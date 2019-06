Leute kompakt

Ex-«Bunte»-Chefin Riekel will in den Münchner Stadtrat

MÜNCHEN (dpa) - Vom Boulevard ins Rathaus: Die ehemalige «Bunte»-Chefin Patricia Riekel will in den Münchner Stadtrat.



Sie werde im kommenden Jahr bei der Kommunalwahl kandidieren, «weil ich seit 50 Jahren in München lebe», sagte sie im Interview der Deutschen Presse-Agentur kurz vor ihrem 70. Geburtstag. «Meine Themen sind die Wohnungsnot und die Mieten, aber auch der öffentliche Raum. Es werden viele neue Viertel geplant, denen aber die Leichtigkeit, der Charme und der italienische Flair fehlt, also all das, was das alte München ausmacht.» Riekel ist FDP-Ortsvorsitzende in ihrem Stadtteil Bogenhausen. «Der Ruhestand als solcher ist noch nicht eingetreten», sagte Riekel.

Spaniens Fußballstar Sergio Ramos hat geheiratet

SEVILLA (dpa) - Der spanische Fußball-Star Sergio Ramos von Real Madrid hat seine langjährige Lebenspartnerin Pilar Rubio geheiratet.



Der 33-jährige Clubkollege des deutschen Nationalspielers Toni Kroos und die acht Jahre ältere TV-Moderatorin und Schauspielerin gaben sich am Samstag in der Kathedrale von Sevilla im Süden Spaniens das Ja-Wort. Unter den Gästen waren sehr viele Prominente, darunter der britische Fußball-Star David Beckham und Ehefrau Victoria, die von den Hunderten Schaulustigen bei ihrer Ankunft bejubelt wurden. Medienvertreter und TV-Kameras mussten draußen bleiben, so dass es zunächst keine Bilder von der kirchlichen Zeremonie gab.

Dahlmeier gewinnt beim Extrem-Berglauf: «Immer noch Muskelkater»

GRAINAU (dpa) - Auch nach ihrem Karriereende reicht es bei Ex-Biathletin Laura Dahlmeier noch für sportliche Höchstleistungen.



Die Doppel-Olympiasiegerin gewann am Samstag beim Extrem-Berglauf Zugspitz Ultratrail über die kürzere 38,7-Kilometer-Distanz das Frauenrennen. Für die sehr anspruchsvolle Strecke mit rund 2000 Höhenmetern von Mittenwald nach Grainau benötigte die 25-Jährige 4:15:38 Stunden und hatte in ihrer Heimat knapp 15 Minuten Vorsprung auf die Zweitplatzierte. «Ich habe immer noch Muskelkater in den Beinen von gestern», schrieb die siebenmalige Weltmeisterin Dahlmeier am Sonntagmittag bei Instagram.

Dänische Königin Margrethe II. würdigt Nationalflagge

TALLINN (dpa) - Königin Margrethe II. hat zum 800-Jahr-Jubiläum der dänischen Flagge die Bedeutung des Nationalsymbols gewürdigt.



«Die Flagge ist etwas, das uns äußerst wichtig und wirklich sehr lieb ist, jedenfalls mir», sagte die Monarchin in einem am Samstagabend ausgestrahlten Interview im estnischen Fernsehen. «Es berührt mich sehr, dass wir 800 Jahre Dannebrog in Tallinn feiern können, wo er seinen Anfang genommen haben soll.» Margrethe II. war am Samstag nach Tallinn gereist. Dort soll der Legende nach die dänische Nationalfahne am 15. Juni 1219 bei der Schlacht von Lyndanisse - dem heutigen Tallinn - vom Himmel gefallen sein, als die dänischen Truppen gegen heidnische Esten kämpften.

Harzer neuer Träger des Iffland-Rings - Feierliche Übergabe in Wien

WIEN (dpa) - Der Schauspieler Jens Harzer ist neuer Träger des prestigeträchtigen Iffland-Rings.



Die Auszeichnung, die dem «Würdigsten» unter den Schauspielern im deutschsprachigen Raum gilt, wurde Harzer am Sonntag im Wiener Burgtheater von Österreichs Kulturminister Alexander Schallenberg überreicht. Der 47-jährige Harzer ist Ensemble-Mitglied beim Hamburger Thalia Theater und auf vielen Bühnen in Deutschland und Österreich aufgetreten. Der im Februar gestorbene Schweizer Schauspieler Bruno Ganz hatte den Ring testamentarisch Harzer zugesprochen.

Michael Schanze: «Glücksgefühl, abgrundtief böse zu sein»

BERLIN (dpa) - Nach Jahren im Unterhaltungsfernsehen und vielen Shows mit Kindern hat Michael Schanze (72) später in seiner Karriere das «ernsthafte Fach» für sich entdeckt - und lieben gelernt.



