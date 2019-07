Leute kompakt

Fußball-Nationaltorwart ter Stegen wird Vater

BARCELONA (dpa) - Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen und seine Frau Daniela erwarten Nachwuchs. «Immer noch sprachlos.



Bald werden wir zu dritt sein!», twitterte der 27-jährige Schlussmann des FC Barcelona in der Nacht zum Samstag. Sein Ex-Club Borussia Mönchengladbach schrieb: «Wir freuen uns sehr für euch! Wenn's ein Junge wird, nennt ihn Jünter.» Jünter heißt das Maskottchen der Borussia - in Anlehnung an das Gladbacher Idol Günter Netzer.

Olivia Jones eröffnet auf St. Pauli erste Porno-Karaoke-Bar

HAMBURG (dpa) - Wer immer schon mal lustvoll einen Porno synchronisieren wollte, kann das künftig im Hamburger Kultkiez St. Pauli tun.



Dragqueen Olivia Jones will am Montagabend die wohl erste Porno-Karaoke-Bar Deutschlands auf der Großen Freiheit eröffnen. Dort können dann kurze Pornoclips aus den 70er und 80er Jahren mit Leidenschaft verstöhnt werden. Die Besucher können dabei «echte Schmankerl» erwarten, die «viiiele Haare, Horrorfrisuren und steife Dialoge» garantieren, sagte Olivia Jones der Deutschen Presse-Agentur. «Das Nachsynchronisieren ist ein echter Lach-Orgasmus», so Jones.

Schlager-Duo Die Amigos: «Musik kennt kein Rentenalter»

HUNGEN (dpa) - Das Schlager-Duo Die Amigos denkt trotz fortgeschrittenen Alters noch nicht an den Ruhestand.



«Musik kennt kein Rentenalter», sagte Karl-Heinz Ulrich (70) der Deutschen Presse-Agentur. Zusammen mit seinem Bruder Bernd (68) bildet er Die Amigos aus dem mittelhessischen Hungen. Ende kommenden Jahres wollen sie sehen, ob und wie es mit dem Duo weitergeht. «Dann werden wir sehen, wie es gesundheitlich steht. Dann bin ich 72. Eigentlich langsam Zeit zum Aufhören. Aber wenn wir in guter Verfassung sind, können wir noch ein paar Jahre dranhängen», sagte Karl-Heinz Ulrich.

Tschentscher sieht große Anforderungen an neue SPD-Bundesspitze

HAMBURG (dpa) - Die Anforderungen an die neue SPD-Spitze sind aus Sicht des Hamburger Bürgermeisters Peter Tschentscher groß.



«Die neue Bundesvorsitzende oder der neue Bundesvorsitzende muss natürlich Überzeugungskraft haben, glaubwürdig sein und Perspektiven aufzeigen», sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Die Suche sei nicht leicht. «Es gibt sicher viele, die Interesse haben, die es auch können», sagte Tschentscher. «Aber alle wissen, wer es macht, muss auch die Zeit und die Kraft haben. Das kann man nicht nebenbei machen.» Deshalb komme das Amt für einige Kandidaten nicht infrage.

Großer Hersfeldpreis für «Funny Girl»-Darstellerin Mehrling

BAD HERSFELD (dpa) - Die Schauspielerin Katharine Mehrling bekommt für ihre Rolle in dem Musical «Funny Girl» den Großen Hersfeldpreis bei den Bad Hersfelder Festspielen.



«In der Inszenierung von Stefan Huber überzeugt sie als deutscher Bühnenstar in der Rolle einer Broadway-Legende und verkörpert eine selbstbewusste, starke Frau», teilte die Gesellschaft der Freunde der Stiftsruine am Sonntag mit. Zudem erhalte Günter Alt für seine Rollen in der Dramatisierung von Kafkas «Der Prozess» den Hersfeldpreis. Beide Stücke sind noch bis August in Bad Hersfeld zu sehen.

NBA-Profi Schröder und Freundin heiraten in Braunschweig

BRAUNSCHWEIG (dpa) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat seine Freundin Ellen Ziolo geheiratet.



