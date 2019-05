Leute kompakt

Grit Boettcher wird Pastorin auf dem «Traumschiff»

BERLIN (dpa) - Schauspielerin Grit Boettcher heuert auf dem ZDF-«Traumschiff» an. Die 80-Jährige ist in zwei Folgen des «Traumschiff»-Ablegers «Kreuzfahrt ins Glück» an der Seite des neuen Kapitäns Florian Silbereisen als Pastorin zu sehen.



Die Episoden werden nach ZDF-Angaben am zweiten Weihnachts- und am Neujahrstag direkt im Anschluss an die «Traumschiff»-Folgen zu sehen sein. «Ich hatte sofort ein gutes Gefühl: Florian und ich gemeinsam. Er als junger Kapitän und ich als alte Pastorin, das passt», sagte Boettcher der «Bild»-Zeitung (Freitagsausgabe).

Solange Knowles gibt einziges Deutschland-Konzert in Hamburg

HAMBURG (dpa) - Die amerikanische Sängerin Solange Knowles (32) gibt am 17. September ihr einziges Deutschland-Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie.



Das kündigte die jüngere Schwester von Beyoncé auf Twitter an. Zunächst hatte sie Erfolge als Backgroundtänzerin und Schauspielerin gefeiert und Songs für Destiny's Child, Kelly Rowland und ihre Schwester Beyoncé geschrieben, bevor sie 2002 ihr Debütalbum «Solo Star» veröffentlichte. Mit ihrem dritten Studioalbum «A Seat At The Table» gewann Solange Knowles einen Grammy-Award für die Single-Auskopplung «Cranes In The Sky» in der Kategorie «Best R&B Performance».

Konstantin Wecker: Neue Tour ist vor allem für ihn selbst

MÜNCHEN (dpa) - Liedermacher Konstantin Wecker tritt bei seiner neuen Tour «Weltenbrand» erstmals mit dem Kammerorchester der Bayerischen Philharmonie auf.



«Es ist mein Wunschprojekt, das ich jetzt versuchen muss zu finanzieren», sagte der Komponist, der am Samstag 72 Jahre alt wird, der Münchner «Abendzeitung» (Freitag). «Ich möchte in Orchesterklängen baden.» Zum Tourstart hat Wecker für sein Publikum eine klare Botschaft: «Das hier ist erst einmal für mich! Wenn es Euch auch gefällt, freut es mich sehr!»

Ein «Star Wars»-Imperium an der Ostseeküste

DASSOW (dpa) - Eine spacige Alternative zum Strand erwartet Urlauber ab diesem Sommer an der mecklenburgischen Ostseeküste: Der Rechtsanwalt und bekennende «Star Wars»-Fan Marc Langrock (49) hat in Dassow nahe Lübeck ein 1.300 Quadratmeter großes Museum zu der Kultfilm-Serie aufgebaut.



Der Besucher wandelt durch 29 professionell nachgebaute Set-Szenen und begegnet dabei den überraschend lebensecht wirkenden Filmfiguren von Luke Skywalker bis Chewbacca und Meister Yoda. Für sein «Outpost One»-Museum hat Langrock Exponate zusammengetragen, die größtenteils von Fans in aller Welt gebaut wurden.

Sternenkrieger-Stars feiern Disneylands neue «Star Wars»-Attraktion

LOS ANGELES (dpa) - «Star Wars»-Schöpfer George Lucas (75) und Darsteller wie Harrison Ford (76) und Mark Hamill (67) haben die neue Disneyland-Attraktion «Star Wars: Galaxy's Edge» im kalifornischen Anaheim eingeweiht. Die riesige Erweiterung des Freizeitparkes als Hommage an die «Star Wars»-Saga sollte am Freitag erstmals für Besucher zugänglich sein. Zu den größten Attraktionen zählt der Nachbau des Raumschiffes Millennium Falke. In einem Simulator können Besucher im Cockpit auf Abenteuerfahrt gehen.

Adel Tawil als Vater: Leben hat jetzt einen anderen Sinn

BERLIN (dpa) - Popsänger Adel Tawil (40) gefällt seine neue Rolle als Vater. «Das Leben hat jetzt für mich einen anderen Drive bekommen, auch einen anderen Sinn», sagte er der Musikzeitschrift «Schall».



«Vatersein heißt jetzt, ein bisschen mehr Demut und Ehrfurcht vor dem Leben, vor der Welt zu haben.» Er habe sich schon immer Gedanken gemacht über Klima und Politik. Doch jetzt habe alles eine andere Dimension. «Wenn ich die Aktionen der Friday-for-Future-Kids sehe, denke ich auch an mein Kind, sehe, mit welchen Problemen es aufwachsen muss», so der Musiker.

