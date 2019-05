Leute kompakt

Popstar Billy Joel: «Nie ein Adonis»

BERLIN (dpa) - Pop-Superstar Billy Joel («New York State Of Mind», «Just The Way You Are») hat sich damit abgefunden, dass er «nie ein Adonis» war - und geht nicht erst nach seinem 70. Geburtstag Anfang Mai humorvoll damit um.



«Neulich sah ich Fotos von mir bei einem der letzten (Madison Square) Garden-Konzerte, und ich dachte: Moment mal, irgendwas passt da nicht zusammen», sagte der vielfach Grammy-dekorierte Songschreiber dem «Rolling Stone» (Juni). «Ich bin uralt inzwischen und habe kein Haar mehr auf dem Kopf.»

TV-Köchin Sarah Wiener für die Grünen im EU-Parlament

WIEN (dpa) - Die TV-Köchin Sarah Wiener wird für die österreichischen Grünen ins Europaparlament einziehen.



Das steht nach der Hochrechnung vom Sonntagabend fest, bei der die Grünen auf 14 Prozent kommen. Wiener hatte hinter dem Chef der österreichischen Grünen, Werner Kogler, als Listenzweite um den Einzug gekämpft. Den Grünen, die bei der Nationalratswahl im Herbst 2017 noch aus dem österreichischen Parlament geflogen waren, hätten damit die Rückkehr auf die große politische Bühne geschafft, war Wiener zufrieden. Die 56-Jährige zeigte sich vom guten Ergebnis der Grünen in Österreich überrascht. «Damit hat keiner gerechnet».

«Von Polizei schikaniert»: Deutz-Willi bricht Schottland-Tour ab

LAUENFÖRDE (dpa) - Weil er sich von der englischen Polizei schlecht behandelt fühlte, hat der als Deutz-Willi bekannt gewordene Rentner seine Trecker-Tour nach Schottland abgebrochen.



Ihr Vater Winfried Langner sei schon auf dem Weg zurück nach Lauenförde, sagte Sabine Langner-Uslu am Montag. Englische Polizisten hätten den 83-Jährigen stundenlang festgehalten und verdächtigt, er sei zum Betteln auf die Insel gekommen. «Das war reine Schikane, was die mit mir gemacht haben. Da habe ich gesagt: Ihr könnt mich mal», sagte er dem «Täglichen Anzeiger».

Duterte spricht von Rücktritt bei Kandidatur seines Sohnes

MANILA (dpa) - Auf den Philippinen hat Staatschef Rodrigo Duterte seinen Rücktritt angekündigt, falls sich sein Sohn Paolo um den Posten des Parlamentspräsidenten bewirbt.



«Wenn Du antrittst, trete ich zurück», sagte der 74-Jährige am Montag in Manila an die Adresse seines ältesten Sohnes. «Es gibt zu viele von uns. Wenn Du Parlamentspräsident bist und ich Präsident, sieht das nicht gut aus.» Dutertes Tochter Sara ist bereits Bürgermeisterin der Großstadt Davao, ein anderer Sohn Vizebürgermeister. Der Präsident bat Paolo Duterte, ihm drei Tage vor einer Kandidatur Bescheid zu geben, damit er dann seinen Rücktritt vorbereiten könne.

«Herz über Kopf» - RTL dreht neue «Crimenovela»

KÖLN (dpa) - RTL plant eine neue Serie über eine alleinerziehende Mutter, deren Mann spurlos verschwunden ist.



Es soll eine auf 180 Folgen angelegte «Crimenovela» werden, eine Telenovela mit Schwerpunkt Crime also. Gezeigt wird «Herz über Kopf» ab dem Herbst montags bis freitags um 17 Uhr, wie der Privatsender am Montag in Köln mitteilte, wo die Dreharbeiten am gleichen Tag begonnen haben. Die Hauptrollen übernehmen Mandy Neidig sowie Felix Maximilian («Beck is back!», Daniel Sellier («Verbotene Liebe») und Sarah Mangione («Unter uns»). Regie führt unter anderen Klaus Witting.

Tennisprofi Nadal: «Lebe sehr gut ohne die sozialen Netzwerke»

PARIS (dpa) - Der spanische Tennisprofi Rafael Nadal (32) ist nicht gerade ein großer Freund der sozialen Medien.



«Wenn ich zum Beispiel den neuen Court Philippe Chatrier betrete, denke ich nicht daran, eine Story für Instagram zu machen! Das ist nicht in meiner DNA», sagte der Rekordsieger der French Open in einem Interview der französischen Sportzeitung «L'Équipe» (Montag). «Ich schaue mich um, ich sage mir: «Das gefällt mir», aber ich habe nicht den Reflex, das der ganzen Welt zu zeigen», sagte der elfmalige Turniersieger. Sein Team und er würden diese Kommunikationskanäle natürlich auch nutzen, um beispielsweise Neuigkeiten zu verkünden. «Aber ich lebe sehr gut ohne die sozialen Netzwerke», sagte der Weltranglisten-Zweite.

Sarah Connor erinnert in Song an tote Tochter von Ski-As Miller

BERLIN (dpa) - Sarah Connor (38) hat für ihr neues Album «Herz Kraft Werke» einen Song in Erinnerung an Emeline geschrieben, die gestorbene Tochter des früheren Ski-Profis Bode Miller.



Ein Interview mit Miller und seiner Frau Morgan habe sie «wahnsinnig berührt», weil sie selbst einen kleinen Sohn im gleichen Alter habe, sagte Connor laut bild.de. «Ich konnte das Foto nicht vergessen, das Emmys Mutter kurz danach auf Instagram gepostet hat. Es zeigt sie mit Ihrem kleinen Mädchen im Arm, das an viele Schläuche und Kabel angeschlossen ist, und darunter ein unendlich trauriger Abschiedstext. Das hat mich tagelang nicht losgelassen.»

«Miss Germany» Nadine Berneis bekommt Lob für ihre Zahnlücke

RUST (dpa) - Die Polizistin Nadine Berneis (29) aus Stuttgart erhält seit ihrer Wahl zur «Miss Germany» vor drei Monaten die größte Resonanz auf ihr auffälligstes äußeres Merkmal.



«In den allermeisten Fällen, wenn Leute mich anschreiben oder ansprechen, geht es um meine Zahnlücke», sagte sie in Rust bei Freiburg der Deutschen Presse-Agentur: «Die Reaktionen, die ich bekomme, sind durchweg positiv. Viele sagen, dass die Zahnlücke zu mir passe und dass ich sie mit Stolz tragen kann.» Sie erfahre Lob und Anerkennung, darüber freue sie sich.