«Ich hatte fast ein Glücksgefühl, abgrundtief böse zu sein», sagte er dem Berliner «Tagesspiegel» über eine Rolle als Betrüger in einem Theaterstück. «Zum ersten Mal hab ich nicht den himmelblauen, rosaroten «nice boy next door» gegeben.» Schanze wurde im deutschen Fernsehen vor allem mit der Kinder-Quizshow «1, 2 oder 3» bekannt. Später folgten weitere Unterhaltungsshows für Kinder und auch für Erwachsene, so die Spielshow «Flitterabend».

Netanjahus Ehefrau wegen Missbrauchs von Staatsgeldern verurteilt

JERUSALEM (dpa) - Sara Netanjahu, Ehefrau des israelischen Ministerpräsidenten, ist wegen Missbrauchs von Staatsgeldern verurteilt worden.



Wegen der Bestellung von Luxus-Essen muss die 60-Jährige knapp 14.000 Euro an den Staat zahlen, wie ein Jerusalemer Gericht am Sonntag entschied. Das Gericht billigte eine Einigung Netanjahus mit der Staatsanwaltschaft. Laut einer angepassten Anklage hatte sie vorsätzlich die Unwissenheit des Büros ihres Mannes ausgenutzt. Sara Netanjahu stand ursprünglich wegen Betrugs und Untreue vor Gericht. Der 60-Jährigen wurde vorgeworfen, zwischen 2010 und 2013 mit einem Mitarbeiter in Edelrestaurants Hunderte Mahlzeiten bestellt zu haben, obwohl die Familie eine Köchin beschäftigte.

Papst im Erdbebengebiet: Versprechen drohen vergessen zu werden

CAMERINO (dpa) - Papst Franziskus hat bei einem Besuch im italienischen Erdbebengebiet den Wiederaufbau angemahnt.



«Es sind fast drei Jahre vergangen und es besteht die Gefahr, dass die Aufmerksamkeit nach der ersten emotionalen und medialen Anteilnahme abnimmt und die Versprechen in Vergessenheit geraten», sagte das katholische Kirchenoberhaupt am Sonntag in Camerino in den Marken. Dadurch nehme die Frustration bei denen zu, die mit ansehen müssten, wie immer mehr Menschen die betroffenen Gebiete verlassen. Camerino wurde wie viele andere Gemeinden und Städte in der Umgebung 2016 und 2017 von mehreren Erdbeben erschüttert. Der Wiederaufbau geht nur schleppend voran.

Hochzeitstag bei den Hummels: Entspannung im Pool-Outfit

MÜNCHEN (dpa) - Die angeblich bevorstehende Rückkehr von Mats Hummels zu Borussia Dortmund sorgt für Schlagzeilen.



Und was macht da der ehemalige Fußball-Nationalspieler? Hummels postete am Samstag bei Instagram ein Foto von sich und seiner Frau Cathy im Pool-Outfit anlässlich ihres vierten Hochzeitstags. «Wenn sie will, dass man am Hochzeitstag vorzeigbar aussieht», schrieb der Noch-Verteidiger des Bundesligisten FC Bayern München, während seine Frau Hand an seine Frisur legte. Hummels hat seine Cathy am 15. Juni 2015 in München geheiratet.

Gottschalk nennt «Wetten, dass..?»-Spezial «Nostalgie-Veranstaltung»

OSNABRÜCK (dpa) - Thomas Gottschalk (69) blickt nüchtern auf die für kommendes Jahr geplante Spezialausgabe von «Wetten, dass..?», die anlässlich seines 70. Geburtstages ausgestrahlt werden soll.



«Es ist eine Nostalgie-Veranstaltung, als ob Marcel Reich-Ranicki von den Toten aufersteht und noch mal das «Literarische Quartett» machte», sagte der TV-Moderator der «Neuen Osnabrücker Zeitung». Es gehe dabei «um wohlige Erinnerungen an vergangene Zeiten», sei aber nichts, was in die Zukunft gerichtet ist. «Ich habe in einer Zeit Fernsehen gemacht, in der die Weltstars noch Weltstars waren und zudem den Arsch hochbekommen haben, um in einer Halle in Friedrichshafen auf ihr Werk aufmerksam zu machen», erzählte er dem Blatt. «Heute twittern sie oder machen sich auf Instagram bemerkbar.»

Düsseldorfer Helmut-Käutner-Preis für Regisseurin Caroline Link

DÜSSELDORF (dpa) - Die Regisseurin Caroline Link wird für ihr filmisches Werk mit dem Helmut-Käutner-Preis der Stadt Düsseldorf ausgezeichnet.



Mit Filmen wie «Jenseits der Stille» (1996), dem Oscar-Erfolg «Nirgendwo in Afrika» (2001) oder ihrem jüngsten Publikumserfolg «Der Junge muss an die frische Luft» gelinge es Link immer wieder, «emotional tiefgründige Themen einfühlsam einem breiten Publikum nahezubringen», begründete die Jury am Samstag ihre Wahl. Mit ihrer sensiblen Schauspielerführung sporne Link sowohl namhafte Darsteller als auch immer wieder junge Talente zu Höchstleistungen an.

