Leute kompakt

Joko und Klaas nutzen beste Sendezeit für Menschen mit Message

BERLIN (dpa) - Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben sozialen Anliegen zur Primetime bei ProSieben Gehör verschafft.



Die Entertainer nutzten am Mittwochabend ihre gewonnenen 15 Fernsehminuten, um die Themen Seenotrettung, Rechtsextremismus und Obdachlosigkeit einer breiten Masse näherzubringen. Der Sender entschied sich entgegen seiner Ankündigung, die Sendung sei nur einmalig zu sehen, die Viertelstunde auch im Nachhinein abrufbar zu machen. Der ganzen Aktion war am Dienstag die neue Spielshow «Joko & Klaas gegen ProSieben» vorangegangen, bei der die zwei Entertainer gegen Mitarbeiter ihres Arbeitgebers gesiegt hatten und deshalb 15 Minuten Live-Sendezeit zugesprochen bekamen, in denen sie machen durften, was sie wollten.

Harald Schmidt schließt Rückkehr als TV-Moderator aus

STUTTGART (dpa) - Fünf Jahre nach dem Ende seiner Late-Night-Show schließt Harald Schmidt (61) eine Rückkehr als Moderator ins Fernsehen komplett aus.



«Es langweilt mich und das Fernsehen ist für mich ein Medium der Vergangenheit», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. «Ich habe überhaupt nicht mehr das Bewusstsein, irgendetwas übers Fernsehen transportieren zu müssen. Heute ist ja jeder sein eigener Sender» - mit dem Handy sei man weltweit rund um die Uhr auf Sendung. Gerade bereitet sich der ausgebildete Schauspieler in Stuttgart auf eine Sprechrolle in der Richard-Strauss-Oper «Ariadne auf Naxos» vor.

Astronaut Duke: Verschwörungstheorien über Mondlandung absurd

SPEYER (dpa) - Rund 50 Jahre nach der ersten Mondlandung im Jahr 1969 hat der damalige Verbindungsmann der Astronauten im Nasa-Kontrollzentrum, Charles Duke, Verschwörungstheorien als absurd bezeichnet.



Wenn man die Mondlandung gefälscht hätte, hätte man das ein Mal gemacht - aber nicht mehrmals, sagte der 83-jährige Astronaut am Mittwoch in Speyer. Er war 1972 mit der Apollo 16 selbst auf dem Mond gelandet. Sogar der langjährige Rivale der USA bei der Eroberung des Weltalls, die Sowjetunion, zweifele nicht an den Missionen. «Unsere russischen Freunde haben unsere Flüge genau verfolgt», sagte Duke bei einem Besuch im Technik-Museum Speyer (Rheinland-Pfalz).

Neuseelands Premierministerin erntet Spott wegen Broschüre

WELLINGTON (dpa) - Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern hat sich mit dem Titelbild der Broschüre zum neuen Staatshaushalt eine Menge Spott eingehandelt.



Das Foto zeigt eine lachende Frau mit einem nicht weniger glücklich aussehenden Mädchen auf dem Rücken. Pünktlich zur Veröffentlichung am Donnerstag kam heraus, dass es sich bei der Frau um ein alleinerziehendes Fotomodell namens Vicky Freeman handelt, das vor einigen Monaten mit seiner Tochter nach Australien ausgewandert war. Grund: Die 40-Jährige konnte sich das Leben in Neuseeland nicht mehr leisten.

Yoko Ono überraschend in Leipziger Museum

LEIPZIG (dpa) - Die japanisch-amerikanische Künstlerin Yoko Ono hat dem Museum der bildenden Künste in Leipzig am Mittwoch einen Überraschungsbesuch abgestattet.



Die Witwe des Beatles-Sängers John Lennon, der 1980 erschossen wurde, kam gegen Mittag im Museum an und besichtigte etwa anderthalb Stunden die Ausstellung «Yoko Ono - Peace is Power», wie eine Museumssprecherin mitteilte. Derzeit sind in Leipzig etwa 70 Arbeiten und Werkreihen der Konzeptkünstlerin auf 3.700 Quadratmetern zu sehen. Ono wollte die Schau als Privatperson besuchen, ohne großen Rummel, wie die Sprecherin sagte.

