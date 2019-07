Leute kompakt

Leonardo DiCaprio stellt neue Umweltinitiative vor

LOS ANGELES (dpa) - Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio (44) baut sein Engagement als Umweltschützer mit einer weiteren Initiative aus.



Zusammen mit Laurene Powell Jobs, Witwe des Apple-Gründers Steve Jobs, und einem US-Unternehmer gab er am Dienstag die Gründung der Organisation «Earth Alliance» bekannt. Sie wollen als Reaktion auf den Klimawandel in Bereichen wie erneuerbare Energien, sauberes Trinkwasser und Schutz von Ökosystemen mit Wissenschaftlern und Aktivisten initiativ werden. DiCaprio hatte 1998 bereits die «Leonardo DiCaprio Foundation» ins Leben gerufen und mit der Stiftung Gelder in Höhe von über 100 Millionen Dollar für Umweltprojekte mobilisiert. Als Produzent brachte er 2007 den Dokumentarfilm «The 11th Hour» über die Klimaerwärmung in die Kinos. Er lebt nach eigenen Angaben schon lange umweltbewusst, fährt Hybridautos und nutzt Solarenergie.

Brad Pitt denkt übers Kürzertreten nach

BERLIN (dpa) - Hollywood-Star Brad Pitt (55, «Fight Club») will etwas kürzertreten. Er werde immer weniger machen, sagte er im Magazin «GQ Australia».



«Ich glaube wirklich, dass es insgesamt ein Spiel für jüngere Männer ist.» Zwar gebe es herausragende Rollen für ältere Charaktere, doch es werde eine «natürliche Auswahl» geben. Pitt sagte: «Ich bin hinter der Kamera auf der Produzentenseite und genieße das sehr.» Bezogen auf den Erfolg der Streaminganbieter sagte Pitt, er finde es großartig, dass viele talentierte Drehbuchautoren, Regisseure und Schauspieler dadurch eine Chance erhielten, die sie sonst vielleicht nicht bekommen würden. Er glaube aber nicht, dass die herkömmliche Filmindustrie dadurch dem Untergang geweiht ist: «Ich denke, dass es genug Platz für beides gibt. Aber vielleicht bin ich auch ein Dino und weiß es nur nicht. Und der Komet ist schon auf dem Weg».

Matthias Schweighöfer schwimmt im Urlaub mit einem Delfin

BERLIN (dpa) - Der Schauspieler und Regisseur Matthias Schweighöfer (38, «100 Dinge») ist in seinem Frankreich-Urlaub mit einem Delfin geschwommen. «Waren heute schwimmen mit nem Delfin.



In freier Wildbahn. Wahnsinn» schrieb er am Dienstag begeistert auf Instagram und postete dazu zwei Bilder seines Erlebnisses. Danach stellte er noch ein Spaß-Bild von sich - als Frau verkleidet bei einer Runde Boule - und kommentierte das mit «Fronk...raisch! #vacation». Ab dem 11. Juli ist Schweighöfer in dem internationalen Kinofilm «Kursk» von Regisseur Thomas Vinterberg neben Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux, Colin Firth, Peter Simonischek, August Diehl und Max von Sydow zu sehen.

Fantastische Vier: Instagram ist Angeberplattform

MÜNCHEN (dpa) - Für die Fantastischen Vier sind die meisten sozialen Medien Zeitverschwendung.



«Gerade Instagram empfinde ich als ziemliche Angeberplattform», sagte Smudo (51) am Dienstagabend vor der Premiere des Dokumentarfilms «Wer 4 sind» beim Münchner Filmfest. «Wir sind da eher zwangsweise dabei», ergänzte Michi Beck (51). «Während ich bei «The Voice» war, hab ich mal ein paar Follower gesammelt, nun vernachlässige ich sie leider ein bisschen.» Während Thomas D. (50) nach eigener Aussage lediglich ab und zu Bilder von Bauarbeiten an seinem Hof postet, liest Smudo lieber selbst Twitter-Nachrichten, statt etwas hochzuladen. «Auf meinem Twitter-Kanal mache ich deutlich weniger als noch vor ein paar Jahren», sagte der Musiker. Einzig And.Ypsilon alias Andreas Rieke (51) kann sich theoretisch vorstellen, mal einen Youtube-Kanal zu starten: «Das ganze Synthesizer-Zeug, das ich mache, wäre ein geiler Nerd-Kanal. Aber das ist mir zu aufwendig - ich habe dafür einfach keine Zeit.»

Lena Meyer-Landrut: Online-Dating wäre nichts für mich

ANSBACH (dpa) - Die Sängerin und Influencerin Lena Meyer-Landrut (28) würde selbst keine Dating-Portale im Internet nutzen, um einen Partner zu finden.



«Ich halte sehr viel davon, mit der persönlichen Energie jemandem gegenüber zu stehen und zu spüren, ob man funktioniert oder nicht», sagte Meyer-Landrut der Deutschen Presse-Agentur. Sie habe aber nichts gegen Online-Dating. «Alle, die das machen, sollen das machen. Für mich ist das nichts», sagte sie bei der Auszeichnung mit dem Bildungspreis der Hochschule Ansbach. Die Würdigung erhielt sie für ihren couragierten Einsatz gegen Mobbing und Hass im Netz.