Sylvester Stallone schlägt in «Rambo»-Trailer zu

LOS ANGELES (dpa) - Knallhart und rachsüchtig schlägt die Action-Ikone Sylvester Stallone in dem ersten Trailer für «Rambo: Last Blood» zu.



Vier Monate vor dem Kinostart der fünften «Rambo»-Folge haben die Produzenten am Donnerstag den eineinhalbminütigen Teaser ins Netz gestellt. Darin metzelt der ergraute Vietnamkriegsveteran John Rambo seine Gegner mit Messern, Gewehren und Pfeil und Bogen nieder. «Der Tod wird kommen und sie können nichts dagegen tun», warnt Rambo mit knorriger Stimme seine Gegner. Er nimmt es in Mexiko mit einem mörderischen Kartell auf, als die Tochter einer Bekannten entführt wird.

«We're Going to Ibiza» - Tausende feiern mit Vengaboys in Wien

WIEN (dpa) - Die Vengaboys haben bei einer großen Demonstration in Wien Tausenden Menschen mit ihrem 20 Jahre alten Hit «We're Going to Ibiza!» eingeheizt.



Der Song der niederländischen Band ist zur inoffiziellen Hymne der Regierungskrise in Österreich geworden, die mit der Veröffentlichung des Skandal-Videos von 2017, heimlich aufgenommen auf der spanischen Insel, ausgelöst wurde. Laut Polizei nahmen am Donnerstag rund 6.000 Teilnehmer an der Demo in der Wiener Innenstadt samt Auftritt der Band teil, die Veranstalter sprachen von deutlich mehr Besuchern.

«Tatort»-Darsteller Gubser fiel der Abschied schwer

ZÜRICH (dpa) - Schauspieler Stefan Gubser ist der Abschied vom Schweizer «Tatort» schwer gefallen.



«Ich muss dazu sagen, dieser Kommissar war tatsächlich eine Traumrolle, ich habe als Kind schon davon geträumt, einmal einen Kommissar zu spielen», sagte der 61-Jährige der «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ, Freitag). «Als ich mit der Tatsache konfrontiert wurde, dass wir in Luzern aufhören werden, bin ich zunächst in ein großes Loch gefallen.» Im Herbst spielt Gubser den «Tatort»-Kommissar Reto Flückiger zum letzten Mal.

Harald Schmidt schließt Rückkehr als TV-Moderator aus

STUTTGART (dpa) - Fünf Jahre nach dem Ende seiner Late-Night-Show schließt Harald Schmidt (61) eine Rückkehr als Moderator ins Fernsehen komplett aus.



«Es langweilt mich und das Fernsehen ist für mich ein Medium der Vergangenheit», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. «Ich habe überhaupt nicht mehr das Bewusstsein, irgendetwas übers Fernsehen transportieren zu müssen. Heute ist ja jeder sein eigener Sender» - mit dem Handy sei man weltweit rund um die Uhr auf Sendung. Gerade bereitet sich der ausgebildete Schauspieler in Stuttgart auf eine Sprechrolle in der Richard-Strauss-Oper «Ariadne auf Naxos» vor.

Yoko Ono überraschend in Leipziger Museum

LEIPZIG (dpa) - Die japanisch-amerikanische Künstlerin Yoko Ono hat dem Museum der bildenden Künste in Leipzig am Mittwoch einen Überraschungsbesuch abgestattet.



Die Witwe des Beatles-Sängers John Lennon, der 1980 erschossen wurde, kam gegen Mittag im Museum an und besichtigte etwa anderthalb Stunden die Ausstellung «Yoko Ono - Peace is Power», wie eine Museumssprecherin mitteilte. Derzeit sind in Leipzig etwa 70 Arbeiten und Werkreihen der Konzeptkünstlerin auf 3700 Quadratmetern zu sehen. Ono wollte die Schau als Privatperson besuchen, ohne großen Rummel, wie die Sprecherin sagte.

Leben von Pop-Star Boy George wird verfilmt

LOS ANGELES (dpa) - Nach Freddie Mercury in «Bohemian Rhapsody» und Elton John in «Rocketman» ist nun Boy George (57) dran: Das schillernde Leben des britischen Popstars soll auf die Leinwand kommen.



Das Studio MGM hat den Filmemacher Sacha Gervasi («Anvil!», «Hitchcock») mit dem Drehbuch und der Regie beauftragt, wie die US-Branchenblätter «Variety» und «Deadline.com» am Mittwoch berichteten. Der noch titellose Film soll unter anderem das Heranwachsen des Sängers in einer irischen Arbeiterfamilie und seine bewegte Karriere beleuchten.