Sprecher: Kit Harington wird in «Wellness Retreat» behandelt

LOS ANGELES (dpa) - «Game of Thrones»-Star Kit Harington (32) wird nach Angaben seines Sprechers in einem «Wellness Retreat» behandelt.



Der britische Schauspieler habe die Pause in seinem Terminkalender nutzen wollen, um an einigen «persönlichen Problemen» zu arbeiten, erklärte sein Sprecher am Dienstag der US-Zeitschrift «People» und anderen US-Medien. Über den Ort der Einrichtung und die Behandlung machte er keine Angaben. Die Nachricht kommt eine gute Woche nach dem Ende der preisgekrönten Fantasy-Saga, in der Harington die Rolle des Jon Schnee spielte. Nach acht Jahren mussten Schauspieler und Fans Abschied vom dem «GoT»-Drama nehmen.

Letzter Weg für Niki Lauda - Fans verabschieden sich

WIEN (dpa) - Hunderte Fans und Freunde haben sich von Motorsport-Legende Niki Lauda verabschiedet.



Der geschlossene Sarg des kürzlich gestorbenen Rennfahrers wurde am Mittwoch im Wiener Stephansdom öffentlich aufgebahrt. Dadurch erhielten die Fans die Möglichkeit, dem in Österreich als «Niki Nazionale» bekannten ehemaligen Sportler und Luftfahrtunternehmer die letzte Ehre zu erweisen. Der Sarg war mit einem Lorbeerkranz und Laudas Helm geschmückt. Zunächst hielt Laudas Familie eine emotionale Andacht, die von einem kleinen Chor emotional untermalt wurde. Ab 8.30 Uhr stand dann das Gedenken der Fans im Mittelpunkt. Zwischenzeitlich bildete sich im verregneten Wien um den Dom herum eine mehr als 200 Meter lange Schlange.

Sterne-Koch verkauft Pommes mit Trüffelsoße in Freibad

WIRSBERG (dpa) - Neben Würstchen und Süßigkeiten gibt's in einem oberfränkischen Freibad nun auch Pommes mit Trüffelsoße: Sterne-Koch Alexander Herrmann - bekannt aus der TV-Sendung «The Taste» - hat den Schwimmbadkiosk in seiner oberfränkischen Heimatgemeinde Wirsberg übernommen.



«Ich kenne das Bad seit meiner Kindheit», wurde der 47-Jährige in einer Mitteilung seines Managements zitiert. Der Kiosk und das Freibad seien eine Herzenssache. Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet. In der renovierten Bude werden neben Currywurst und Wiener Würstchen ab sofort auch Sandwiches, Salate, Eis und Hefeschnecken angeboten. Und für Besucher mit exklusivem Geschmack stehen eben auch Pommes mit Trüffelsoße und Champagner auf der Karte.

Ellen DeGeneres hielt Belästigungen des Stiefvaters vor Mutter geheim

LOS ANGELES (dpa) - US-Moderatorin Ellen DeGeneres (61) hat offen über sexuelle Übergriffe in ihrer Jugend berichtet.



Sie habe die Belästigungen ihres Stiefvaters mehrere Jahre vor ihrer Mutter geheim gehalten, um deren Glück nicht zu zerstören, sagte DeGeneres laut Medienberichten in einer anstehenden Folge der Netflix-Serie «My Next Guest Needs No Introduction» («Mein nächster Gast muss nicht vorgestellt werden»). DeGeneres will mit ihrer Geschichte Mädchen Mut machen, sich zu wehren und über Missbrauch zu sprechen. «Wenn ich Menschen sehe, die vor allem heute darüber sprechen, ärgert es mich, wenn den Opfern nicht geglaubt wird», sagte sie und ergänzte, «wir denken uns nicht einfach Zeug aus».