Frauke Ludowig frühstückt gerne Leberwurstbrot

BERLIN (dpa) - TV-Moderatorin Frauke Ludowig (55) hat eine ganz eigene Vorstellung vom Frühstück. Sie möge Vollkornbrot mit Leberwurst. «Esse ich morgens immer», sagte Ludowig der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Berliner Modewoche.



«Also ich bin überhaupt nicht so eine Müsli-Esserin.» Sie mache zwischendurch auch mal eine Saftkur, ernähre sich sonst aber nicht streng gesund. «Eigentlich bin ich immer für ein normales Essen», sagte die Moderatorin des RTL-Magazins «Exclusiv - Das Starmagazin». Ludowig besuchte am Dienstagabend eine Laufstegschau von Marc Cain. Das Unternehmen zeigte viel Rosa und auch Neontöne. Ludowig kam im weiten, gemusterten Hosenanzug. Es sei gut, dass sie für ihren Job gezwungen sei, sich morgens zurecht zu machen, sagte Ludowig. Sonst trage sie am Wochenende gerne, was am einfachsten sei - Jeans, T-Shirt oder auch mal Jogginghose und Wollmütze.

Ex-Turnstar Philipp Boy heiratet seine langjährige Freundin

BERLIN (dpa) - Ex-Turnstar Philipp Boy (31) hat nach zehnjähriger Beziehung seine Freundin Vivien Patzig (27) geheiratet und im Spreewald Hochzeit gefeiert.



Dem Magazin «Gala» sagte er: «Wir haben uns und unsere Tochter. Aber jetzt gehören wir so richtig zusammen». Perfekt sei es vorher auch schon gewesen, nun besiegeln Ringe das Glück des Paares - die eher ungewöhnliche Symbole zeigen. Boy: «Meiner ist aus Platin, Viviens ist aus Gold. Innen haben wir aber nicht unsere Initialen eingraviert, sondern bei mir eine Rakete und bei Vivien den Saturn». Vivien, die nun Patzig-Boy heißt, sagte der «Gala»: «Das ist unser Liebescode. Ich kann mich darauf verlassen, dass Philipp alles tun würde, um zu mir zu kommen. Selbst wenn er dafür mit einer Rakete ins Universum fliegen müsste».

Mit Mischpult und Kopfhörer: DJ Felix Jaehn als Wachsfigur in Berlin

BERLIN (dpa) - Zwei Finger lässig am Mischpult, einen Arm ausgestreckt, Kopfhörer um den Hals: In typischer DJ-Pose steht Musikproduzent Felix Jaehn (24) als Wachsfigur bei Madame Tussauds in Berlin.



«Der Wachs-Felix sieht ziemlich echt aus, ich finde ihn cool», meinte Jaehn bei der Einweihung am Mittwoch. Acht Stunden habe er für die Anfertigung Model gestanden, inklusive Zahnabdrücke und Haarproben. «Ich musste auch die Pose stundenlang halten. Der Arm wurde irgendwann müde, aber es hat sich gelohnt.» Der DJ aus Mecklenburg-Vorpommern wurde 2015 mit seinem Hit «Ain't Nobody» bekannt und gehört zu den angesagtesten Musikproduzenten der Welt. In der vergangenen Woche veröffentlichte Jaehn seine aktuelle Single «Love on Myself».

Oliver Pocher flitzt als Rettungsschwimmer auf den Laufsteg

BERLIN (dpa) - Der Moderator Oliver Pocher hat bei der Berliner Modewoche einen Auftritt als Rettungsschwimmer hingelegt.



Mit einer Rettungsboje in der Hand, roter Badeshorts und nacktem Oberkörper flitzte Pocher (41) am Mittwochmorgen auf den Laufsteg. Dort zeigte das Label Sportalm Kitzbühel gerade eine Bademoden-Kollektion. In «Baywatch»-Manier rannte Pocher bei der Inszenierung auf ein am Boden liegendes Model zu und eilte zur Hilfe. Ganz am Ende sah das Publikum den Komiker auch noch etwas bedeckter: Zum Abschluss der Modenschau kam Pocher mit buntem Hemd und weißen Shorts auf den Laufsteg.

Gitta Saxx geht ihren eigenen Jakobsweg - in Österreich

BERLIN (dpa) - Gitta Saxx (54), Model und Autorin, will allein wandern gehen - auf ihrem eigenen Jakobsweg. Das sagte sie diese Woche am Rande der Berliner Modewoche: «Ich mache in zwei Wochen Urlaub in Österreich, wo ich viele Jahre gelebt habe.



