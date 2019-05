Leute kompakt

Songwriter Milow hat Probleme, Freundschaften zu pflegen

BERLIN (dpa) - Der belgische Songwriter Milow (37, «Ayo Technology») findet es schwer, Beruf und Freundschaften unter einen Hut zu bringen.



«Das ist eine der größten Herausforderungen in meinem Job», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Als Musiker bist du ständig unterwegs und lebst in einer Blase. Das nimmt mich meist so mit, dass ich vergesse, mit meinen Freunden in Kontakt zu bleiben.» Der Sänger, der seit 2012 vorwiegend in Los Angeles lebt, hat noch viele Freunde zu Hause. Er versuche mittlerweile, ganze Wochenenden in seine Heimatstadt in der Nähe von Brüssel zu fahren, um sich über ihren Alltag austauschen zu können. «Aber ich will nicht leugnen, dass es ziemlich schwer für mich ist.»

Rammstein: «Es geht uns nicht darum, Leute zu schocken»

BERLIN (dpa) - Die Musiker der wegen mehrdeutiger Bilder und Texte häufig kritisierten Band Rammstein zeigen sich überrascht über die Reaktionen auf ihr umstrittenes «Deutschland»-Video.



«Es geht uns nicht darum, Leute zu schocken», sagte Keyboarder Christian «Flake» Lorenz dem Musikmagazin «Rolling Stone». Nach zehn Jahren ohne neues Album hatte «Rammstein» Ende März das «Deutschland»-Video mit einer sofort von Protesten begleiteten Provokation angekündigt: In der kurzen Sequenz, die im kompletten Video kaum noch eine Rolle spielt, sind Mitglieder der Band in Kleidung zu sehen, die an die von KZ-Häftlingen erinnert. «Wir wollen provozieren, Leute in Bewegung bringen. Das ist das Gegenteil von Entertainment», sagte Lorenz. Es stelle sich auch die Frage, «warum wir beim Thema Deutschland immer gleich so empfindlich sind». Lorenz: «Der Song handelt von dem ambivalenten Verhältnis, das wir zu Deutschland haben.»

«Zusammen einschlafen»: Tom Kaulitz hat Heidi Klum bei Tour dabei

HALLE (SAALE) (dpa) - Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (29) ist ungern ohne seine Verlobte Heidi Klum (45) unterwegs - und nimmt sie deshalb bei seiner Tour durch Europa mit.



Heidi sei jetzt für ein paar Shows dabei, bevor sie wieder nach Hause, also Los Angeles, fliege, sagte der Musiker in einem am Samstag aufgezeichneten Interview des Radiosenders MDR Jump. Er vermisse sie sehr und versuche, sie so oft wie möglich zwischendurch zu sehen. Allerdings sei der Tour-Alltag so stark durchgeplant, dass man nicht sehr viel Zeit für einander habe. «Man kann wenigstens zusammen einschlafen», sagte Toms Bruder Bill. Am Dienstag stand Hamburg auf dem Programm, es folgen noch Konzerte diese Woche in Hannover und Leipzig. Bis 21. Juni sind Tokio Hotel noch auf ihrer «Melancholic Paradise Tour».

Lena möchte nun auch Schauspielerin werden

HAMBURG (dpa) - Die Sängerin Lena Meyer-Landrut (28) möchte ins Filmgeschäft und nimmt Schauspielunterricht.



«Die Schauspielerei reizt mich schon länger», sagte die «The Voice Kids»-Jurorin und Eurovision-Song-Contest-Siegerin von 2010 dem Magazin «Gala». «Ich habe mich lange nicht getraut, den Schritt in Richtung Schauspielerei zu wagen, weil ich weiß, dass da viele Augen auf mich gerichtet sind, die mich nicht unvoreingenommen angucken.» Seit einiger Zeit nehme sie Schauspielunterricht. «Rollenangebote gab es schon, das richtige war aber noch nicht dabei. Wenn es kommen soll, dann wird es auch kommen.»

Spaniens Ex-König Juan Carlos geht endgültig in Rente

MADRID (dpa) - Fünf Jahre nach seiner Abdankung geht der frühere spanische König Juan Carlos endgültig in den Ruhestand.



