Hess plant nach Debütroman «Deutsches Haus» bereits den nächsten.



«Ich bin noch in der Phase, in der ich mein Thema einkreise, recherchiere, viel verwerfe», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. «Ich denke vor allem nach. Wenn ich meine Geschichte habe, beginnt das eigentliche Schreiben. Den Titel habe ich aber schon: «Tennis».» Der erste Roman («Deutsches Haus») der erfolgreichen Drehbuchautorin ist gerade erst erschienen. Hess beschäftigt sich darin mit der Geschichte des ersten Auschwitzprozesses 1963.

Eishockey-Profi Niederberger startet Karriere als Sänger

DÜSSELDORF (dpa) - Leon Niederberger, Eishockey-Profi bei der Düsseldorfer EG, startet eine Karriere als Sänger.



Wie die «Sport Bild» berichtet, wird der 22-Jahre alte Stürmer in Kürze einen Vertrag bei einem arrivierten Musik-Label unterschreiben. «Ich lebe meinen Traum», sagte Niederberger der Zeitschrift. Eine in Eigenregie produzierte Single mit dem Titel «What I'm Missing» hatte es zwischenzeitlich beim Online-Dienst iTunes auf Rang fünf der Charts geschafft. «Das ist phänomenal, weil wir kein Musik-Label im Hintergrund hatten», sagte der Sohn des langjährigen Nationalspielers Andreas Niederberger. Einen festen Wechsel in die Musikbranche plant er jedoch nicht: «Eishockey ist immer noch meine Nummer eins.»

Schauspielerin Hilary Duff ist zum zweiten Mal Mutter geworden

LOS ANGELES (dpa) - Die US-Schauspielerin Hilary Duff (31, «Im Dutzend billiger») ist zum zweiten Mal Mutter geworden.



Das teilte sie am Montag (Ortszeit) auf Instagram mit. «Dieses kleine Etwas hat völlig unsere Herzen erobert», schrieb die 31-Jährige zu einem Foto, das sie und ihre Tochter zusammen mit ihrem Lebensgefährten, dem Musiker Matthew Koma, zeigt. Duff hat auch den außergewöhnlichen Namen verraten: Banks Violet Bair. Auf die Welt gekommen ist die Kleine am Donnerstagnachmittag, wie Duff verkündete. Die Schauspielerin hat bereits einen sechs Jahre alten Sohn zusammen mit dem Hockey-Profi Mike Comrie, den sie im August 2010 geheiratet hatte. Anfang 2014 hatte sich das Paar getrennt.

Ilija Trojanow: Meinungen und Positionen anderer tolerieren

HAMBURG (dpa) - Bestsellerautor Ilija Trojanow (53) hat sich für Toleranz gegenüber anderen Meinungen ausgesprochen.



«Wir können nur dann eine freie Gesellschaft haben, wenn wir in einem offenen Diskurs so etwas wie eine humane Übereinkunft oder zumindest eine Toleranz verschiedener Positionen erreichen», sagte Trojanow («Der Weltensammler») dem «Zeit-Magazin». Der 53-Jährige ist als kleines Kind mit seinen Eltern aus Bulgarien nach Deutschland gekommen und lebt heute in Wien. Weil er als Kind mit so vielen Überforderungen habe klarkommen müssen, gehe heute für ihn von Fremdem keine Bedrohung aus. Auch andere Meinungen, selbst beleidigende, höre er sich an. Fremd fühle er sich aber immer noch.

Oscar-nominierter Schauspieler Dev Patel gibt sein Regiedebüt

LOS ANGELES (dpa) - Der britische Schauspieler Dev Patel (28, «Lion») geht hinter die Kamera. Mit dem geplanten Thriller «Monkey Man» will Patel sein Regiedebüt geben, wie die US-Branchenblätter «Hollywood Reporter» und «Variety» am Montag berichteten.



Der «Slumdog Millionär»-Star, der mit seiner Rolle in dem Indien-Drama «Lion» 2017 für einen Oscar nominiert war, ist auch als Co-Autor, Produzent und Hauptdarsteller an Bord. Patel wird in dem Rachethriller einen Ex-Häftling spielen, der in der indischen Metropole Mumbai mit kriminellen Konzerngeschäften und Profitgier konfrontiert wird. Die Dreharbeiten sollen im Frühjahr 2019 beginnen.

Cristiano Ronaldo überholt Selena Gomez auf Instagram

BERLIN (dpa) - Fußballer Cristiano Ronaldo (33) hat US-Schauspielerin Selena Gomez (26) als beliebtester Promi auf Instagram überholt.



Der Portugiese von Juventus Turin hatte am Dienstag 144,4 Millionen Follower in dem Netzwerk, die Schauspielerin 144,3 Millionen. Vor einem guten Monat hatte Gomez eine Auszeit von sozialen Netzwerken verkündet. Die Schauspielerin, die auch als Sängerin erfolgreich ist, hatte sich schon einmal aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, weil sie sich wegen der Autoimmunerkrankung Lupus einer Nierentransplantation unterzog. Weitere Prominente mit vielen Followern auf Instagram sind Sängerin Ariana Grande mit 132 Millionen, TV-Star Kim Kardashian West mit 120 Millionen und Musikerin Beyoncé mit mehr als 119 Millionen Fans.

Ronaldo zu Vorwürfen: «Wahrheit wird ans Licht kommen»

PARIS (dpa) - Fußballstar Cristiano Ronaldo ist nach den Vergewaltigungsvorwürfen einer US-Amerikanerin davon überzeugt, dass sich die Angelegenheit aufklären wird. «Ich weiß, wer ich bin und was ich gemacht habe.



Die Wahrheit wird ans Licht kommen», sagte der 33-jährige mehrmalige Weltfußballer der französischen Fachzeitschrift «France Football». Im Detail ging er auf die Vorwürfe von Kathryn Mayorga nicht ein. Mayorga hatte Ronaldo vorgeworfen, sie 2009 vergewaltigt zu haben. Ihr Anwalt Leslie Stovall hat bei einem Gericht in Las Vegas eine Zivilklage eingereicht. Ronaldo hatte bereits via Twitter erklärt, ein «reines Gewissen» zu haben; der Portugiese hat die von der Amerikanerin erhobenen Vorwürfe durch seine Anwälte zurückweisen lassen.

Südtiroler Schauspielerin Gerti Drassl erhält Wiener Auszeichnung

WIEN (dpa) - Die italienische Film- und Theaterschauspielerin Gerti Drassl (40) bekommt den «Wiener Schauspieler Ring», eine Auszeichnung, die alle fünf Jahre den Besitzer wechselt.



Die Südtirolerin gehört zum Ensemble des Theaters in der Josefstadt in Wien. Sie war 2017 für ihre Rolle als Maria Schneider in der Serie «Vorstadtweiber» mit dem Deutschen Schauspielpreis für eine «Schauspielerin in einer komödiantischen Rolle» ausgezeichnet worden.

Als Preisträgerin ausgewählt hat sie die aktuelle Trägerin des Ringes, Birgit Minichmayr. Sie überreicht die 1998 ins Leben gerufene Auszeichnung am 18. November im Theatermuseum.