Anja Kampmann neue Stadtschreiberin von Bergen-Enkheim

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Autorin Anja Kampmann wird nächste Stadtschreiberin von Bergen-Enkheim und erhält ein Preisgeld von 20.000 Euro. Sie löse in dem Amt den Leipziger Clemens Meyer ab, wie die Stadt Frankfurt am Main am Mittwoch mitteilte.



Im Stadtteil Bergen-Enkheim sei vor mehr als 45 Jahren das symbolische Amt des Stadtschreibers erfunden worden, das es mittlerweile in zahlreichen Städten Deutschlands gebe. Zu Kampmanns Vorgängern gehören Robert Gernhardt und Herta Müller. Anja Kampmann wurde 1983 in Hamburg geboren. Im vergangenen Jahr erschien ihr Debütroman «Wie hoch die Wasser steigen» (Hanser).

Zehnjähriger bekommt Medaille für Rettung seiner kleinen Schwester

NÜRNBERG/MÜNCHEN (dpa) - Für die Rettung seiner zweijährigen Schwester aus einem brennenden Auto ist der zehnjährige Kenan Büyükhan aus Nürnberg mit der Rettungsmedaille des Freistaats Bayern ausgezeichnet worden.



Der Junge erhielt sie am Mittwoch von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in der Münchner Residenz. Ende März hatte Kenan mit seiner Schwester alleine im Auto der Mutter gewartet. Plötzlich bemerkte er starken Rauch am Auto, stieg aus und sah, dass ein Hinterreifen brannte. Er schnallte seine Schwester aus dem Kindersitz ab und brachte sie ins Freie. Der Wagen brannte völlig aus.

Bandscheibenvorfall zwingt Kronprinz Frederik zu Laufabsage

KOPENHAGEN (dpa) - Dänemarks Kronprinz Frederik kann wegen eines erneuten Bandscheibenvorfalls bei dem von ihm initiierten Royal Run nicht über die Langstrecke an den Start gehen.



Würde der 51-Jährige mit den körperlichen Beschwerden bei dem Lauf in Kopenhagen die Zehn-Kilometer-Distanz angehen, drohe ihm, dass sich sein Zustand verschlechtere, teilte das dänische Königshaus mit. Beim Familienlauf über eine Meile in Aarhus werde er aber dabei sein, bei anderen Läufen zumindest zuschauen. Geplant war ursprünglich, dass der Prinz morgens erst die Meile in Aarhus und später dann die zehn Kilometer in der Hauptstadt läuft.

Alexa Feser fühlt sich in Berlin nicht immer wohl

BERLIN (dpa) - Die Sängerin Alexa Feser (39) fühlt sich in Berlin nicht immer wohl. «Es gibt Momente, in denen ich das alles verabscheue, in denen mir alles zu dreckig ist, zu laut», sagte die gebürtige Wiesbadenerin der Musikzeitschrift «Schall».



«Berlin will von Zeit zu Zeit zu viel von einem.» Man könne in der Stadt auch sehr einsam sein. «Es gibt ganz sicher viele Menschen, die hier verloren gegangen sind», sagte die Musikerin («Gold von Morgen»). Feser lebt seit einigen Jahren in Berlin und zog bisher für jedes Album innerhalb der Stadt um. Aber wegen der angespannten Lage auf dem Immobilienmarkt sei das inzwischen kaum mehr möglich, sagte Feser.

Leben von Pop-Star Boy George wird verfilmt

LOS ANGELES (dpa) - Nach Freddie Mercury in «Bohemian Rhapsody» und Elton John in «Rocketman» ist nun Boy George (57) dran: Das schillernde Leben des britischen Popstars soll auf die Leinwand kommen.



Das Studio MGM hat den Filmemacher Sacha Gervasi («Anvil!», «Hitchcock») mit dem Drehbuch und der Regie beauftragt, wie die US-Branchenblätter «Variety» und «Deadline.com» am Mittwoch berichteten. Der noch titellose Film soll unter anderem das Heranwachsen des Sängers in einer irischen Arbeiterfamilie und seine bewegte Karriere beleuchten.

Vor Bayreuth-Debüt: Norwegische Sopranistin Davidsen sehr aufgeregt

BERLIN (dpa) - Lise Davidsen (32), die bei den Bayreuther Festspielen in diesem Jahr die Rolle der Elisabeth in der «Tannhäuser»-Neuinszenierung übernimmt, träumte als Jugendliche davon, selber Lieder zu schreiben und zu singen.