Er werde sich am 2. Juni aus dem öffentlichen Leben zurückziehen und keine repräsentativen und institutionellen Aufgaben mehr für das Königshaus übernehmen, teilte der 81-Jährige in einem Brief an seinen Sohn und Nachfolger Felipe VI. (51) mit. In dem am Montagabend vom Königshaus veröffentlichten Schreiben erklärt Juan Carlos: «Ich denke, dass der Augenblick gekommen ist, um eine neue Seite in meinem Leben aufzuschlagen und mich komplett aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen.» Er habe seit seinem 80. Geburtstag im vorigen Jahr über diesen Schritt nachgedacht. Trotz vieler gesundheitlicher Probleme hatte Juan Carlos nach seinem Thronverzicht weiter repräsentative Aufgaben für die «Casa Real» in Madrid übernommen.

Rockmusiker Gene Simmons von Kiss: Wir sind wichtiger als der Papst

LEIPZIG (dpa) - Rockstar Gene Simmons von der US-Rockgruppe Kiss («I Was Made For Loving You») findet seine Band wichtiger als den Papst.



«Was wir machen, ist viel bedeutender, als wenn der Papst am Ostersonntag eine Rede hält», sagte Simmons (69) vor dem europäischen Kiss-Tourauftakt in Leipzig der Deutschen Presse-Agentur. «Wenn der Papst spricht, hören ihm nur Leute von seiner Religion zu. Wenn Angela Merkel oder Präsident Trump sprechen, hören Leute zu, die denen zustimmen. Die anderen wollen sich das nicht anhören.» Kiss aber machten Musik für alle, betonte Simmons, der mit seiner Band unter dem Motto «End Of The Road» zum letzten Mal auf Tournee geht. «Unsere Show machen wir für jeden, für jede Hautfarbe, jeden Glauben, jede politische Überzeugung», sagte der Musiker. «Die Welt könnte mehr davon vertragen, was wir machen. Wenn du die Welt vereinen willst, gründe mehr Rockbands, nicht politische Parteien und Religionen.»

Probenstart für Nibelungen-Festspiele mit Brandauer

WORMS (dpa) - Gut sechs Wochen vor der Premiere haben in Worms die Proben zum neuen Stück «Überwältigung» der Nibelungen-Festspiele begonnen.



Das Ensemble, zu dem unter anderem Schauspiellegende Klaus Maria Brandauer («Mephisto») und Ex-«Tatort»-Kommissar Boris Aljinovic gehören, traf sich am Dienstag zur ersten Leseprobe. Dafür nahmen die Teilnehmer Platz an 14 Tischen, die zu einem großen Viereck im Veranstaltungszentrum zusammengestellt waren. Die Premiere findet am 12. Juli statt. Die Festspiele unter Intendant Nico Hofmann laufen in diesem Jahr bis zum 28. Juli an 16 Aufführungstagen. «Ich freue mich total, dass es endlich losgeht», sagte Regisseurin Lilja Rupprecht. Autor Thomas Melle meinte: «Ich bin sehr gespannt auf die Umsetzung.»

Greta Thunberg: Wir müssen in allen Lebensbereichen umdenken

WIEN (dpa) - Die Klimaaktivistin Greta Thunberg (16) hat dazu aufgerufen, im Kampf gegen die drohende Klimakatastrophe in allen Bereichen des Lebens umzudenken.



«Einzelne, voneinander isolierte Lösungen sind nicht mehr genug - und das wissen Sie alle», sagte Thunberg am Dienstag bei einer Klimakonferenz in Wien. Die Klimakrise sei in erster Linie ein Notfall, bei dem es nicht primär darum gehe, neue Jobs und Wirtschaftswachstum zu generieren. «Das ist die größte Krise, der die Menschheit jemals begegnet ist.» Thunberg kritisierte Politiker, deren eigenes Handeln nicht im Einklang mit ihren Vorträgen stehe. Diese sagten zum einen, man müsse etwas gegen den Klimawandel tun, und trotzdem bauten sie gleichzeitig neue Flughäfen und setzten auf Kohle als Energieträger.

Arnold Schwarzenegger kritisiert Autohersteller für Diesel-Tricks

WIEN (dpa) - Der Schauspieler und frühere kalifornische Gouverneur Arnold Schwarzenegger (71) hat die Autohersteller weltweit dafür kritisiert, nicht genug Akzente im Kampf gegen den Klimawandel zu setzen.



Statt einen «Elektromotor zu entwickeln, der sich weltweit verkaufen würde wie warme Pfannkuchen», habe sich etwa Volkswagen entschlossen, zu betrügen, sagte Schwarzenegger am Dienstag in Wien auf einer Klimakonferenz. «Eure Zeit ist bald abgelaufen», rief Schwarzenegger denen zu, die aus seiner Sicht nur den Status Quo bewahren wollten. «Ihr könnt den Fortschritt bremsen. (...) Aber wir Träumer und Macher weltweit werden Euch beweisen, dass ihr falsch liegt.» Die Klimakonferenz wurde von der von Schwarzenegger gegründeten NGO «R20 - Regions of Climate Action» veranstaltet.