Ich liebe die wunderschöne Natur da und gehe wandern. Es soll eine Entdeckungstour werden, mein persönlicher Jakobsweg.» Ziele seien unter anderem der Untersberg bei Salzberg und der Mondsee. Eine Begleitung habe sie nicht: «Das Alleinsein brauche ich ab und an. Bei mir ist immer so viel Action, da nehme ich mir oft eine Auszeit nur für mich.» Sollte ihr auf der Wanderung ihr Traummann begegnen, werde sie ihn aber nicht links liegen lassen, so das Model. «Ich bin schon ein paar Jahre Single, glaube aber an die Liebe des Lebens. Und vielleicht werde ich ja überrascht.» Saxx arbeitet als Model, Fotografin, Buchautorin und DJane. Im Jahr 2000 wählten «Playboy»-Leser sie zum «Playmate des Jahrhunderts».

Ex-«GZSZ»-Schauspielerin Sila Sahin zum zweiten Mal Mutter

BERLIN (dpa) - Die Moderatorin und Fernsehschauspielerin Sila Sahin (33) hat zusammen mit ihrem Mann, Fußball-Profi Samuel Radlinger (26), das zweite Kind bekommen.



«Hey hier sind wir! Endlich zu viert und total happy» schrieb sie am Dienstag auf Instagram. Dazu postete die ehemalige Darstellerin der TV-Serie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (GZSZ) ein Foto, auf dem eine Babyhand mit einem Geburtsarmband zu sehen ist. Dieses zeigt das Datum 26. Juni 2019 - und dass es ein Junge ist. Das Paar hat bereits ein gemeinsames Kind: Sohn Elija wurde im Juli 2018 geboren.

Polizist sorgt für 60.000 Bienen über den Dächern von Köln

KÖLN (dpa) - Trotz einer Bienengiftallergie betreut der Polizist Mark Oliver Lindenberg auf dem Dach des Kölner Polizeipräsidiums rund 60.000 Bienen.



«Mich stechen die nicht. Sie vertrauen mir», sagte der Hobby-Imker am Mittwoch, als er seine zwei Bienenvölker in Köln präsentierte. Bereits seit drei Jahren leben die Tiere in rund 20 Meter Höhe bei der Polizei. Für den Eigenbedarf des Präsidiums ist der Honig allerdings nicht gedacht - denn er wird den Bienen in den Naturwaben wieder zur Verfügung gestellt. Man wolle mit dem Bienenstock ein Zeichen für den Umweltschutz setzen, sagte Polizeipräsident Uwe Jacob. Durch die Tiere seien täglich 240 Millionen Bestäubungen möglich - zumindest bei genügend vorhandenen Blüten und wärmerem Wetter. «Bei weniger als 10 bis 15 Grad kommen die auch nicht heraus», sagte Lindenberg. «Bienen sind auch nur Menschen.»

Veronica Ferres war für Dreharbeiten in Mexiko

BERLIN (dpa) - Schauspielerin Veronica Ferres (54) ist gerade für Dreharbeiten in Mexiko gewesen. Sie spiele die Hauptrolle in einem ARD-Film, über den sie aber noch nicht sprechen dürfe, sagte Ferres am Rande der Berliner Modewoche.



Die Zeit in Mexiko beschrieb sie als sehr intensiv, aber «auch nicht nur einfach». Der Wert des Lebens in Mexiko sei geringer, als man das hier kenne, auch die Stellung der Frauen sei eine andere. «Das hat mich sehr beschäftigt», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagabend. Ferres hatte auch bei Instagram Bilder ihrer Reise veröffentlicht.

Viele Stars im Trailer für Krimi von «Star Wars»-Regisseur Johnson

LOS ANGELES (dpa) - Daniel Craig, Chris Evans, Christopher Plummer, Jamie Lee Curtis: Mit einem starbesetzten Trailer stimmt der amerikanische Regisseur Rian Johnson («Star Wars: Die letzten Jedi») auf seinen neuen Mord-Thriller «Knives Out» ein.



James-Bond-Darsteller Craig mimt einen Detektiv, der die Ermordung eines Familienpatriarchen (Plummer) an dessen 85. Geburtstag aufklären muss. Auf der Suche nach dem Täter hält er Angehörige und Gäste in dem witzig-spannenden Trailer in einer Villa fest. Er sei ein großer Fan von Agatha-Christie-Romanen und er wolle mit Craig «einen neuen Poirot» schaffen, hatte Johnson im vorigen Jahr sein Projekt beschrieben. Mit dem Privatdetektiv Hercule Poirot dachte sich Christie eine ihrer berühmtesten Romanfiguren aus. Unter den vielen Stars sind auch Toni Collette, Don Johnson und Michael Shannon.

Designerin: Hatte nicht mit so viel Trubel um Doro-Bär-Rock gerechnet

BERLIN (dpa) - Die CSU-Politikerin Dorothee Bär sorgte neulich mit einem hautengen glänzenden Rock und pinkem Top für Gesprächsstoff - von der Aufregung um das Outfit der Staatsministerin für Digitalisierung bei der Bundeskanzlerin war auch die Designerin Marina Hoermanseder (33) überrascht.



«Ich glaub, ich hab nicht mit ganz so viel Trubel gerechnet, aber ich hab mich sehr gefreut. Wir hatten beide nicht unbedingt damit gerechnet, wieviel Wind so ein Outfit machen kann», sagte Hoermanseder der Deutschen Presse-Agentur.