Sie habe dann aber zunächst eine Ausbildung zur Mezzosopranistin durchlaufen und sei erst bei ihrem Masterstudium in Kopenhagen in die Sopran-Lage gewechselt, sagte die Norwegerin dem Magazin «Oper!» (Juni-Ausgabe). Obwohl sie die «Hallen»-Arie der Elisabeth schon oft gesungen habe, sei sie beim Vorsingen in dem von Richard Wagner selbst entworfenen Festspielhaus sehr aufgeregt gewesen.

Ashton Kutcher sagt in Mordprozess gegen «Hollywood Ripper» aus

LOS ANGELES (dpa) - Der amerikanische Schauspieler Ashton Kutcher (41, «Jobs», «Two and a Half Men») ist am Mittwoch in einem Prozess gegen einen mutmaßlichen Serienmörder in den Zeugenstand getreten.



Vor Gericht in Los Angeles schilderte Kutcher, wie er im Februar 2001 eine Bekannte zu einer Verabredung abholen wollte, aber vergeblich an die Tür der 22-jährigen Ashley Ellerin klopfte. Er sei spät dran gewesen und habe sich gedacht, dass sie ohne ihn ausgegangen sei, sagte Kutcher, wie die «Los Angeles Times» berichtete. Ellerin wurde am nächsten Morgen von ihrer Hausmitbewohnerin erstochen aufgefunden.

Letzter «Gorilla im Nebel» von Forscherin Fossey vermutlich gestorben

KIGALI (dpa) - Der letzte der Gorillas, mit denen die berühmten Primatologin Dian Fossey geforscht hatte, ist wahrscheinlich gestorben.



Da das Weibchen Poppy seit August 2018 nicht mehr gesichtet worden und inzwischen sehr alt sei, gehe man davon aus, dass es nicht mehr lebe, sagte Erika Archibald vom Dian Fossey Gorilla Fund am Mittwoch. Poppy wäre am 1. April 43 Jahre alt geworden. Fossey (1932-1985) und ihre Arbeit mit Berggorillas in Ruanda wurden durch den Film «Gorillas im Nebel» weltberühmt, der 1988 mit Sigourney Weaver in der Hauptrolle erschien und auf dem gleichnamigen Buch von Fossey beruht.

Luxusjacht fällt von Frachtschiff ins Mittelmeer

ROM (dpa) - Die Luxusjacht eines italienischen Milliardärs ist im Mittelmeer von einem Frachtschiff gefallen und untergegangen.



Das Schiff «My Song» sei vergangenes Wochenende auf dem Weg von Palma de Mallorca nach Genua in Italien von einem Containerschiff gefallen, teilte das Logistikunternehmen Peters & May mit. Die fast 40 Meter lange Segeljacht gehörte dem Modeunternehmer Pier Luigi Loro Piana. Eine Sprecherin des Schiffbauers Baltic Yachts bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag den Vorfall, konnte jedoch keine näheren Angaben zum Hergang oder zum Wert des Schiffes machen.

Sprecher: Kit Harington wird in «Wellness Retreat» behandelt

LOS ANGELES (dpa) - «Game of Thrones»-Star Kit Harington (32) wird nach Angaben seines Sprechers in einem «Wellness Retreat» behandelt.



Der britische Schauspieler habe die Pause in seinem Terminkalender nutzen wollen, um an einigen «persönlichen Problemen» zu arbeiten, erklärte sein Sprecher am Dienstag der US-Zeitschrift «People» und anderen US-Medien. Über den Ort der Einrichtung und die Behandlung machte er keine Angaben. Die Nachricht kommt eine gute Woche nach dem Ende der preisgekrönten Fantasy-Saga, in der Harington die Rolle des Jon Schnee spielte. Nach acht Jahren mussten Schauspieler und Fans Abschied vom dem «GoT»-Drama nehmen.

Letzter Weg für Niki Lauda - Fans verabschieden sich

WIEN (dpa) - Hunderte Fans und Freunde haben sich von Motorsport-Legende Niki Lauda verabschiedet. Der geschlossene Sarg des kürzlich gestorbenen Rennfahrers wurde am Mittwoch im Wiener Stephansdom öffentlich aufgebahrt.