«Fast & Furious 8»-Regisseur F. Gary Gray enthüllt Hollywood-Stern

LOS ANGELES (dpa) - «Fast & Furious 8»-Regisseur F. Gary Gray (49) ist am Dienstag mit einer Sternenplakette auf Hollywoods «Walk of Fame» geehrt worden.



Es sei eine «unglaubliche Ehre» einen Stern neben Größen wie Marvin Gaye, Steven Spielberg, Richard Pryor, Ice Cube, Jamie Foxx und Vin Diesel zu haben, sagte der Filmemacher sichtlich gerührt. Als Gastredner zollten Foxx und Diesel dem Regisseur Tribut. Auch Rapper Ice Cube war unter den Gästen. «Wir haben Geschichte geschrieben», dankte Gray dem Musiker mit Blick auf das gemeinsame, erfolgreiche Rap-Biopic «Straight Outta Compton» über Ice Cube, Dr. Dre und Eazy-E. Mit Foxx drehte Gray 2009 das Drama «Gesetz der Rache», mit Diesel den Action-Streifen «Extreme Rage» (2003) und 2017 den achten «Fast & Furious»-Teil.

Schauspielerin Moore denkt im Everest-Basislager an tote Bergsteiger

KATHMANDU (dpa) - US-Schauspielerin Mandy Moore (35, «The Darkest Minds») zeigt sich hingerissen vom Aufstieg zum Mount-Everest-Basiscamp.



«So viel Zauber in diesen Bergen. Sie stehen für Abenteuer in seiner großartigsten Form, in einer ganz eigenen Sprache», schrieb sie bei Instagram zu Fotos, die sie am höchsten Berg der Welt zeigen. Die Schauspielerin spielt seit 2016 in der NBC-Serie «This Is Us» und ist auch als Pop-Sängerin aktiv. Im Basiscamp des höchsten Berges der Welt zu stehen, übersteige ihre wildesten Vorstellungen. Hier spüre man aber auch unweigerlich die Energie all derer, die vorher hier gestanden und ihr Leben am Berg verloren haben. «Respekt, Ehrfurcht, Anerkennung... das überflutete uns, als wir die Gebetsfahnen und gelben, kuppelförmigen Zelte des Basiscamps sahen.»

Swift, Portman und Reynolds werben für «Booksmart»-Komödie

LOS ANGELES (dpa) - Hollywood-Stars machen sich für die neue Mädchen-Komödie «Booksmart» von Erstlings-Regisseurin Olivia Wilde (35) stark.



Sie habe sich lange nicht mehr so für einen Film begeistert, schrieb Oscar-Preisträgerin Natalie Portman auf Instagram und verwies auf die «brillante» Regisseurin Wilde. «Deadpool»-Star Ryan Reynolds empfahl auf Twitter, ins Kino zu «rennen», um den Film zu sehen. Auch Sängerin Taylor Swift und die Schauspielerinnen Bryce Dallas Howard und Mindy Kaling legten sich in sozialen Medien für den Film und sein weibliches Team ins Zeug. «Booksmart» dreht sich um zwei streberhafte Freundinnen, die kurz vor dem Schulabschluss das Partyleben entdecken. Schauspielerin Wilde (35) gibt mit der frechen Komödie ihr Regiedebüt, das Drehbuch wurde von Autorinnen geschrieben. Wilde rief dazu auf, das Frauenprojekt beim Kinostart mit Ticketkäufen zu unterstützen.

Emden gibt grünes Licht für Otto-Ampeln

EMDEN (dpa) - Der Komiker Otto Waalkes (70) wird in seiner Heimatstadt Emden bald auf vier Fußgängerampeln zu sehen sein - in seiner typischen Hüpfpose.