Künftiger Intendant Pollesch: «Es kann nichts Schlimmes passieren»

BERLIN (dpa) - Der künftige Intendant der Berliner Volksbühne, René Pollesch, hat keine Angst vor seiner neuen Aufgabe.



«Es kann nichts Schlimmes passieren», sagte er der «Süddeutschen Zeitung» (Samstag). «Wir glauben fest daran, dass wir unsere Arbeitspraxis auf die Volksbühne als ganzes Haus übertragen können. Sonst würden wir das nicht machen.» Am Mittwoch war bekannt geworden, dass Pollesch die Volksbühne von der Spielzeit 2021/2022 an leiten soll. Er folgt auf den glücklosen Chris Dercon, der viel Gegenwind aus der Kulturszene erfuhr und den Posten nach weniger als einem Jahr wieder räumte.

Bademantel von Marilyn Monroe für knapp 29.000 Dollar versteigert

LOS ANGELES (dpa) - Zahlreiche Andenken an die Hollywood-Ikone Marilyn Monroe (1926-1962) sind bei einer Auktion in Los Angeles versteigert worden.



Unter anderem brachte ein mit Strass besetzter Bademantel, den Monroe 1953 in der Hit-Komödie «Wie angelt man sich einen Millionär?» trug, 28.800 Dollar (etwa 26.000 Euro) ein, wie das Auktionshaus Julien's Auctions in der Nacht zum Samstag mitteilte. Außerdem kamen Schmuckstücke, Fotos und Drehbücher der Schauspielerin unter den Hammer. Auch Erinnerungsstücke an andere Stars wurden bei der Auktion versteigert. Teuerstes Stück war ein Motorrad von Schauspieler Marlon Brando, das 179.200 Dollar einbrachte.

Spitzenfrauen der Grünen klären ihr Outfit per SMS

ERFURT (dpa) - «Was ziehe ich heute an?» - Bei den Spitzenfrauen der Grünen wird diese Frage per SMS geklärt, wie Parteichefin Annalena Baerbock am Samstag auf einer Delegiertenversammlung der Thüringer Grünen in Erfurt sagte.



Sie stimme sich mit Bundestagsfraktionschefin Katrin Göring-Eckardt inzwischen ab, um bei öffentlichen Auftritten nicht zu ähnlich angezogen zu sein. Ihr ähnliches Outfit sei in den vergangenen Wochen immer wieder thematisiert worden. Beim gemeinsamen Auftritt der beiden Spitzenfrauen bei den Thüringer Grünen klappte die Absprache: Baerbock trug eine weiße Sommerbluse, Göring-Eckardt einen auberginefarbenen Blouson.

Amanda Knox in Italien: «Meine Unschuld hat mich nicht gerettet»

MODENA (dpa) - Bei einem emotionalen Auftritt in Italien hat die US-Amerikanerin Amanda Knox ihre Version des Mordes an einer britischen Austauschstudentin vor zwölf Jahren verteidigt.



«Ich war unschuldig. Aber der Rest der Welt hatte entschieden, dass ich schuldig war», sagte die 31-Jährige am Samstag sichtlich bewegt bei einem Kongress in Modena. «Meine Unschuld hat mich nicht gerettet.» Knox war erstmals nach einem jahrelangen Justizdrama nach Italien zurückgekehrt. Dort saß sie fast vier Jahre im Gefängnis. 2009 war sie wegen des Mordes an Meredith Kercher zu einer langen Haftstrafe verurteilt, 2015 aber endgültig vom Vorwurf des Mordes freigesprochen worden.

Nowitzki zu Amerika-Skeptikern: An Politik vorbeischauen

DALLAS (dpa) - Der frühere Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat deutschen Amerika-Skeptikern zu eigenen Erfahrungen in den USA geraten.



«Am besten schaut man ein bisschen an der Politik vorbei. Nicht nur Nachrichten sehen, sondern selber die Reise machen, sich eine eigene Meinung bilden», sagte der 40-Jährige dem «Tagesspiegel» (Samstag). «Das Land hat so viel zu bieten.» Nach seinem Karriereende bei den Dallas Mavericks aus der nordamerikanischen Profiliga NBA im April will auch Nowitzki mit seiner Familie nun viel reisen.

Pascal Hens gewinnt «Let's Dance»

KÖLN (dpa) - Ex-Handballer Pascal Hens (39) hat die RTL-Show «Let's Dance» gewonnen. Im Finale der zwölften Staffel am Freitagabend setzte er sich mit seinen drei Tänzen gegen die Konkurrenz durch.



Sängerin Ella Endlich (34) wurde Zweite. Der gehörlose Schauspieler und Kampfkunst-Meister Benjamin Piwko (39) landete nach emotionalen Auftritten auf dem dritten Platz. Es war das erste Mal, dass ein gehörloser Tänzer an der Show teilnahm. Für die Tanzpartnerin von Staffelsieger Hens, Profitänzerin Ekaterina Leonova (32), war es bereits der dritte Triumph in Folge.