Dadurch erhielten die Fans die Möglichkeit, dem in Österreich als «Niki Nazionale» bekannten ehemaligen Sportler und Luftfahrtunternehmer die letzte Ehre zu erweisen. Der Sarg war mit einem Lorbeerkranz und Laudas Helm geschmückt. Zunächst hielt Laudas Familie eine emotionale Andacht, die von einem kleinen Chor emotional untermalt wurde. Ab 8.30 Uhr stand dann das Gedenken der Fans im Mittelpunkt. Zwischenzeitlich bildete sich im verregneten Wien um den Dom herum eine mehr als 200 Meter lange Schlange.

Sterne-Koch verkauft Pommes mit Trüffelsoße in Freibad

WIRSBERG (dpa) - Neben Würstchen und Süßigkeiten gibt's in einem oberfränkischen Freibad nun auch Pommes mit Trüffelsoße: Sterne-Koch Alexander Herrmann - bekannt aus der TV-Sendung «The Taste» - hat den Schwimmbadkiosk in seiner oberfränkischen Heimatgemeinde Wirsberg übernommen.



«Ich kenne das Bad seit meiner Kindheit», wurde der 47-Jährige in einer Mitteilung seines Managements zitiert. Der Kiosk und das Freibad seien eine Herzenssache. Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet. In der renovierten Bude werden neben Currywurst und Wiener Würstchen ab sofort auch Sandwiches, Salate, Eis und Hefeschnecken angeboten. Und für Besucher mit exklusivem Geschmack stehen eben auch Pommes mit Trüffelsoße und Champagner auf der Karte.

Ellen DeGeneres hielt Belästigungen des Stiefvaters vor Mutter geheim

LOS ANGELES (dpa) - US-Moderatorin Ellen DeGeneres (61) hat offen über sexuelle Übergriffe in ihrer Jugend berichtet.



Sie habe die Belästigungen ihres Stiefvaters mehrere Jahre vor ihrer Mutter geheim gehalten, um deren Glück nicht zu zerstören, sagte DeGeneres laut Medienberichten in einer anstehenden Folge der Netflix-Serie «My Next Guest Needs No Introduction» («Mein nächster Gast muss nicht vorgestellt werden»). DeGeneres will mit ihrer Geschichte Mädchen Mut machen, sich zu wehren und über Missbrauch zu sprechen. «Wenn ich Menschen sehe, die vor allem heute darüber sprechen, ärgert es mich, wenn den Opfern nicht geglaubt wird», sagte sie und ergänzte, «wir denken uns nicht einfach Zeug aus.»

«Fast & Furious 8»-Regisseur F. Gary Gray enthüllt Hollywood-Stern

LOS ANGELES (dpa) - «Fast & Furious 8»-Regisseur F. Gary Gray (49) ist am Dienstag mit einer Sternenplakette auf Hollywoods «Walk of Fame» geehrt worden.



Es sei eine «unglaubliche Ehre» einen Stern neben Größen wie Marvin Gaye, Steven Spielberg, Richard Pryor, Ice Cube, Jamie Foxx und Vin Diesel zu haben, sagte der Filmemacher sichtlich gerührt. Als Gastredner zollten Foxx und Diesel dem Regisseur Tribut. Auch Rapper Ice Cube war unter den Gästen. «Wir haben Geschichte geschrieben», dankte Gray dem Musiker mit Blick auf das gemeinsame, erfolgreiche Rap-Biopic «Straight Outta Compton» über Ice Cube, Dr. Dre und Eazy-E. Mit Foxx drehte Gray 2009 das Drama «Gesetz der Rache», mit Diesel den Action-Streifen «Extreme Rage» (2003) und 2017 den achten «Fast & Furious»-Teil.

Schauspielerin Moore denkt im Everest-Basislager an tote Bergsteiger

KATHMANDU (dpa) - US-Schauspielerin Mandy Moore (35, «The Darkest Minds») zeigt sich hingerissen vom Aufstieg zum Mount-Everest-Basiscamp.



«So viel Zauber in diesen Bergen. Sie stehen für Abenteuer in seiner großartigsten Form, in einer ganz eigenen Sprache», schrieb sie bei Instagram zu Fotos, die sie am höchsten Berg der Welt zeigen. Die Schauspielerin spielt seit 2016 in der NBC-Serie «This Is Us» und ist auch als Pop-Sängerin aktiv. Im Basiscamp des höchsten Berges der Welt zu stehen, übersteige ihre wildesten Vorstellungen. Hier spüre man aber auch unweigerlich die Energie all derer, die vorher hier gestanden und ihr Leben am Berg verloren haben. «Respekt, Ehrfurcht, Anerkennung... das überflutete uns, als wir die Gebetsfahnen und gelben, kuppelförmigen Zelte des Basiscamps sahen.»