Der 25-Jährige und die Mutter des gemeinsamen Sohns Dennis Malick Junior gaben sich am Samstag in Braunschweig das Jawort und feierten anschließend mit der Hochzeitsgesellschaft in der Volkswagen Halle der niedersächsischen Stadt. Das zeigen Bilder und Videos des Brautpaars und von Familienangehörigen auf Instagram. Der gemeinsame Sohn kam vor fünf Monaten zur Welt. Vater zu sein, sei «das beste Gefühl», sagte Schröder dazu. Sportlich steht der Aufbauspieler der Oklahoma City Thunder diesen Sommer mit der deutschen Nationalmannschaft vor der WM (31. August - 15. September) in China.

Trump setzt sich bei Schwedens Premier für Asap Rocky ein

WASHINGTON (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat sich bei Schwedens Regierungschef Stefan Löfven für den inhaftierten Rapper Asap Rocky eingesetzt.



Er habe ihm angeboten, persönlich für eine Kaution zu bürgen, schrieb Trump am Samstag auf Twitter. Er habe Löfven auch versichert, dass keine Fluchtgefahr bestehe. Löfven habe seinerseits zugesichert, dass der Rapper fair behandelt werde. Asap Rocky sitzt bereits seit gut zwei Wochen in Schweden hinter Gittern. Der schwarze Musiker war Anfang Juli nach einem Konzert festgenommen worden, weil er Tage zuvor in eine Schlägerei in Stockholm verwickelt gewesen sein soll.

Rampensau Stefan Mross: Süchtig nach Beifall

MÜNCHEN (dpa) - Stefan Mross (43), Musiker und Moderator, ist süchtig nach Beifall. Echo, Bambi und Goldene Schallplatten seien nur Bonbons.



«Ich habe die Gier nach Applaus», sagte Mross der Münchner «tz» (Samstag). «Der größte Erfolg für mich ist es, von den Menschen beklatscht zu werden. Das liebe ich sehr.»Nach 30 Jahren auf der Bühne, davon seit 15 Jahren als Moderator der ARD-Sendung «Immer wieder sonntags», sehe er Applaus mittlerweile nicht mehr als selbstverständlich, sondern mit viel Respekt. Heute nehme er sich auch mehr Freiheiten als früher - da werde er «schon mal zu Rampensau», sagte der Oberbayer.

Ex-Astronaut Walter würde für einen Mondflug alles geben

MÜNCHEN (dpa) - Der Ex-Astronaut Ulrich Walter hat sich während der ersten Mondlandung schlafen gelegt - gezwungenermaßen.



Die Landung der Mondfähre habe er als 15-Jähriger noch im Fernsehen gesehen, aber «um Mitternacht befand meine Mutter, dass das Warten jetzt ein Ende hat - zumindest für mich», sagte Walter der «Passauer Neuen Presse» (Samstag). Als Neil Armstrong um vier Uhr morgens den Mond betrat, habe er das verschlafen. «Ich würde alles dafür geben, einmal da hoch zu fliegen», sagte Walter, der als Professor für Raumfahrttechnik an der TU München lehrt. Er war 1993 mit dem Space Shuttle «Columbia» im All.

Else Buschheuer: «Hilfe zu akzeptieren, ist schlau»

BERLIN (dpa) - Hilfe anzunehmen ist nach Einschätzung der Autorin Else Buschheuer (53) manchmal schwierig. Aber: «Hilfe zu akzeptieren, ist schlau», sagte Buschheuer, die sich selbst ein Helfersyndrom bescheinigt, der «Tageszeitung» («taz», Samstag).



«Alte Leute, die partout nicht ins betreute Wohnen oder zu den Kindern wollen und nachher zu Hause über den Teppich fallen, sich den Oberschenkelknochen brechen und im Pflegeheim langsam vor sich hin eitern, sind nicht lernfähig», sagte die Autorin des Buchs «Hier noch wer zu retten?». Sie selbst sei wegen einer Augenoperation zur «hilflosen Helferin» geworden, sagte Buschheuer. Sie werde deshalb in diesem Jahr auch keinen neuen Roman veröffentlichen.