Lübecker Barfrau holt zweiten Platz bei Cocktail-Wettbewerb

BERLIN (dpa) - Bei der inzwischen siebten «Made in GSA» Cocktail Competition hat die einzige Frau im Finale den zweiten Platz geholt.



Natalie van Wyk (25) von der Bar «Dietrich's» in Lübeck überzeugte bei dem Wettbewerb in Berlin mit ihrem Drink «Lübsche Luft», der unter anderem aus Kümmelschnaps, Gurkengeist und Limettensaft besteht. «Meine Hommage an den geliebten Norden in Form eines Cocktails», ließ sich van Wyk von den Veranstaltern zitieren. Valentin Bernauer (21) von der Bar «Botanical Garden» in der österreichischen Hauptstadt Wien landete indes auf dem ersten Platz mit seinem Cocktail «Tschi Es Ej», der unter anderem aus Wermut, Zirbelkieferschnaps, Tomatenessig und Tonic-Water gemixt wird. Der Drink-Wettbewerb mit dem englischen Namen «Made in GSA» setzt sich für heimische und regionale Bar-Produkte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ein - GSA steht für Germany, Switzerland, Austria.

Frank Elstner interviewt Helene Fischer

HAMBURG (dpa) - Schlagersängerin Helene Fischer ist im Juni als Interview-Gast von Frank Elstner auf YouTube zu sehen.



Wie die «Bild»-Zeitung (Dienstags-Ausgabe) berichtet, war die 34-Jährige in der vergangenen Woche zu Besuch bei Elstner für eine neue Folge von dessen YouTube-Talkshow «Wetten, das war's ..?». Demnach hatte Fischer der Einladung des Moderators überraschend zugesagt, weil er ihre Karriere von Anfang an gefördert habe. Der 77-jährige Entertainer kommentierte: «Ich gehöre zu Helene Fischers großen Bewunderern und bin sehr gespannt, was sie zu erzählen hat.» Die Folge soll Ende Juni gezeigt werden.

Iggy Azalea geht offline nach User-Reaktionen auf Nacktfoto-Leak

BERLIN (dpa) - Die australische Rapperin Iggy Azalea («Work», «Started») hat ihre Social-Media-Kanäle abgeschaltet.



Grund für den Schritt: Die illegale Veröffentlichung von Nacktbildern am Sonntag sowie die Reaktionen mehrerer User darauf, wie mehrere US-Medien berichteten. Demnach entstanden die Bilder bei einem Cover-Shoot für die australische Ausgabe das Männermagazins «GQ» im Jahr 2016. Sie habe der Veröffentlichung der Nacktbilder aber nicht zugestimmt, erklärte Azalea. Die 28-Jährige meldete sich am Montag noch einmal aus ihrer selbstauferlegten Pause mit einem Statement zurück, in dem sie sich nicht nur verärgert über den Foto-Leak zeigte. Auch kritisierte sie die Reaktionen auf die Fotos: «Ich habe in den vergangenen 24 Stunden einigen boshaften Scheiß gesehen. Ich kann mit so viel Negativität nicht umgehen.» Fürs Erste sei es deshalb das Beste, ihre Accounts deaktiviert zu lassen.

Langjährige thailändische Königin Sirikit wieder zuhause

BANGKOK (dpa) - Thailands langjährige Königin Sirikit ist nach eineinhalb Monaten aus dem Krankenhaus entlassen worden.



Die 86-Jährige durfte am Dienstag in ihren Palast in Bangkok zurückkehren, wie der Königliche Haushalt mitteilte. Nach offiziellen Angaben erholte sie sich von einer Blasenentzündung und hatte auch kein Fieber mehr. Sirikit wird in ihrer Heimat immer noch als Königin verehrt, obwohl sie streng genommen inzwischen die Königsmutter ist. Wegen des Krankenhaus-Aufenthalts hatte Sirikit Anfang Mai die Krönung ihres Sohnes Maha Vajiralongkorn (66) und auch dessen vierte Hochzeit verpasst. Mit der Heirat ist nun die ehemalige Stewardess und Leibwächterin Suthida (40) neue Königin. Sirikits Mann, König Bhumibol, der mehr als sieben Jahrzehnte an der Spitze der Monarchie gestanden hatte, war im Oktober 2016 mit 88 Jahren gestorben.