Swift, Portman und Reynolds werben für «Booksmart»-Komödie

LOS ANGELES (dpa) - Hollywood-Stars machen sich für die neue Mädchen-Komödie «Booksmart» von Erstlings-Regisseurin Olivia Wilde (35) stark.



Sie habe sich lange nicht mehr so für einen Film begeistert, schrieb Oscar-Preisträgerin Natalie Portman auf Instagram und verwies auf die «brillante» Regisseurin Wilde. «Deadpool»-Star Ryan Reynolds empfahl auf Twitter, ins Kino zu «rennen», um den Film zu sehen. Auch Sängerin Taylor Swift und die Schauspielerinnen Bryce Dallas Howard und Mindy Kaling legten sich in sozialen Medien für den Film und sein weibliches Team ins Zeug. Schauspielerin Wilde (35) gibt mit der frechen Komödie ihr Regiedebüt, das Drehbuch wurde von Autorinnen geschrieben.

Emden gibt grünes Licht für Otto-Ampeln

EMDEN (dpa) - Der Komiker Otto Waalkes (70) wird in seiner Heimatstadt Emden bald auf vier Fußgängerampeln zu sehen sein - in seiner typischen Hüpfpose. Der Rat der Stadt Emden hat dafür am Dienstagabend grünes Licht gegeben.



Die Entscheidung fiel einstimmig, wie ein Sprecher der Stadt sagte. «Otto ist ein wichtiger Mann für Emden, er trägt dazu bei, dass viele Touristen nach Emden kommen.» Ursprünglich waren in der ostfriesischen Stadt auch Ottos berühmte Rüsseltiere («Ottifanten») als Ampelmotiv im Gespräch gewesen, sowohl für Rot- als auch für Grünlichtphasen. Die bundesweit geltende Straßenverkehrsordnung sieht allerdings vor, dass Fußgängerampeln bei Rotlicht ein stehendes Männchen zeigen und bei Grünlicht ein schreitendes. Emdens Stadtverwaltung hatte deshalb Bedenken gegen den «Ottifanten» geäußert.

Anklage gegen Ex-Manager der verstorbenen Comic-Legende Stan Lee

LOS ANGELES (dpa) - Sechs Monate nach dem Tod der amerikanischen Comic-Legende Stan Lee muss sich der frühere Manager des Zeichners wegen angeblichen Diebstahls und anderer Vorwürfe vor Gericht verantworten.



Dem 43-jährigen Geschäftsmann Keya Morgan wird neben Diebstahl und Unterschlagung auch Freiheitsentzug und Missbrauch einer älteren Person vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft in Los Angeles am Dienstag mitteilte. Lee war im Alter von 95 Jahren gestorben. Lee schuf mit seinem Marvel-Verlag ab den 1960er Jahren eine ganze Reihe populärer Comicfiguren, darunter «Spider-Man», «Iron Man» und «Hulk», «Thor», «Doctor Strange», «The X-Men» und «Daredevil». Morgan war am Wochenende im US-Staat Arizona festgenommen worden. Ihm droht eine Gefängnisstrafe von bis zu 10 Jahren.

Alan Arkin erhält mit 85 Jahren einen Hollywood-Stern

LOS ANGELES (dpa) - Späte Ehrung in Hollywood: Der 85 Jahre alte Oscar-Preisträger Alan Arkin soll mit einer Sternenplakette auf dem «Walk of Fame» verewigt werden.



Am 7. Juni wird der Schauspieler und Regisseur den Stern auf der berühmten Flaniermeile enthüllen, wie die Verleiher am Dienstag (Ortszeit) mitteilten. Als Gastredner sind Arkins Sohn Matthew und Schauspieler Steve Carell eingeladen. Mit Carell drehte Arkin 2006 das Road-Movie «Little Miss Sunshine» über eine durchgeknallte Familie. Seine skurrile Rolle als sex- und drogenbesessener Großvater brachte dem Charakterdarsteller den Oscar als bester Nebendarsteller ein.