Netanjahu ist am längsten amtierender Ministerpräsident Israels

JERUSALEM (dpa) - Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu ist der am längsten amtierende Ministerpräsident Israels seit der Staatsgründung.



Mit einer Amtszeit am Samstag von insgesamt 4876 Tagen, mehr als 13 Jahren, überholte er Staatsgründer David Ben Gurion, wie das Israelische Demokratie-Institut (IDI) mitteilte. Netanjahu war bereits von 1996 bis 1999 Ministerpräsident und ist seit 2009 durchgängig im Amt. Zum Vergleich: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) war demnach am Samstag 4988 Tage im Amt. Der bisherige Rekordhalter, Israels erster Ministerpräsident David Ben Gurion (1886-1973), wird als «Vater der Nation» verehrt.

Olivia Wilde dreht weiteren Hollywoodfilm als Regisseurin

LOS ANGELES (dpa) - Hollywood-Star Olivia Wilde (35, «Her», «Rush - Alles für den Sieg») begibt sich erneut als Regisseurin hinter die Kamera.



Das Filmstudio Universal Pictures hat sich die Rechte für eine noch titellose Weihnachts-Komödie gesichert, die sich Wilde zusammen mit der Drehbuchautorin Katie Silberman ausgedacht hat, wie das Branchenportal «Deadline.com» am Freitag berichtete. Beide sind auch als Produzentinnen an Bord. Das Duo brachte im Mai in den USA die Mädchen-Komödie «Booksmart» in die Kinos. Das Regiedebüt von Wilde wurde von Kritikern gefeiert, Kollegen machten sich für den Film stark.

«Avengers: Endgame»-Regisseure stellen bei Comic-Con Projekte vor

LOS ANGELES (dpa) - Nach Marvel-Hits wie «Avengers: Infinity War» und «Avengers: Endgame» sind die Brüder Anthony (49) und Joe Russo (48) groß im Geschäft.



Auf der Comic-Con-Messe im kalifornischen San Diego stellte das Regie-Duo vor begeisterten Zuschauern weitere Projekte vor. Mit ihrer Produktionsfirma AGBO wollen sie eine TV-Serie über die Cartoon-Figur Grimjack und eine Verfilmung der 70-er-Jahre-Serie «Battle of the Planets» in Angriff nehmen. Schon als Kinder hätten sie sich dafür begeistert, erzählten die Brüder laut «Hollywood Reporter» auf der Messe.

50 Jahre Mondlandung: Trump empfängt «Apollo 11»-Astronauten

WASHINGTON (dpa) - Zum 50. Jahrestag der Mondlandung hat US-Präsident Donald Trump die beiden noch lebenden Astronauten der «Apollo 11»-Mission im Weißen Haus empfangen.



Das Jubiläum am Samstag sei ein «großer Tag» für die USA, sagte Trump bei dem Treffen mit Michael Collins (88) und Buzz Aldrin (89) im Oval Office am Freitag. Der dritte Astronaut und erste Mensch auf dem Mond, Neil Armstrong, war 2012 gestorben. Sein Sohn und weitere Familienmitglieder waren bei dem Empfang im Weißen Haus dabei. Der Glamour der US-Raumfahrtbehörde Nasa sei unter seiner Regierung wiederhergestellt worden, sagte Trump. «Die Nasa ist zurück.» Es gebe eine neue «Liebe für die Raumfahrt, wie sie noch nie da gewesen ist».

Ehemann begleicht Strafe für Kramp-Karrenbauer beim Narrengericht

STOCKACH/LUDWIGSHAFEN (dpa) - Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat am Freitag die Strafe des Stockacher Narrengerichts beglichen - allerdings nicht persönlich.



Statt der CDU-Chefin sei ihr Mann an den Bodensee gereist und habe die drei Eimer Strafwein übergeben, sagte Narrenrichter Jürgen Koterzyna bei der Übergabe in Bodman-Ludwigshafen. Allerdings seien es statt 180 Litern nur 172 gewesen. «Da muss sie noch nachliefern.» Ein Eimer Strafwein entspricht 60 Litern. Die Vertretung akzeptiere die närrische Justiz dagegen, sagte Koterzyna weiter. «Das ist verständlich bei der Kurzfristigkeit.»