Der Rat der Stadt Emden hat dafür am Dienstagabend grünes Licht gegeben. Die Entscheidung fiel einstimmig, wie ein Sprecher der Stadt sagte. «Otto ist ein wichtiger Mann für Emden, er trägt dazu bei, dass viele Touristen nach Emden kommen.» Ursprünglich waren in der ostfriesischen Stadt auch Ottos berühmte Rüsseltiere («Ottifanten») als Ampelmotiv im Gespräch gewesen, sowohl für Rot- als auch für Grünlichtphasen. Die bundesweit geltende Straßenverkehrsordnung sieht allerdings vor, dass Fußgängerampeln bei Rotlicht ein stehendes Männchen zeigen und bei Grünlicht ein schreitendes. Emdens Stadtverwaltung hatte deshalb Bedenken gegen den «Ottifanten» geäußert.

Anklage gegen Ex-Manager der verstorbenen Comic-Legende Stan Lee

LOS ANGELES (dpa) - Sechs Monate nach dem Tod der amerikanischen Comic-Legende Stan Lee muss sich der frühere Manager des Zeichners wegen angeblichen Diebstahls und anderer Vorwürfe vor Gericht verantworten.



Dem 43-jährigen Geschäftsmann Keya Morgan wird neben Diebstahl und Unterschlagung auch Freiheitsentzug und Missbrauch einer älteren Person vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft in Los Angeles am Dienstag mitteilte. Lee war im Alter von 95 Jahren gestorben. Lee schuf mit seinem Marvel-Verlag ab den 1960er Jahren eine ganze Reihe populärer Comicfiguren, darunter «Spider-Man», «Iron Man» und «Hulk», «Thor», «Doctor Strange», «The X-Men» und «Daredevil». Morgan war am Wochenende im US-Staat Arizona festgenommen worden. Ihm droht eine Gefängnisstrafe von bis zu 10 Jahren.

Alan Arkin erhält mit 85 Jahren einen Hollywood-Stern

LOS ANGELES (dpa) - Späte Ehrung in Hollywood: Der 85 Jahre alte Oscar-Preisträger Alan Arkin soll mit einer Sternenplakette auf dem «Walk of Fame» verewigt werden.



Am 7. Juni wird der Schauspieler und Regisseur den Stern auf der berühmten Flaniermeile enthüllen, wie die Verleiher am Dienstag (Ortszeit) mitteilten. Als Gastredner sind Arkins Sohn Matthew und Schauspieler Steve Carell eingeladen. Mit Carell drehte Arkin 2006 das Road-Movie «Little Miss Sunshine» über eine durchgeknallte Familie. Seine skurrile Rolle als Sex- und drogenbesessener Großvater brachte dem Charakterdarsteller den Oscar als bester Nebendarsteller ein. Der gebürtige New Yorker war außerdem für seine Rollen in den Filmen «Die Russen kommen! Die Russen kommen» (1966), «Das Herz ist ein einsamer Jäger» (1968) und «Argo» (2012) für einen Oscar nominiert.

Australischer «Junge mit dem Ei» spendet für Christchurch-Familien

CANBERRA (dpa) - Der australische Teenager Will Connolly hat mehr als 60.000 Euro für die Opfer des rassistisch motivierten Terrorangriffs auf zwei Moscheen in Neuseeland gespendet.



Der 17-Jährige gab knapp 100.000 Australien-Dollar (etwa 62.000 Euro), die er selbst als Spenden erhalten hatte, an die betroffenen Familien weiter. Connolly wurde durch eine Eier-Attacke auf einen australischen Senator bekannt, der den Anschlag mit muslimischer Einwanderung in Zusammenhang gebracht hatte. In seiner Heimat nennt man ihn «Egg Boy», den «Jungen mit dem Ei». Connolly hatte dem rechten Senator Fraser Anning im März in Melbourne ein Ei auf den Kopf geschlagen. Anschließend spendeten viele Leute Geld für seine Verteidigung. Schließlich bekam er aber gratis anwaltschaftliche Hilfe, so dass er die Spenden nun weiterreichen konnte. «Das war nichts, was ich behalten sollte», schrieb der 17-Jährige auf seinem Instagram-Konto.